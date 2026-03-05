Песков объяснил предложение Путина об уходе России с газового рынка Европы

"Вчера президент именно подчеркнул, что это не решение, это только предложение, вернее, поручение правительству проработать эту тему", — рассказал он.

Комментируя ситуацию, Песков подчеркнул, что дела с газом в Европе становятся с каждым днем все хуже. В ЕС уже думают о том, чтобы сдвинуть сроки эмбарго на СПГ из России.

В конце 2024 года бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов, вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.