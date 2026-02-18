Рейтинг@Mail.ru
В семи европейских странах запасы газа опустились ниже 30%
10:04 18.02.2026 (обновлено: 14:45 18.02.2026)
В семи европейских странах запасы газа опустились ниже 30%
В семи европейских странах запасы газа опустились ниже 30%
2026-02-18T10:04:00+03:00
2026-02-18T14:45:00+03:00
В семи европейских странах запасы газа опустились ниже 30%

GIE: запасы газа в подземных хранилищах семи европейских стран упали ниже 30%

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на газовом хранилище в Будапеште
Рабочий на газовом хранилище в Будапеште - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочий на газовом хранилище в Будапеште. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Запасы газа в подземных хранилищах Германии, Франции, Бельгии, Хорватии, Дании, Латвии и Нидерландов опустились ниже 30 процентов, выяснило РИА Новости, изучив данные GIE.
Так, по состоянию на 16 февраля средний уровень заполненности европейских ПХГ составляет 33,02 процента.
Завод по производству СПГ на Сахалине - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Европа в январе нарастила импорт газа из России до нового рекорда
7 февраля, 11:22
При этом показатели главной экономики ЕС — ФРГ — опустились до 22,99 процента, Франции, которая входит в первую тройку стран Евросоюза по величине ПХГ, — до 23,56, Бельгии — 24,76, Хорватии — 14,74, Дании — 28,71, Латвии — 22,21, Нидерландов — 14,29.
С начала года "Газпром" не раз отмечал, что несколько ключевых членов ЕС уже отобрали все закачанные к зиме объемы газа и перешли к запасам прошлых лет. В частности, это касается Германии, Нидерландов и Прибалтики. При этом в Еврокомиссии утверждают, что странам сообщества удастся завершить зимний отопительный сезон без дефицита.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Эксперт оценил ситуацию в Европе из-за отказа от российского газа
29 января, 22:37

Энергокризис в Европе

В конце 2024 года бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта. Как заявил президент Владимир Путин, это решение привело к закрытию европейских предприятий по производству удобрений, что разогнало инфляцию и вынудило граждан выйти на улицы.
Тем не менее в середине октября прошлого года Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. Для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028 года. Для краткосрочных соглашений запрет на импорт российского СПГ начнет действовать с 25 апреля 2026-го, трубопроводного — с 17 июня того же года.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на заседании Европейского парламента - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Пора заканчивать". ЕС отважился на непростое решение
15 февраля, 08:00
 
