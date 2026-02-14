"Газпром" оценил запасы газа в подземных хранилищах Германии

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Менее 25 процентов запасов газа осталось в подземных хранилищах в ФРГ, сообщил "Газпром".
«
"По данным Gas Infrastructure Europe, на 12 февраля в подземных хранилищах Германии осталось менее 25% запасов газа. Уровень заполненности является самым низким для этой даты за всю историю наблюдений", — говорится в релизе.
В компании уточнили, что из немецких ПХГ уже забрали весь газ, подготовленный к зиме. Сейчас идет откачка из запасов предыдущих лет. Ситуация усугубляется перебоями с поставками сжиженного природного газа в Германию.
Как отметил глава "Газпрома" Алексей Миллер, завершение зимнего отопительного сезона в Европе будет сложным.
«
"Текущая ситуация на рынке может быть охарактеризована как критически напряженная. И уже совершенно точно — обеспечить летнюю закачку газа в ПХГ Европе будет очень трудно", — пояснил он.
Проблемы, с которыми столкнулась ФРГ, отражают плачевное положение на всем газовом рынке ЕС.
Энергокризис в Европе
В конце 2024-го бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта. Как заявил президент Владимир Путин, это решение привело к закрытию европейских предприятий по производству удобрений, что разогнало инфляцию и вынудило граждан выйти на улицы.
Тем не менее в середине октября прошлого года Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. Для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028 года. Для краткосрочных соглашений, заключенных до 17 июня, запрет на импорт российского СПГ начнет действовать с 25 апреля 2026-го, трубопроводного — с 17 июня того же года.
