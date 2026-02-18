В семи европейских странах запасы газа опустились ниже 30%

С начала года "Газпром" не раз отмечал, что несколько ключевых членов ЕС уже отобрали все закачанные к зиме объемы газа и перешли к запасам прошлых лет. В частности, это касается Германии, Нидерландов и Прибалтики. При этом в Еврокомиссии утверждают, что странам сообщества удастся завершить зимний отопительный сезон без дефицита.