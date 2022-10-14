https://ria.ru/20221014/mau-1823956156.html

Уголовное преследование ректора РАНХиГС Мау решили прекратить

Уголовное преследование ректора РАНХиГС Мау решили прекратить - РИА Новости, 14.10.2022

Уголовное преследование ректора РАНХиГС Мау решили прекратить

Силовики прекратили уголовное преследование ректора РАНХиГС Владимира Мау, которого ранее обвиняли по делу об особо крупном мошенничестве, сообщил РИА Новости в РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:48

2022-10-14T11:48

2022-10-14T12:56

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

происшествия

владимир мау

образование - общество

марина ракова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735443000_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_d7fe43c2af538aa61ff28e7229ec0f18.jpg

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Силовики прекратили уголовное преследование ректора РАНХиГС Владимира Мау, которого ранее обвиняли по делу об особо крупном мошенничестве, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах.Мау 2 августа был отпущен из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Он обвинялся в хищении у вуза 21 миллиона рублей на фиктивном трудоустройстве сотрудников в вуз. Данное дело связано с одним из уголовных дел, возбужденных в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой."Прекращено, это не касается других фигурантов дела", — сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220805/rankhigs-1807524464.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), происшествия, владимир мау, образование - общество, марина ракова