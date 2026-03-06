Россия переориентирует поставки газа в ЕС на другие рынки

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Россия готова вместо Европы обеспечивать газом дружественные страны, настроенные на длительные конструктивные отношения, заявил вице-премьер Александр Новак.
"И такие возможности есть, сегодня наши компании подтвердили это, уже ведут переговоры, и в ближайшее время объемы газа пойдут в другие страны", — сказал он журналистам.
Накануне Владимир Путин заявил, что России может быть выгодно как можно скорее прекратить поставки европейским странам, поскольку там планируют поэтапно вводить ограничения вплоть до полного запрета на закупки топлива у Москвы. Вместо этого президент собирался поручить правительству проработать экспорт на перспективные торговые площадки. Причем, подчеркнул он, в этом нет никакой политической подоплеки.
Энергокризис в Европе
В конце 2024 года бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов, вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
Тем не менее в середине октября Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028 года. По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта.