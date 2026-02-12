Рейтинг@Mail.ru
21:59 12.02.2026
Драги заявил об ухудшении экономики в Европе
в мире
европа
брюссель
италия
марио драги
евросоюз
европейский центральный банк
европа
брюссель
италия
в мире, европа, брюссель, италия, марио драги, евросоюз, европейский центральный банк
В мире, Европа, Брюссель, Италия, Марио Драги, Евросоюз, Европейский центральный банк
Драги заявил об ухудшении экономики в Европе

Экс-глава ЕЦБ Драги: в Евросоюзе ухудшилась экономическая ситуация

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МИЛАН, 12 фев – РИА Новости. Бывший глава Европейского центробанка Марио Драги заявил об ухудшении экономики в Европе, отметив необходимость снятия барьеров в едином рынке Евросоюза, передает газета Sole24Ore, передавая содержание выступления функционера на неформальном саммите Евросоюза в Брюсселе.
Драги подчеркнул, что с момента представления его доклада о конкурентоспособности экономическая ситуация в Евросоюзе ухудшилась, что делает необходимым принятие срочных мер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Россия еще не знает, что обречена: ЕС и НАТО убедились, что Украина победит
1 октября 2025, 08:00
"Он сосредоточился на нескольких ключевых вопросах: необходимости снижения барьеров на едином рынке, фрагментации фондовых рынков и усилиях по мобилизации европейских сбережений, стоимости энергии, возможности предоставления целевых европейских преференций в определенных секторах", - заявил источник, знакомый с деталями выступления Драги.
По словам источника, еврочиновник предложил активнее использовать предусмотренный договорами механизм расширенного сотрудничества, который позволяет группе стран ЕС продвигаться быстрее в реализации отдельных инициатив, если достичь консенсуса среди всех членов союза затруднительно.
Как сообщила Corriere della Sera, экс-глава ЕЦБ указал на необходимость снижения стоимости энергии для европейской промышленности и домохозяйств и выдвинул возможность введения "целевой европейской преференции" в отдельных стратегических секторах.
Драги занимал должность председателя Совета министров Италии с февраля 2021 года по октябрь 2022 года. Ранее известный экономист возглавлял Европейский центробанк и Банк Италии. В сентябре 2023 года фон дер Ляйен поручила ему подготовить доклад о будущем европейской конкурентоспособности, который был представлен в сентябре 2024 года.
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Европа разрушает свою экономику, заявил турецкий аналитик
6 января, 07:12
 
