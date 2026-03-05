МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Владимир Путин разрушил план ЕС по постепенному отказу от импорта российского газа, пишет Владимир Путин разрушил план ЕС по постепенному отказу от импорта российского газа, пишет Sohu

Накануне президент заявил, что Москва может прекратить поставки сырья на европейские рынки уже сейчас.

"Слова Путина нанесли психологическую травму ЕС , поскольку вместо планового эмбарго на российский газ в 2027 году Москва может сейчас перекрыть краны и переориентироваться на рынки, готовые платить более высокие цены. <…> Европа по своей инициативе начала игру, в которой проиграла", — говорится в публикации.

Как отметил автор статьи, Евросоюз пытался провести расчеты так, чтобы отказаться от российских энергоносителей без ущерба для себя, однако стратегия оказалась провальной.

"Президент нанес смертельный удар по слабому месту ЕС. Европа использует политику как оружие, вводя санкции, а Москва просто использует торговую логику", — подчеркивается в материале.

Как пишет Sohu, Кремль пошел на продуманный стратегический шаг, так как Европа постоянно санкционирует российскую энергетику, в то время как развивающиеся рынки готовы закупать энергоресурсы, не предъявляя каких-либо политических условий.

Энергокризис в Европе

В конце 2024 года бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК . Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов, вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США

Тем не менее в середине октября Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028 года. По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева , Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта.