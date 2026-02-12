"Газпром" сообщил о дефиците газа в единственном хранилище в Прибалтике

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Менее 25 процентов запасов газа осталось в единственном ПХГ в Прибалтике, сообщил "Газпром".
"В Инчукалнском подземном газовом хранилище, <...>, осталось менее 25 процентов запасов", — говорится в заявлении со ссылкой на данные компании Gas Infrastructure Europe и оператора Conexus Baltic Grid.
Эта ситуация угрожает надежному газоснабжению жителей стран Балтии и Финляндии. Из ПХГ отобрали все запасы, подготовленные к зиме, и сейчас идет откачка из резервов предыдущих лет, отметили в концерне.
"До минимального за последние пять лет уровня заполненности осталось всего 100 миллионов кубометров газа (в феврале в среднем в сутки из этого хранилища расходуется более десяти миллионов кубометров)", — добавили в "Газпром".
Энергокризис в Европе
В конце 2024-го бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта. Как заявил президент Владимир Путин, это решение привело к закрытию европейских предприятий по производству удобрений, что разогнало инфляцию и вынудило граждан выйти на улицы.
Тем не менее в середине октября прошлого года Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. Для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028-го. Для краткосрочных соглашений, заключенных до 17 июня, запрет на импорт российского СПГ начнет действовать с 25 апреля 2026-го, трубопроводного — с 17 июня того же года.
