На Западе выступили с новыми мерами в отношении России из-за Ирана - РИА Новости, 06.03.2026
11:16 06.03.2026
На Западе выступили с новыми мерами в отношении России из-за Ирана
Евросоюз должен снять санкции с Москвы на поставку энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке, пишет UnHerd. РИА Новости, 06.03.2026
в мире
европа
россия
иран
марио драги
владимир путин
европейский центральный банк
евросоюз
в мире, европа, россия, иран, марио драги, владимир путин, европейский центральный банк, евросоюз, еврокомиссия, кирилл дмитриев, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Европа, Россия, Иран, Марио Драги, Владимир Путин, Европейский центральный банк, Евросоюз, Еврокомиссия, Кирилл Дмитриев, Военная операция США и Израиля против Ирана
На Западе выступили с новыми мерами в отношении России из-за Ирана

UnHerd: ЕС должен снять с России санкции из-за войны в Иране

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Евросоюз должен снять санкции с Москвы на поставку энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке, пишет UnHerd.
"Война в Иране привела к тому, что Европа ради собственного же блага должна в рамках мирного урегулирования предложить отказ от санкций и обозначить свою открытость для российских энергоносителей. И чем скорее европейцы это осознают, тем скорее они сделают что-то полезное для безопасности собственного континента", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Положить конец". На Западе обратились к России после выпада Зеленского
Вчера, 10:22
Владимир Путин в среду заявил, что Россия может прекратить поставки сырья на европейские рынки уже сейчас.

Энергокризис в Европе

В конце 2024 года бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов, вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
Тем не менее в середине октября Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028 года. По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Это неизбежно". В США сделали внезапное заявление о Донбассе
Вчера, 10:20
 
В миреЕвропаРоссияИранМарио ДрагиВладимир ПутинЕвропейский центральный банкЕвросоюзЕврокомиссияКирилл ДмитриевВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
