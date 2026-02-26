Рейтинг@Mail.ru
Уровень запасов газа в ПХГ в Прибалтике упал до минимума за пять лет
21:12 26.02.2026 (обновлено: 22:09 26.02.2026)
Уровень запасов газа в ПХГ в Прибалтике упал до минимума за пять лет
Уровень запасов газа в единственном подземном хранилище газа в Прибалтике стал минимальным за пять лет, сообщил "Газпром". РИА Новости, 26.02.2026
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Уровень запасов газа в единственном подземном хранилище газа в Прибалтике стал минимальным за пять лет, сообщил "Газпром".
"Уровень запасов газа в Инчукалнском подземном хранилище упал ниже 20 процентов и стал минимальным за последние пять лет", — рассказали в госкорпорации.

Там ссылаются на данные Gas Infrastructure Europe и оператора газотранспортной системы и ПХГ Латвии Conexus Baltic Grid.
Объем отобранного газа из Инчукалнского ПХГ уже в 1,5 раза превысил объем закачки в летний период, добавили в компании.
Как подчеркнули в "Газпроме", такой низкий уровень заполненности может негативно сказаться на надежности газоснабжения потребителей в регионе, учитывая, что отопительный сезон еще не закончился.

В конце 2024 года бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта. Как заявил президент Владимир Путин, это решение привело к закрытию европейских предприятий по производству удобрений, что разогнало инфляцию и вынудило граждан выйти на улицы.
Тем не менее в середине октября прошлого года Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января. Для действующих контрактов сохранится переходный период до начала 2028 года. Для краткосрочных соглашений, заключенных до 17 июня, запрет на импорт российского СПГ начнет действовать с 25 апреля текущего года, трубопроводного — с 17 июня.
