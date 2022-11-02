https://ria.ru/20221102/mau-1828694832.html

Источник сообщил об отъезде ректора РАНХиГС Мау в Израиль

Источник сообщил об отъезде ректора РАНХиГС Мау в Израиль - РИА Новости, 02.11.2022

Источник сообщил об отъезде ректора РАНХиГС Мау в Израиль

Ректор РАНХиГС Владимир Мау, которого полиция сначала обвинила в особо крупном мошенничестве, а затем закрыла дело, улетел в Израиль, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T15:41

2022-11-02T15:41

2022-11-02T16:47

израиль

владимир мау

происшествия

марина ракова

сергей зуев

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Ректор РАНХиГС Владимир Мау, которого полиция сначала обвинила в особо крупном мошенничестве, а затем закрыла дело, улетел в Израиль, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Улетел сегодня", - сказал собеседник агентства.Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), одного из самых элитарных вузов России, Владимир Мау стал фигурантом уголовного дела в конце июня: ГУМВД Москвы обвинило его в хищении у собственного работодателя 21 миллиона рублей.Этот эпизод, по заявлению следствия, вскрылся в рамках расследования громкого коррупционного дела, главными фигурантами которого до Мау считались экс-замминистра просвещения Марина Ракова и ректор "Шанинки" Сергей Зуев – они же и дали показания на ректора РАНХиГС.Следствие не требовало заключения Мау под стражу, несмотря на то, что он отверг все обвинения, и суд ограничился домашним арестом. Впоследствии следствие смягчило меру до подписки о невыезде.В середине октября источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что в конце концов уголовное преследование Мау прекратили – "но это не касается других фигурантов". Позднее эту информацию агентству подтвердила защита ректора.На время домашнего ареста Мау его обязанности в РАНХиГС исполнял проректор Максим Назаров, но впоследствии Мау вернулся на прежнее место. На сайте вуза он по-прежнему значится как ректор.

https://ria.ru/20221102/sobchak-1828674656.html

https://ria.ru/20221102/sobchak-1828671972.html

https://ria.ru/20221102/rakova-1828636495.html

израиль

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израиль, владимир мау, происшествия, марина ракова, сергей зуев