"Хвост виляет собакой": Путин описал отношения Украины и Европы

"Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется "хвост виляет собакой", а не наоборот", — заявил он в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

"Можно сказать, что вообще все, что происходит сейчас, — это, безусловно, ошибка прежде всего западных стран. Ошибка системная", — отметил он.

В среду Путин напомнил, что Евросоюз через месяц планирует ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного, а в 2027 году — полностью запретить его импорт. Президент отметил, что Москва может прекратить поставки прямо сейчас и уйти на другие рынки.