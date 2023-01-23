https://ria.ru/20230123/komissarov-1846934616.html
Комиссаров останется руководителем платформы "Россия — страна возможностей"
Комиссаров останется руководителем платформы "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 23.01.2023
Комиссаров останется руководителем платформы "Россия — страна возможностей"
Алексей Комиссаров, назначенный исполняющим обязанности ректора РАНХиГС, сообщил, что пока останется руководителем президентской платформы "Россия - страна... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T21:35
2023-01-23T21:35
2023-01-23T21:35
алексей комиссаров
владимир мау
россия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Алексей Комиссаров, назначенный исполняющим обязанности ректора РАНХиГС, сообщил, что пока останется руководителем президентской платформы "Россия - страна возможностей". Правительство РФ в понедельник освободило Владимира Мау от должности ректора РАНХиГС по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Академию он возглавлял с 2010 года. Обязанности ректора теперь будет исполнять проректор Алексей Комиссаров. Комиссаров с 2018 года является генеральным директором АНО "Россия - страна возможностей". Также он возглавляет Институт "Высшая школа государственного управления".
https://ria.ru/20230123/komissarov-1846731544.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей комиссаров, владимир мау, россия
Алексей Комиссаров, Владимир Мау, Россия
Комиссаров останется руководителем платформы "Россия — страна возможностей"
Комиссаров продолжит руководить президентской платформой "Россия — страна возможностей"