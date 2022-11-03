https://ria.ru/20221103/sizo-1829010798.html

Мосгорсуд отпустил из СИЗО экс-замминистра просвещения Марину Ракову

Мосгорсуд отпустил из СИЗО экс-замминистра просвещения Марину Ракову - РИА Новости, 03.11.2022

Мосгорсуд отпустил из СИЗО экс-замминистра просвещения Марину Ракову

Мосгорсуд в четверг отпустил из СИЗО экс-замминистра просвещения Марину Ракову по делу о хищении десятков миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T15:41

2022-11-03T15:41

2022-11-03T22:01

происшествия

московский городской суд

марина ракова

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг отпустил из СИЗО экс-замминистра просвещения Марину Ракову по делу о хищении десятков миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Раковой Марины Николаевны... меру пресечения в виде запрета определенных действий до 7 февраля включительно", - огласила решение судья Елена Гученкова.Вместе с Раковой суд смягчил меру пресечения и другим фигурантам: ее гражданскому мужу Артуру Стеценко, управляющим директорам Сбербанка Евгению Заку и Максиму Инкину (бывшие они или действующие, не уточнялось), которые раньше находились в СИЗО. Также меру смягчили юрисконсульту "Шанинки" Кристине Крючковой - она раньше была под домашний арестом, теперь же под "запретом определенных действий".Также Мосгорсуд сменил меру пресечения на запрет определенных действий ректору "Шанинки" Сергею Зуеву. Он просил увеличить ему период выхода из дома, так как часто ходит по врачам. Судья пошла ему навстречу и запретила покидать жилье лишь в ночное время - с 22.00 до 6.00. Такие же ограничения коснулись и других фигурантов дела, которым суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий. Кроме того, они не смогут пользоваться средствами связи.По словам следователя, фигуранты признали вину в совершении преступления и полностью погасили ущерб более чем в 65 миллионов рублей (вероятно, сумму пересчитали в ходе следствия, ранее сообщалось о 70 миллионах).В связи с этим следствие и сочло возможным просить смягчения меры пресечения, отмечалось ранее в релизе ГУМВД Москвы. Прокурор полностью поддержала эту точку зрения, как и защита, настаивавшая, однако, на послаблении ограничений.При этом, как пояснил РИА Новости адвокат Раковой, сумма хищений ему сейчас точно неизвестна, но она варьируется "около суммы в 50 миллионов рублей". Что касается 65 миллионов рублей, которые обвиняемые погасили в казну в качестве возмещения ущерба, то она сложилась из разных эпизодов, предъявленных фигурантам, отметил собеседник агентства.Единственным фигурантом под мерой пресечения строже "запрета" оказался проректор "Шанинки" Иван Федотов. Как сообщил РИА Новости следователь, сегодня же Тверской суд продлил срок его домашнего ареста до 7 февраля.Уголовное дело касается хищений бюджетных средств Фонда новых форм развития образования, выделенных на федеральный проект "Учитель будущего", а также с махинациями с фиктивным трудоустройством в РАНХиГС. Среди его фигурантов некоторое время был и ректор РАНХиГС, одного из самых элитарных вузов России, Владимир Мау, однако в конце концов обвинения с него сняли.

https://ria.ru/20220803/zuev-1806904127.html

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происшествия, московский городской суд, марина ракова, владимир мау, москва, россия, сбербанк россии, сергей зуев