Запасы газа в европейских подземных хранилищах иссякают, заявил "Газпром"

Тем не менее в середине октября Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с начала нового года. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028-го. Для краткосрочных соглашений, заключенных до 17 июня, запрет на импорт российского СПГ начнет действовать с 25 апреля 2026-го, трубопроводного — с 17 июня того же года.