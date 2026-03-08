Рейтинг@Mail.ru
13:37 08.03.2026 (обновлено: 15:09 08.03.2026)
"Хвост виляет собакой": Путин описал отношения Украины и Европы
Президент Владимир Путин описал отношения Украины и ЕС фразой "хвост виляет собакой". РИА Новости, 08.03.2026
Путин: "Создается впечатление, что хвост виляет собакой"
"Хвост виляет собакой". Путин в интервью Зарубину про отношения киевского режима и европейских политиков: киевский режим атакует газовозы, хотя Европе не хватает газа.
в мире, европа, украина, владимир путин, россия, павел зарубин, марио драги, европейский центральный банк, совет евросоюза, евросоюз
В мире, Европа, Украина, Владимир Путин, Россия, Павел Зарубин, Марио Драги, Европейский центральный банк, Совет Евросоюза, Евросоюз
"Хвост виляет собакой": Путин описал отношения Украины и Европы

Путин: в отношениях Украины и Европы хвост виляет собакой

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин описал отношения Украины и ЕС фразой "хвост виляет собакой".
"Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется "хвост виляет собакой", а не наоборот", — заявил он в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Зеленский пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от ЕС
5 марта, 17:05
Путин напомнил, что украинский кризис возник из-за поддержки Западом госпереворота в Киеве. По его словам, европейские страны пожинают то, что сами посеяли. Они не могут не замечать энергетический шантаж со стороны Украины, но затыкают друг другу рот.
"Можно сказать, что вообще все, что происходит сейчас, — это, безусловно, ошибка прежде всего западных стран. Ошибка системная", — отметил он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"План потерпел крах". Европе пришлось отказаться от задуманного
Вчера, 08:00
Президент добавил, что ситуация на мировых рынках обострилась до предела. Ранее он назвал происходящее в европейской энергетике итогом ошибочной политики властей ЕС.
В среду Путин напомнил, что Евросоюз через месяц планирует ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного, а в 2027 году — полностью запретить его импорт. Президент отметил, что Москва может прекратить поставки прямо сейчас и уйти на другие рынки.
Газовая станция в Польше - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Песков объяснил предложение Путина об уходе России с газового рынка Европы
5 марта, 13:05

Энергокризис в Европе

После начала конфликта на Ближнем Востоке цены на газ в ЕС взлетели до максимума за три года. По мнению аналитиков, если боевые действия затянутся, Евросоюз рискует столкнуться с кризисом, сопоставимым с весной 2022-го. Тогда котировки возросли до 3892 долларов за тысячу кубометров.
Ситуация усугубляется отказом от поставок из России. В конце 2024 года экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад, согласно которому энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
Тем не менее в середине октября Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028 года. По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на заседании Европейского парламента - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Пора заканчивать". ЕС отважился на непростое решение
15 февраля, 08:00
 
