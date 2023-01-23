https://ria.ru/20230123/komissarov-1846934616.html

Комиссаров останется руководителем платформы "Россия — страна возможностей"

Комиссаров останется руководителем платформы "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 23.01.2023

Комиссаров останется руководителем платформы "Россия — страна возможностей"

Алексей Комиссаров, назначенный исполняющим обязанности ректора РАНХиГС, сообщил, что пока останется руководителем президентской платформы "Россия - страна... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T21:35

2023-01-23T21:35

2023-01-23T21:35

алексей комиссаров

владимир мау

россия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Алексей Комиссаров, назначенный исполняющим обязанности ректора РАНХиГС, сообщил, что пока останется руководителем президентской платформы "Россия - страна возможностей". Правительство РФ в понедельник освободило Владимира Мау от должности ректора РАНХиГС по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Академию он возглавлял с 2010 года. Обязанности ректора теперь будет исполнять проректор Алексей Комиссаров. Комиссаров с 2018 года является генеральным директором АНО "Россия - страна возможностей". Также он возглавляет Институт "Высшая школа государственного управления".

https://ria.ru/20230123/komissarov-1846731544.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

алексей комиссаров, владимир мау, россия