"Газпром" оценил запасы газа в подземных хранилищах Германии
12:01 14.02.2026 (обновлено: 15:47 14.02.2026)
"Газпром" оценил запасы газа в подземных хранилищах Германии
Менее 25 процентов запасов газа осталось в подземных хранилищах в ФРГ, сообщил "Газпром". РИА Новости, 14.02.2026
"Газпром" оценил запасы газа в подземных хранилищах Германии

"Газпром": в подземных хранилищах Германии осталось менее 25% запасов газа

Центральноевропейский газовый хаб в Баумгартене
Центральноевропейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Центральноевропейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Менее 25 процентов запасов газа осталось в подземных хранилищах в ФРГ, сообщил "Газпром".
«
"По данным Gas Infrastructure Europe, на 12 февраля в подземных хранилищах Германии осталось менее 25% запасов газа. Уровень заполненности является самым низким для этой даты за всю историю наблюдений", — говорится в релизе.
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Газпром" сообщил о дефиците газа в единственном хранилище в Прибалтике
12 февраля, 09:47
В компании уточнили, что из немецких ПХГ уже забрали весь газ, подготовленный к зиме. Сейчас идет откачка из запасов предыдущих лет. Ситуация усугубляется перебоями с поставками сжиженного природного газа в Германию.
Как отметил глава "Газпрома" Алексей Миллер, завершение зимнего отопительного сезона в Европе будет сложным.
«

"Текущая ситуация на рынке может быть охарактеризована как критически напряженная. И уже совершенно точно — обеспечить летнюю закачку газа в ПХГ Европе будет очень трудно", — пояснил он.

Проблемы, с которыми столкнулась ФРГ, отражают плачевное положение на всем газовом рынке ЕС.
Завод по производству СПГ на Сахалине - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Европа в январе нарастила импорт газа из России до нового рекорда
7 февраля, 11:22

Энергокризис в Европе

В конце 2024-го бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта. Как заявил президент Владимир Путин, это решение привело к закрытию европейских предприятий по производству удобрений, что разогнало инфляцию и вынудило граждан выйти на улицы.
Тем не менее в середине октября прошлого года Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. Для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028 года. Для краткосрочных соглашений, заключенных до 17 июня, запрет на импорт российского СПГ начнет действовать с 25 апреля 2026-го, трубопроводного — с 17 июня того же года.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"План поменялся". Европа пошла на жертву из-за России
1 февраля, 08:00
 
В мире, Германия, Газпром, Италия, Алексей Миллер, Марио Драги, Европейский центральный банк, Евросоюз, Кирилл Дмитриев, Европа
 
 
