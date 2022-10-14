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Уголовное преследование ректора РАНХиГС Мау решили прекратить - РИА Новости, 14.10.2022
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Уголовное преследование ректора РАНХиГС Мау решили прекратить
Уголовное преследование ректора РАНХиГС Мау решили прекратить - РИА Новости, 14.10.2022
Уголовное преследование ректора РАНХиГС Мау решили прекратить
Силовики прекратили уголовное преследование ректора РАНХиГС Владимира Мау, которого ранее обвиняли по делу об особо крупном мошенничестве, сообщил РИА Новости в РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:48
2022-10-14T12:56
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
происшествия
владимир мау
образование - общество
марина ракова
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Силовики прекратили уголовное преследование ректора РАНХиГС Владимира Мау, которого ранее обвиняли по делу об особо крупном мошенничестве, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах.Мау 2 августа был отпущен из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Он обвинялся в хищении у вуза 21 миллиона рублей на фиктивном трудоустройстве сотрудников в вуз. Данное дело связано с одним из уголовных дел, возбужденных в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой."Прекращено, это не касается других фигурантов дела", — сказал собеседник агентства.
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российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), происшествия, владимир мау, образование - общество, марина ракова
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Происшествия, Владимир Мау, Образование - Общество, Марина Ракова
11:48 14.10.2022 (обновлено: 12:56 14.10.2022)
 
Уголовное преследование ректора РАНХиГС Мау решили прекратить

Уголовное преследование ректора РАНХиГС Мау по делу о мошенничестве решили прекратить

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкРектор РАНХиГС Владимир Мау
Ректор РАНХиГС Владимир Мау - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Ректор РАНХиГС Владимир Мау. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Силовики прекратили уголовное преследование ректора РАНХиГС Владимира Мау, которого ранее обвиняли по делу об особо крупном мошенничестве, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах.
Мау 2 августа был отпущен из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Он обвинялся в хищении у вуза 21 миллиона рублей на фиктивном трудоустройстве сотрудников в вуз. Данное дело связано с одним из уголовных дел, возбужденных в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой.
"Прекращено, это не касается других фигурантов дела", — сказал собеседник агентства.
Проректор РАНХиГС Иван Федотов во время обыска в своем доме - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 14:58
Суд продлил домашний арест проректора РАНХиГС Федотова
 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)ПроисшествияВладимир МауОбразование - ОбществоМарина Ракова
 
 
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