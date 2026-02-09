Рейтинг@Mail.ru
Глава EPI призвала Европу сократить зависимость от Visa и Mastercard - РИА Новости, 09.02.2026
10:10 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/evropa-2073129603.html
Глава EPI призвала Европу сократить зависимость от Visa и Mastercard
Глава EPI призвала Европу сократить зависимость от Visa и Mastercard - РИА Новости, 09.02.2026
Глава EPI призвала Европу сократить зависимость от Visa и Mastercard
Европе необходимо в срочном порядке сократить зависимость от американских платёжных систем Visa и Mastercard и создать собственные трансграничные альтернативы,... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T10:10:00+03:00
2026-02-09T10:10:00+03:00
в мире
европа
сша
марио драги
visa, inc.
mastercard, inc.
евросоюз
европа
сша
в мире, европа, сша, марио драги, visa, inc., mastercard, inc., евросоюз
В мире, Европа, США, Марио Драги, Visa, Inc., MasterCard, Inc., Евросоюз
Глава EPI призвала Европу сократить зависимость от Visa и Mastercard

Глава EPI Ваймерт призвала ЕС срочно сократить зависимость от Visa и Mastercard

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard
Банковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Банковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Европе необходимо в срочном порядке сократить зависимость от американских платёжных систем Visa и Mastercard и создать собственные трансграничные альтернативы, заявила глава консорциума European Payments Initiative (EPI), развивающего свои платёжные сервисы, Мартина Ваймерт в интервью газете Financial Times.
"Европе "срочно" необходимо сократить зависимость от американских компаний, таких как Visa и Mastercard, заявила глава банковского альянса на фоне предупреждений чиновников о том, что их доминирование на рынке может быть использовано как инструмент давления в случае ухудшения трансатлантических отношений", - передает Financial Times.
Девушка держит кредитные карты - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В России увидели риски массового перевыпуска Visa и Mastercard
31 января, 06:06
По её словам, доминирование американских компаний в сфере карточных платежей представляет риски для "финансового суверенитета" ЕС в условиях напряжённости на международной арене. В настоящее время на Visa и Mastercard приходится около двух третей всех карточных операций в еврозоне, при этом 13 стран блока не имеют национальной альтернативы.
Ваймерт отметила, что существующие национальные платёжные системы не решают проблему, поскольку не работают на общеевропейском уровне. Запущенная EPI цифровая платформа Wero пока действует лишь в ряде стран и планирует расширение к 2027 году.
По данным Financial Times, подобного рода опасения усиливаются с сокращением использования наличных и риска того, что контроль над платёжной инфраструктурой может быть использован как инструмент давления в случае ухудшения отношений между ЕС и США. Так, экс-глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги ранее заявил, что экономическая взаимозависимость превратилась в "источник рычагов давления и контроля".
Параллельно ЕЦБ продвигает проект цифрового евро как способ укрепления "финансового суверенитета" ЕС, однако сроки его внедрения вызывают споры, а часть банков опасается подрыва частных инициатив, указывает издание.
Банковские карты Visa и Mastercard - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В НСПК рассказали о работе карт Visa и Mastercard в России
30 декабря 2025, 10:51
 
В миреЕвропаСШАМарио ДрагиVisa, Inc.MasterCard, Inc.Евросоюз
 
 
