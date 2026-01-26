Словакия подаст в суд из-за запрета ЕС на импорт российского газа

Рейтинг@Mail.ru
14:44 26.01.2026 (обновлено: 16:58 26.01.2026)
© AP Photo / Petr David JosekРаботник словацкой газовой промышленности на территории газотранспортношго подразделения в городе Вельке-Капушаны
Работник словацкой газовой промышленности на территории газотранспортношго подразделения в городе Вельке-Капушаны - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Работник словацкой газовой промышленности на территории газотранспортношго подразделения в городе Вельке-Капушаны. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 26 янв — РИА Новости. Словакия через суд будет добиваться отмены запрета на импорт российского газа в ЕС, заявил глава МИД республики Юрай Бланар.
"Мы не можем соглашаться с решениями, которые не отражают реальные возможности отдельных стран. Поэтому мы обратимся в Суд Европейского союза и будем инициировать процедуру, направленную на отмену постановления REPowerEU", — приводятся слова министра на официальной странице ведомства в Facebook*.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Захарова раскритиковала запрет ЕС на поставки СПГ из России
Вчера, 14:16

Сегодня Совет ЕС окончательно одобрил запрет на поставки российского трубопроводного газа с 30 сентября 2027-го и СПГ — с 1 января того же года. Речь идет о долгосрочных контрактах.

Представлявший Словакию госсекретарь МИД Марек Эшток голосовал против этого решения, но его все равно приняли квалифицированным большинством.
Братислава не поддерживает отказ от российского топлива из-за ограниченного доступа к альтернативным поставкам и серьезных юридических и финансовых рисков, связанных с действующими долгосрочными контрактами, добавили в министерстве.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Фицо назвал запрет ЕС на импорт российского газа идеологической глупостью
Вчера, 16:43
Обратиться в суд по этому вопросу намерена и Венгрия. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто назвал введение такого запрета масштабным юридическим мошенничеством.
"По своему содержанию она является санкцией, принятие которой потребовало бы единогласного решения. Однако чтобы избежать противодействия суверенных национальных правительств, это решение было мошенническим образом замаскировано под торговую меру, так что квалифицированного большинства оказалось достаточно", — пояснил он.
Газпром - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Европа отобрала уже две трети газа из хранилищ, сообщил "Газпром"
20 января, 15:43

Энергокризис в Европе

В конце 2024-го бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта. Как заявил президент Владимир Путин, это решение привело к закрытию предприятий по производству удобрений в ЕС, что разогнало инфляцию и вынудило европейцев выйти на улицы.
Тем не менее в середине октября этого года Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028-го. Для краткосрочных соглашений, заключенных до 17 июня, запрет на импорт российского СПГ начнет действовать с 25 апреля 2026-го, трубопроводного — с 17 июня того же года.
Рабочий на территории Центрально-европейского газового узла в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Странам ЕС хотят разрешить не соблюдать запрет на импорт газа из России
10 декабря 2025, 17:13
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
