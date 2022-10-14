https://ria.ru/20221014/mau-1823956156.html
Уголовное преследование ректора РАНХиГС Мау решили прекратить
Уголовное преследование ректора РАНХиГС Мау решили прекратить - РИА Новости, 14.10.2022
Уголовное преследование ректора РАНХиГС Мау решили прекратить
Силовики прекратили уголовное преследование ректора РАНХиГС Владимира Мау, которого ранее обвиняли по делу об особо крупном мошенничестве, сообщил РИА Новости в РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:48
2022-10-14T11:48
2022-10-14T12:56
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
происшествия
владимир мау
образование - общество
марина ракова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735443000_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_d7fe43c2af538aa61ff28e7229ec0f18.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Силовики прекратили уголовное преследование ректора РАНХиГС Владимира Мау, которого ранее обвиняли по делу об особо крупном мошенничестве, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах.Мау 2 августа был отпущен из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Он обвинялся в хищении у вуза 21 миллиона рублей на фиктивном трудоустройстве сотрудников в вуз. Данное дело связано с одним из уголовных дел, возбужденных в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой."Прекращено, это не касается других фигурантов дела", — сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220805/rankhigs-1807524464.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735443000_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_b38b1837959a79c4b1d044771acb7637.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), происшествия, владимир мау, образование - общество, марина ракова
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Происшествия, Владимир Мау, Образование - Общество, Марина Ракова
11:48 14.10.2022 (обновлено: 12:56 14.10.2022)
Уголовное преследование ректора РАНХиГС Мау решили прекратить
Уголовное преследование ректора РАНХиГС Мау по делу о мошенничестве решили прекратить