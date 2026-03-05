Песков объяснил предложение Путина об уходе России с газового рынка Европы

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Владимир Путин поручил подготовить сценарий ухода России с газового рынка Европы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Вчера президент именно подчеркнул, что это не решение, это только предложение, вернее, поручение правительству проработать эту тему", — рассказал он.
В среду Путин напомнил, что страны ЕС через месяц планируют ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного. В 2027 году они хотят ввести полный запрет на импорт. Президент отметил, что Москва может прекратить поставки прямо сейчас и уйти на другие рынки.
Комментируя ситуацию, Песков подчеркнул, что дела с газом в Европе становятся с каждым днем все хуже. В ЕС уже думают о том, чтобы сдвинуть сроки эмбарго на СПГ из России.
Спикер Кремля добавил, что Москва не видит признаков изменения позиции ЕС по работе "Северного потока".
После начала конфликта на Ближнем Востоке цены на газ в Европе взлетели до максимума за три года. По мнению аналитиков, если боевые действия затянутся, ЕС рискует столкнуться с ценовым шоком, сопоставимым с весной 2022-го. Тогда котировки возросли до 3892 долларов за тысячу кубометров.
Энергокризис в Европе
В конце 2024 года бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов, вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
Тем не менее в середине октября Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028 года. По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта.
