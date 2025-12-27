Отбор газа в хранилищах Европы обновил рекорд, сообщил "Газпром"

"На 25 декабря — 66,3 миллиарда кубометров газа, что на 9,9 миллиарда кубометров меньше прошлогоднего уровня. При этом 24 и 25 декабря, несмотря на праздники, отборы газа из европейских ПХГ были максимальными для этих дней за всю историю наблюдений", — говорится в заявлении.