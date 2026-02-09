Глава EPI призвала Европу сократить зависимость от Visa и Mastercard

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Европе необходимо в срочном порядке сократить зависимость от американских платёжных систем Visa и Mastercard и создать собственные трансграничные альтернативы, заявила глава консорциума European Payments Initiative (EPI), развивающего свои платёжные сервисы, Мартина Ваймерт в интервью газете Financial Times.
"Европе "срочно" необходимо сократить зависимость от американских компаний, таких как Visa и Mastercard, заявила глава банковского альянса на фоне предупреждений чиновников о том, что их доминирование на рынке может быть использовано как инструмент давления в случае ухудшения трансатлантических отношений", - передает Financial Times.
По её словам, доминирование американских компаний в сфере карточных платежей представляет риски для "финансового суверенитета" ЕС в условиях напряжённости на международной арене. В настоящее время на Visa и Mastercard приходится около двух третей всех карточных операций в еврозоне, при этом 13 стран блока не имеют национальной альтернативы.
Ваймерт отметила, что существующие национальные платёжные системы не решают проблему, поскольку не работают на общеевропейском уровне. Запущенная EPI цифровая платформа Wero пока действует лишь в ряде стран и планирует расширение к 2027 году.
По данным Financial Times, подобного рода опасения усиливаются с сокращением использования наличных и риска того, что контроль над платёжной инфраструктурой может быть использован как инструмент давления в случае ухудшения отношений между ЕС и США. Так, экс-глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги ранее заявил, что экономическая взаимозависимость превратилась в "источник рычагов давления и контроля".
Параллельно ЕЦБ продвигает проект цифрового евро как способ укрепления "финансового суверенитета" ЕС, однако сроки его внедрения вызывают споры, а часть банков опасается подрыва частных инициатив, указывает издание.
