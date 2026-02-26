Уровень запасов газа в ПХГ в Прибалтике упал до минимума за пять лет

"Уровень запасов газа в Инчукалнском подземном хранилище упал ниже 20 процентов и стал минимальным за последние пять лет", — рассказали в госкорпорации.

Тем не менее в середине октября прошлого года Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января. Для действующих контрактов сохранится переходный период до начала 2028 года. Для краткосрочных соглашений, заключенных до 17 июня, запрет на импорт российского СПГ начнет действовать с 25 апреля текущего года, трубопроводного — с 17 июня.