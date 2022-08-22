20:19 22.08.2022 (обновлено: 20:20 22.08.2022)
Фигурантам "дела Мау" предъявили окончательные обвинения, сообщил источник
Источник: фигурантам дела ректора РАНХиГС Мау предъявили окончательные обвинения
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРектор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Владимир Мау
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Владимир Мау. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Фигурантам дела ректора РАНХиГС Владимира Мау предъявлены обвинения в окончательной редакции, сообщил в понедельник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Обвинения в окончательной редакции были предъявлены и другим фигурантам этого дела, в частности, ректору "Шаники" Сергею Зуеву, бывшему замминистра просвещения Марине Раковой, проректору РАНХиГС Ивану Федотову, экс-заместителю главы "Фонда новых форм развития образования" Евгению Заку и еще троим обвиняемым", - сказал источник.
Ранее в понедельник источник сообщил РИА Новости, что следственные действия по делу ректора РАНХиГС завершены, ему вменяют три эпизода.
Мау 2 августа был отпущен из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Он обвиняется в хищении у вуза 21 миллиона рублей на фиктивном трудоустройстве. Данное дело связано с одним из уголовных дел, возбужденных в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Речь идет о фиктивном трудоустройстве сотрудников в вуз.