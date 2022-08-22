https://ria.ru/20220822/mau-1811425911.html

Фигурантам "дела Мау" предъявили окончательные обвинения, сообщил источник

Фигурантам "дела Мау" предъявили окончательные обвинения, сообщил источник - РИА Новости, 22.08.2022

Фигурантам "дела Мау" предъявили окончательные обвинения, сообщил источник

Фигурантам дела ректора РАНХиГС Владимира Мау предъявлены обвинения в окончательной редакции, сообщил в понедельник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T20:19

2022-08-22T20:19

2022-08-22T20:20

происшествия

марина ракова

владимир мау

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Фигурантам дела ректора РАНХиГС Владимира Мау предъявлены обвинения в окончательной редакции, сообщил в понедельник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее в понедельник источник сообщил РИА Новости, что следственные действия по делу ректора РАНХиГС завершены, ему вменяют три эпизода.Мау 2 августа был отпущен из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Он обвиняется в хищении у вуза 21 миллиона рублей на фиктивном трудоустройстве. Данное дело связано с одним из уголовных дел, возбужденных в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Речь идет о фиктивном трудоустройстве сотрудников в вуз.

https://ria.ru/20220822/mau-1811413784.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, марина ракова, владимир мау