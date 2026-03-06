МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина, что Москва может прекратить поставки газа в Европу уже сейчас.
"Неудивительно, что Путин ухмыляется. Запад разрушает себя изнутри этой безумной политикой и корыстными лидерами. Посмотрите на раскол на Западе, где люди больше склонны воевать друг с другом, чем с кем-либо еще", — отметил Casualobserver4.
"Отлично. Пусть Европа живет за счет ветряных мельниц. Ха-ха-ха", — позлорадствовал DarkBunny.
"Европа сама решила прекратить закупку российского газа. Европа также поставляет Украине оружие, от которого погибают россияне. Так почему же Путин должен им помогать? В подобной ситуации вы бы этого не сделали и я бы тоже!" — подчеркнул Bill90.
"Надеюсь, Путин выполнит свою угрозу. Проснитесь, Европа и Великобритания!" — воскликнул MileChimeDive.
"Запад обожает демонизировать русских. Не ждите теперь от них помощи. Либералы — идиоты", — заключил JammyJamm.
Энергокризис в Европе
В конце 2024 года бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов, вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
Тем не менее в середине октября Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028 года. По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта.