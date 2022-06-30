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Биография Владимира Мау

Биография Владимира Мау - РИА Новости, 30.06.2022

Биография Владимира Мау

Российский экономист Владимир Александрович Мау родился 29 декабря 1959 года в Москве. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:40

2022-06-30T15:40

2022-06-30T15:40

справки

владимир мау

россия

ссср

академия народного хозяйства

марина ракова

московский институт народного хозяйства имени г. в. плеханова

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

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Российский экономист Владимир Александрович Мау родился 29 декабря 1959 года в Москве. В 1981 году окончил Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова (ныне Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова). Получил ученую степень доктора философии во французском Университете Пьера Мендеса-Франса (Universite Pierre Mendes France) по специальности "Прикладная экономика". Доктор экономических наук. Профессор. С 1981 по 1990 год был стажером-исследователем, аспирантом, а затем научным сотрудником Института экономики Академии наук СССР (ныне Институт экономики РАН).С 1990 по 1991 год – заведующий лабораторией Института экономической политики Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР. С 1991 по 1994 год – помощник первого заместителя председателя правительства РФ, с 1992 по 1993 год занимал должность советника председателя правительства РФ. В 1994-1997 годы был заместителем директора Института экономических проблем переходного периода (ныне Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара). С 1997 по 2002 год занимал должность руководителя Рабочего центра экономических реформ при Правительстве РФ (РЦЭР). C 2002 по 2010 год был ректором Академии народного хозяйства при правительстве РФ. С 2010 года по настоящее время занимает должность ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). С 2011 года – член Совет директоров ОАО "Газпром" (с 17 июля 2015 года – ПАО "Газпром"). Независимый директор. Член Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. Сопредседатель координационного совета Российского общества "Знание". Владимир Мау – автор порядка 800 статей, более 30 монографий, книг и учебных пособий. С 1991 года участвует в разработке и практической реализации курса экономических реформ в России. Преподавал в МГУ им. М.В. Ломоносова, Высшей школе экономики, московском центре Стэнфордского университета США. Главный редактор журнала "Экономическая политика", председатель редакционных советов журналов "Образовательная политика" и "Логос", член редколлегии журналов "Вопросы экономики" и "Финансы и бизнес". Заслуженный экономист России (2000). Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2001). Имеет множество наград, среди которых почетная грамота правительства РФ (2007), орден Почета (2009), орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012), орден "За заслуги перед Отечеством" III степени (2017), орден Александра Невского (2019), медаль Столыпина П.А. I степени (2019) и др. 30 июня 2022 года стало известно, что Владимир Мау проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других лиц.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, владимир мау, россия, ссср, академия народного хозяйства, марина ракова, московский институт народного хозяйства имени г. в. плеханова, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), российская академия народного хозяйства