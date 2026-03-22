"Навредим Путину": на Западе резко высказались о решении по России

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Европейский союз, отказавшись от торговли с Россией, проводит абсурдную политику и обрекает государства-членов на экономическую смерть, заявил болгарский политолог и геополитический аналитик Симеон Миланов в эфире YouTube-канала "Народна сила".
"ЕС принял окончательное решение полностью отказаться от российского природного газа и российских природных энергетических ресурсов. <…> Они твердо намерены обречь нашу родину на экономическую смерть, холод, голод, мороз и нищету. <…> Мы проводим иррациональную и глупую политику, продиктованную геополитически необдуманными авантюрами. Особенно Болгария. Давайте будем честны, в чем именно Россия угрожает нам и чувствуем ли мы эту угрозу? Как вы думаете, как мы навредим Путину, не покупая российскую нефть или российский природный газ?" — задался вопросом эксперт.
По его мнению, подобными ограничениями западные государства лишь упускают собственную выгоду и демонстрируют политику двойных стандартов.
"Речь идет о хладнокровных расчетах. Это была самая выгодная возможность. Но мы отказываемся от этого из-за конфликта на Украине. По той же логике, из-за того, что Европа явно не поддерживает атаки Трампа на Иран <…>, то нам следует отказаться и от торговли с Америкой. Безумие!" — добавил Миланов.
В конце 2024 года бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов, вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
Тем не менее в середине октября Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028 года. По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта.