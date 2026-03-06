Россия переориентирует поставки газа в ЕС на другие рынки

Рейтинг@Mail.ru
19:07 06.03.2026 (обновлено: 19:49 06.03.2026)
Россия готова вместо Европы обеспечивать газом дружественные страны, настроенные на длительные конструктивные отношения, заявил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 06.03.2026
экономика, россия, александр новак, евросоюз, природный газ, энергетика, европа, владимир путин, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Александр Новак, Евросоюз, Природный газ, Энергетика, Европа, Владимир Путин, Санкции, Санкции в отношении России
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабочий на компрессорной станции
Рабочий на компрессорной станции. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Россия готова вместо Европы обеспечивать газом дружественные страны, настроенные на длительные конструктивные отношения, заявил вице-премьер Александр Новак.
"И такие возможности есть, сегодня наши компании подтвердили это, уже ведут переговоры, и в ближайшее время объемы газа пойдут в другие страны", — сказал он журналистам.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Последний путинский намек для неразумной Европы
Вчера, 08:00
Накануне Владимир Путин заявил, что России может быть выгодно как можно скорее прекратить поставки европейским странам, поскольку там планируют поэтапно вводить ограничения вплоть до полного запрета на закупки топлива у Москвы. Вместо этого президент собирался поручить правительству проработать экспорт на перспективные торговые площадки. Причем, подчеркнул он, в этом нет никакой политической подоплеки.

Энергокризис в Европе

В конце 2024 года бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов, вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
Тем не менее в середине октября Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028 года. По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Он ухмыляется". Предупреждение Путина встревожило Запад
Вчера, 09:43
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакЕвросоюзПриродный газЭнергетикаЕвропаВладимир ПутинСанкцииСанкции в отношении России
 
 
