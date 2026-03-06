«

"Война в Иране привела к тому, что Европа ради собственного же блага должна в рамках мирного урегулирования предложить отказ от санкций и обозначить свою открытость для российских энергоносителей. И чем скорее европейцы это осознают, тем скорее они сделают что-то полезное для безопасности собственного континента", — говорится в публикации.