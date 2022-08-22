https://ria.ru/20220822/mau-1811411255.html

Источник: следственные действия по делу ректора РАНХиГС Мау завершены

Источник: следственные действия по делу ректора РАНХиГС Мау завершены - РИА Новости, 22.08.2022

Источник: следственные действия по делу ректора РАНХиГС Мау завершены

Следственные действия по делу ректора РАНХиГС Владимира Мау завершены, сообщил в понедельник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T19:19

2022-08-22T19:19

2022-08-22T19:45

происшествия

владимир мау

марина ракова

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Следственные действия по делу ректора РАНХиГС Владимира Мау завершены, сообщил в понедельник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Следственные действия по делу Мау окончены. Ректору РАНХиГС Владимиру Мау вменяют три эпизода по части 4 статьи 159 УК РФ", - сказал собеседник агентства, добавив, что Мау и другим фигурантам дела предъявлены обвинения в окончательной редакции.По версии следствия, первые два эпизода связаны с фиктивным трудоустройством в вуз 12 сотрудников Минпросвещения, а также личного помощника бывшего замминистра просвещения Марины Раковой в ФИРО РАНХиГС, еще один эпизод касается заключения и неисполнения договоров между "Шанинкой" и ФГАУ "Фондом новых форм развития образования". В общей сложности вузу был причинен ущерб на 21 миллион рублей.Источник сообщил, что Раковой вменяют четыре эпизода, в том числе о создании условий для победы в конкурсе "Шанинки", приемке не соответствующей требованиям отчетной документации, а также о содействии в фиктивном трудойстройстве 12 сотрудников Минпросвещения в ИОН РАНХиГС. Ректору "Шаники" Сергею Зуеву вменяют два эпизода, один из которых тоже касается фиктивного трудоустройства."Все обвиняемые, кроме самого ректора РАНХиГС, дали полные признательные показания и заявили о готовности возместить ущерб", – сообщил РИА Новости источник.В июне в рабочем кабинете ректора РАНХиГС и у него дома прошли обыски, суд отправил его под домашний арест. В начале августа Мау был отпущен из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Он обвиняется в хищении у вуза 21 миллиона рублей на фиктивном трудоустройстве. Данное дело связано с одним из уголовных дел, возбужденных в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой.

https://ria.ru/20220209/rassledovanie-1771821783.html

https://ria.ru/20220630/mau-1799292490.html

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происшествия, владимир мау, марина ракова