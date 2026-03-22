МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Отказ от поставок российского газа грозит Европе энергетической катастрофой, предупредил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
По словам политика, Европа закрыла дверь для диалога с Москвой, что повлечет за собой "самоубийство экономики".
В конце 2024 года бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов, вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
Тем не менее в середине октября Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028 года. По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта.
В марте цены на энергоносители в ЕС сильно подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона.
Песков рассказал, кто шантажирует всех в Европе
Вчера, 14:39