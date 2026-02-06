СМИ: экс-президент Финляндии может стать спецпосланником ЕС по Украине

РИМ, 6 фев - РИА Новости. Руководство Евросоюза рассматривает кандидатуру бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё на должность спецпосланника по Украине для налаживания контактов с Россией, пишет итальянская газета Repubblica.

"Все началось после того, как Макрон публично заявил о своем намерении связаться с Кремлем, чтобы возобновить диалог о мире на Украине", - пишет Repubblica.