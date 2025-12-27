https://ria.ru/20251227/gazprom-2065065944.html
Отбор газа в хранилищах Европы обновил рекорд, сообщил "Газпром"
2025-12-27T16:12:00+03:00
2025-12-27T16:12:00+03:00
2025-12-27T17:10:00+03:00
"Газпром": отбор газа в европейских ПХГ в Рождество побил рекорд
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Отбор газа в европейских подземных хранилищах обновил рекорд на рождественские праздники, сообщил "Газпром".
"На 25 декабря — 66,3 миллиарда кубометров газа, что на 9,9 миллиарда кубометров меньше прошлогоднего уровня. При этом 24 и 25 декабря, несмотря на праздники, отборы газа из европейских ПХГ были максимальными для этих дней за всю историю наблюдений", — говорится в заявлении.
Что касается крупнейшей экономики Старого Света, Германии, то там уровень запасов составил 59,8 процента по состоянию на Рождество.
"В прошлом сезоне отбора такой уровень был зафиксирован на месяц позднее — в третьей декаде января", — уточнили в компании.
Там добавили, что запасы газа в нидерландских ПХГ опустились до 52,5 процента.
В конце 2024-го бывший премьер Италии
и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС
в четыре-пять раз выше, чем в США
.
По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева
, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта. Как заявил президент Владимир Путин, это решение привело к закрытию предприятий по производству удобрений в ЕС, что разогнало инфляцию и вынудило европейцев выйти на улицы.
Тем не менее в середине октября этого года Совет Евросоюза
утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028 года.