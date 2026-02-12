Драги заявил об ухудшении экономики в Европе

"Он сосредоточился на нескольких ключевых вопросах: необходимости снижения барьеров на едином рынке, фрагментации фондовых рынков и усилиях по мобилизации европейских сбережений, стоимости энергии, возможности предоставления целевых европейских преференций в определенных секторах", - заявил источник, знакомый с деталями выступления Драги.