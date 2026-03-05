Рейтинг@Mail.ru
Песков объяснил предложение Путина об уходе России с газового рынка Европы
13:05 05.03.2026 (обновлено: 13:48 05.03.2026)
Песков объяснил предложение Путина об уходе России с газового рынка Европы
Песков объяснил предложение Путина об уходе России с газового рынка Европы
Владимир Путин поручил подготовить сценарий ухода России с газового рынка Европы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.03.2026
Песков объяснил предложение Путина об уходе России с газового рынка Европы

Песков: Путин поручил проработать вопрос ухода России с газового рынка Европы

© AP Photo / StringerГазовая станция в Польше
Газовая станция в Польше - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Stringer
Газовая станция в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Владимир Путин поручил подготовить сценарий ухода России с газового рынка Европы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Вчера президент именно подчеркнул, что это не решение, это только предложение, вернее, поручение правительству проработать эту тему", — рассказал он.

Трубопровод для транспортировки газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Названо условие, при котором газ в Европе подорожает до тысячи долларов
3 марта, 12:47
В среду Путин напомнил, что страны ЕС через месяц планируют ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного. В 2027 году они хотят ввести полный запрет на импорт. Президент отметил, что Москва может прекратить поставки прямо сейчас и уйти на другие рынки.
Комментируя ситуацию, Песков подчеркнул, что дела с газом в Европе становятся с каждым днем все хуже. В ЕС уже думают о том, чтобы сдвинуть сроки эмбарго на СПГ из России.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на заседании Европейского парламента - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Пора заканчивать". ЕС отважился на непростое решение
15 февраля, 08:00
Спикер Кремля добавил, что Москва не видит признаков изменения позиции ЕС по работе "Северного потока".
После начала конфликта на Ближнем Востоке цены на газ в Европе взлетели до максимума за три года. По мнению аналитиков, если боевые действия затянутся, ЕС рискует столкнуться с ценовым шоком, сопоставимым с весной 2022-го. Тогда котировки возросли до 3892 долларов за тысячу кубометров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
4 марта, 08:00

Энергокризис в Европе

В конце 2024 года бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов, вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
Тем не менее в середине октября Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028 года. По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта.
Рабочий на газовом хранилище в Будапеште - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В семи европейских странах запасы газа опустились ниже 30%
18 февраля, 10:04
 
Экономика Россия Европа Владимир Путин Дмитрий Песков Военная операция США и Израиля против Ирана Европейский центральный банк Евросоюз Еврокомиссия Марио Драги
 
 
