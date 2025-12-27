Рейтинг@Mail.ru
Отбор газа в хранилищах Европы обновил рекорд, сообщил "Газпром" - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 27.12.2025 (обновлено: 17:10 27.12.2025)
https://ria.ru/20251227/gazprom-2065065944.html
Отбор газа в хранилищах Европы обновил рекорд, сообщил "Газпром"
Отбор газа в хранилищах Европы обновил рекорд, сообщил "Газпром" - РИА Новости, 27.12.2025
Отбор газа в хранилищах Европы обновил рекорд, сообщил "Газпром"
Отбор газа в европейских подземных хранилищах обновил рекорд на рождественские праздники, сообщил "Газпром". РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T16:12:00+03:00
2025-12-27T17:10:00+03:00
европа
германия
нидерланды
газпром
марио драги
италия
евросоюз
кирилл дмитриев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155538/23/1555382313_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_6f5a44a10fa1a35630ff979dec26f37c.jpg
https://ria.ru/20251227/gazprom-2065039754.html
https://ria.ru/20251203/peskov-2059483987.html
https://ria.ru/20251223/polsha-2063863771.html
европа
германия
нидерланды
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155538/23/1555382313_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_86b8d3a39847f96e2dbf1dd6b19a3d34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, германия, нидерланды, газпром, марио драги, италия, евросоюз, кирилл дмитриев, в мире, владимир путин, европейский центральный банк
Европа, Германия, Нидерланды, Газпром, Марио Драги, Италия, Евросоюз, Кирилл Дмитриев, В мире, Владимир Путин, Европейский центральный банк
Отбор газа в хранилищах Европы обновил рекорд, сообщил "Газпром"

"Газпром": отбор газа в европейских ПХГ в Рождество побил рекорд

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Стенд компании "Газпром". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Отбор газа в европейских подземных хранилищах обновил рекорд на рождественские праздники, сообщил "Газпром".
"На 25 декабря — 66,3 миллиарда кубометров газа, что на 9,9 миллиарда кубометров меньше прошлогоднего уровня. При этом 24 и 25 декабря, несмотря на праздники, отборы газа из европейских ПХГ были максимальными для этих дней за всю историю наблюдений", — говорится в заявлении.
Газокомпрессорная станция в Литве - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"Газпром" рассказал о проблемах с запасами газа в Прибалтике
11:53
Что касается крупнейшей экономики Старого Света, Германии, то там уровень запасов составил 59,8 процента по состоянию на Рождество.
"В прошлом сезоне отбора такой уровень был зафиксирован на месяц позднее — в третьей декаде января", — уточнили в компании.
Там добавили, что запасы газа в нидерландских ПХГ опустились до 52,5 процента.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Кремле рассказали, что будет с Европой при отказе от российского газа
3 декабря, 12:46

Энергокризис в Европе

В конце 2024-го бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта. Как заявил президент Владимир Путин, это решение привело к закрытию предприятий по производству удобрений в ЕС, что разогнало инфляцию и вынудило европейцев выйти на улицы.
Тем не менее в середине октября этого года Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028 года.
СПГ-терминал в Свиноуйсьце - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Поляки наобещали Европе кубометры газа. Но кое о чем забыли
23 декабря, 08:00
 
ЕвропаГерманияНидерландыГазпромМарио ДрагиИталияЕвросоюзКирилл ДмитриевВ миреВладимир ПутинЕвропейский центральный банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала