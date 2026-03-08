"Хвост виляет собакой": Путин описал отношения Украины и Европы

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин описал отношения Украины и ЕС фразой "хвост виляет собакой".
"Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется "хвост виляет собакой", а не наоборот", — заявил он в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Путин напомнил, что украинский кризис возник из-за поддержки Западом госпереворота в Киеве. По его словам, европейские страны пожинают то, что сами посеяли. Они не могут не замечать энергетический шантаж со стороны Украины, но затыкают друг другу рот.
"Можно сказать, что вообще все, что происходит сейчас, — это, безусловно, ошибка прежде всего западных стран. Ошибка системная", — отметил он.
Президент добавил, что ситуация на мировых рынках обострилась до предела. Ранее он назвал происходящее в европейской энергетике итогом ошибочной политики властей ЕС.
В среду Путин напомнил, что Евросоюз через месяц планирует ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного, а в 2027 году — полностью запретить его импорт. Президент отметил, что Москва может прекратить поставки прямо сейчас и уйти на другие рынки.
Энергокризис в Европе
После начала конфликта на Ближнем Востоке цены на газ в ЕС взлетели до максимума за три года. По мнению аналитиков, если боевые действия затянутся, Евросоюз рискует столкнуться с кризисом, сопоставимым с весной 2022-го. Тогда котировки возросли до 3892 долларов за тысячу кубометров.
Ситуация усугубляется отказом от поставок из России. В конце 2024 года экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад, согласно которому энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
Тем не менее в середине октября Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028 года. По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта.
