МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Менее 25 процентов запасов газа осталось в подземных хранилищах в ФРГ, сообщил " Менее 25 процентов запасов газа осталось в подземных хранилищах в ФРГ, сообщил " Газпром ".

« "По данным Gas Infrastructure Europe, на 12 февраля в подземных хранилищах Германии осталось менее 25% запасов газа. Уровень заполненности является самым низким для этой даты за всю историю наблюдений", — говорится в релизе.

В компании уточнили, что из немецких ПХГ уже забрали весь газ, подготовленный к зиме. Сейчас идет откачка из запасов предыдущих лет. Ситуация усугубляется перебоями с поставками сжиженного природного газа в Германию.

Как отметил глава "Газпрома" Алексей Миллер, завершение зимнего отопительного сезона в Европе будет сложным.

« "Текущая ситуация на рынке может быть охарактеризована как критически напряженная. И уже совершенно точно — обеспечить летнюю закачку газа в ПХГ Европе будет очень трудно", — пояснил он.

Проблемы, с которыми столкнулась ФРГ, отражают плачевное положение на всем газовом рынке ЕС.

Энергокризис в Европе

В конце 2024-го бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.

По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта. Как заявил президент Владимир Путин, это решение привело к закрытию европейских предприятий по производству удобрений, что разогнало инфляцию и вынудило граждан выйти на улицы.