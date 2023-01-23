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Комиссаров останется руководителем платформы "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 23.01.2023
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Комиссаров останется руководителем платформы "Россия — страна возможностей"
Комиссаров останется руководителем платформы "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 23.01.2023
Комиссаров останется руководителем платформы "Россия — страна возможностей"
Алексей Комиссаров, назначенный исполняющим обязанности ректора РАНХиГС, сообщил, что пока останется руководителем президентской платформы "Россия - страна... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T21:35
2023-01-23T21:35
алексей комиссаров
владимир мау
россия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Алексей Комиссаров, назначенный исполняющим обязанности ректора РАНХиГС, сообщил, что пока останется руководителем президентской платформы "Россия - страна возможностей". Правительство РФ в понедельник освободило Владимира Мау от должности ректора РАНХиГС по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Академию он возглавлял с 2010 года. Обязанности ректора теперь будет исполнять проректор Алексей Комиссаров. Комиссаров с 2018 года является генеральным директором АНО "Россия - страна возможностей". Также он возглавляет Институт "Высшая школа государственного управления".
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алексей комиссаров, владимир мау, россия
Алексей Комиссаров, Владимир Мау, Россия
21:35 23.01.2023
 
Комиссаров останется руководителем платформы "Россия — страна возможностей"

Комиссаров продолжит руководить президентской платформой "Россия — страна возможностей"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкАлексей Комиссаров
Алексей Комиссаров - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Алексей Комиссаров . Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Алексей Комиссаров, назначенный исполняющим обязанности ректора РАНХиГС, сообщил, что пока останется руководителем президентской платформы "Россия - страна возможностей".
"Да, пока в ближайшее время да", - сказал Комиссаров в эфире телеканала "Россия 24".
Правительство РФ в понедельник освободило Владимира Мау от должности ректора РАНХиГС по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Академию он возглавлял с 2010 года. Обязанности ректора теперь будет исполнять проректор Алексей Комиссаров.
Комиссаров с 2018 года является генеральным директором АНО "Россия - страна возможностей". Также он возглавляет Институт "Высшая школа государственного управления".
Генеральный директор АНО Россия - страна возможностей Алексей Комиссаров на стенде медиагруппы Россия сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 11:36
Биография Алексея Комиссарова
 
Алексей КомиссаровВладимир МауРоссия
 
 
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