Запасы газа в европейских подземных хранилищах иссякают, заявил "Газпром"
20:46 26.01.2026 (обновлено: 23:56 26.01.2026)
Запасы газа в европейских подземных хранилищах иссякают, заявил "Газпром"
Заполненность газом подземных хранилищ во Франции и в Германии достигла исторического минимума, обратили внимание в "Газпроме". РИА Новости, 26.01.2026
в мире, прибалтика, латвия, газпром, евросоюз, европа, франция, германия, энергетика, экономика, природный газ
© РИА Новости / Александр Мазуркевич Газовая компрессорная станция
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
Газовая компрессорная станция. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Заполненность газом подземных хранилищ во Франции и в Германии достигла исторического минимума, обратили внимание в "Газпроме".
"По данным Gas Infrastructure Europe, на 24 января заполненность ПХГ Франции и Германии — 36,6 и 37,4 процента соответственно — находится на самом низком уровне на эту дату за всю историю наблюдений", — рассказала компания в Telegram-канале.
В Нидерландах запасы приблизились к минимальному уровню на эту дату. Тем временем в единственном подземном хранилище в Прибалтике их осталось меньше трети. В прошлом году такой уровень зафиксировали на три месяца позднее, когда сезон отбора уже завершился.
"Недостаточный объем газа в Инчукалнском ПХГ может создать серьезные проблемы для надежного газоснабжения потребителей в Прибалтике и Финляндии, где установилась стабильно холодная погода", — отмечается в публикации.
Сейчас же Европа активно расходует газ из хранилищ: отобрано уже 38,1 миллиарда кубометров — более чем три четверти от объема, закачанного при подготовке к отопительному сезону.
Как пояснили в компании, технологически сокращение запасов газа в подземных хранилищах снижает их производительность.
Сегодня Совет ЕС окончательно одобрил запрет на поставки российского трубопроводного газа с 30 сентября 2027-го и СПГ — с 1 января того же года. Речь идет о долгосрочных контрактах. С этим решением не согласились Словакия и Венгрия, которые намерены добиваться его отмены через суд. По словам глав МИД этих стран, запрет не учитывает возможности отдельных государств, при этом его приняли простым большинством — как торговую меру, а не единогласным решением, которого требовала бы санкция.
Энергокризис в Европе

Согласно докладу экс-главы ЕЦБ Марио Драги, который тот подготовил для главы Еврокомиссии в 2024 году, энергетический рынок ЕС сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ стали в четыре-пять раз выше, чем в США.
По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта. Как заявил президент Владимир Путин, это решение привело к закрытию предприятий по производству удобрений в Евросоюзе, разогнав инфляцию и вынудив европейцев выйти на улицы.
Тем не менее в середине октября Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с начала нового года. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028-го. Для краткосрочных соглашений, заключенных до 17 июня, запрет на импорт российского СПГ начнет действовать с 25 апреля 2026-го, трубопроводного — с 17 июня того же года.
В Москве не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от поставок энергоресурсов из России, поскольку закупать их все равно придется через посредников, однако уже по более высоким ценам.
