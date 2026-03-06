Рейтинг@Mail.ru
09:43 06.03.2026 (обновлено: 14:07 06.03.2026)
Читатели Daily Mail активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина, что Москва может прекратить поставки газа в Европу уже сейчас. РИА Новости, 06.03.2026
в мире, европа, россия, москва, кирилл дмитриев, европейский центральный банк, марио драги, брикс, владимир путин, евросоюз
В мире, Европа, Россия, Москва, Кирилл Дмитриев, Европейский центральный банк, Марио Драги, БРИКС, Владимир Путин, Евросоюз

"Он ухмыляется". Предупреждение Путина встревожило Запад

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина, что Москва может прекратить поставки газа в Европу уже сейчас.
"Неудивительно, что Путин ухмыляется. Запад разрушает себя изнутри этой безумной политикой и корыстными лидерами. Посмотрите на раскол на Западе, где люди больше склонны воевать друг с другом, чем с кем-либо еще", — отметил Casualobserver4.
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Смертельный удар". СМИ запаниковали после предупреждения Западу от Путина
5 марта, 15:41
"Отлично. Пусть Европа живет за счет ветряных мельниц. Ха-ха-ха", — позлорадствовал DarkBunny.
"Европа сама решила прекратить закупку российского газа. Европа также поставляет Украине оружие, от которого погибают россияне. Так почему же Путин должен им помогать? В подобной ситуации вы бы этого не сделали и я бы тоже!" — подчеркнул Bill90.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Путин поручит правительству проработку поставок газа на перспективные рынки
4 марта, 20:42
"У него есть полное право ухмыляться. России не нужна терпящая катастрофу Европа. Путин торгует с Китаем, Индией и странами БРИКС. По сравнению с этим терпящий крах и банкротство ЕС — это мелочь", — высказался david40.
"Надеюсь, Путин выполнит свою угрозу. Проснитесь, Европа и Великобритания!" — воскликнул MileChimeDive.
"Запад обожает демонизировать русских. Не ждите теперь от них помощи. Либералы — идиоты", — заключил JammyJamm.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Последний путинский намек для неразумной Европы
Вчера, 08:00

Энергокризис в Европе

В конце 2024 года бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов, вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
Тем не менее в середине октября Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028 года. По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта.
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Правительство обсудит, как выгодно перенаправить российский газ из Европы
5 марта, 17:13
 
