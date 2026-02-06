Рейтинг@Mail.ru
СМИ: экс-президент Финляндии может стать спецпосланником ЕС по Украине - РИА Новости, 06.02.2026
13:24 06.02.2026
СМИ: экс-президент Финляндии может стать спецпосланником ЕС по Украине
СМИ: экс-президент Финляндии может стать спецпосланником ЕС по Украине - РИА Новости, 06.02.2026
СМИ: экс-президент Финляндии может стать спецпосланником ЕС по Украине
Руководство Евросоюза рассматривает кандидатуру бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё на должность спецпосланника по Украине для налаживания контактов с... РИА Новости, 06.02.2026
в мире, россия, европа, финляндия, саули ниинисте, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, евросовет
В мире, Россия, Европа, Финляндия, Саули Ниинисте, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет
СМИ: экс-президент Финляндии может стать спецпосланником ЕС по Украине

Repubblica: экс-глава Финляндии Ниинисте может стать посланником ЕС по Украине

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertСаули Ниинисте
Саули Ниинисте - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Саули Ниинисте. Архивное фото
РИМ, 6 фев - РИА Новости. Руководство Евросоюза рассматривает кандидатуру бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё на должность спецпосланника по Украине для налаживания контактов с Россией, пишет итальянская газета Repubblica.
Создание должности спецпосланника, по сообщению газеты, обсудили на встрече в Париже президент Франции Эммануэль Макрон, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта.
Киев - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Ждет Киев": журналист рассказал, что задумал ЕС ради Украины
3 февраля, 07:19
"Все началось после того, как Макрон публично заявил о своем намерении связаться с Кремлем, чтобы возобновить диалог о мире на Украине", - пишет Repubblica.
В ходе недавних неформальных контактов "возникла необходимость в инициативе Евросоюза", отмечается в статье. Обсуждение инициативы ожидается на ближайшем неформальном саммите ЕС.
"На столе обсуждения имена нескольких бывших премьер-министров. Однако поул-позицию занимает бывший президент Финляндии Саули Ниинистё", - говорится в статье.
По данным газеты, на пост спецпосланника также рассматриваются кандидатуры бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-главы ЕЦБ Марио Драги, однако они могут столкнуться с некоторыми препятствиями.
В ноябре 2025 года Ниинистё заявил, что Европе нужно вести прямой диалог с РФ по примеру президента США Дональда Трампа.
Макрон в декабре 2025 года, со своей стороны, заявил, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путины. Итальянский премьер Джорджа Мелони в январе призвала Европу начать говорить с Россией по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию. О том, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне, заявлял и президент Финляндии Александр Стубб.
Посол ЕС на Украине Катарина Матернова - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Захарова прокомментировала фото посла ЕС на Украине, спящей в ванной
3 февраля, 21:54
 
Заголовок открываемого материала