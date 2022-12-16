https://ria.ru/20221216/sud-1839078111.html

Выбор РИА Новости: главные судебные процессы 2022 года

Выбор РИА Новости: главные судебные процессы 2022 года - РИА Новости, 16.12.2022

Выбор РИА Новости: главные судебные процессы 2022 года

В уходящем году подошли к завершению многие громкие процессы, за расследованием которых РИА Новости следило не один год: обвинительный приговор получил бывший... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T10:38

2022-12-16T10:38

2022-12-16T10:53

происшествия

иван сафронов

зиявудин магомедов

алексей навальный

россия

москва

украина

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В уходящем году подошли к завершению многие громкие процессы, за расследованием которых РИА Новости следило не один год: обвинительный приговор получил бывший журналист Иван Сафронов, присяжные вынесли вердикт главе клана Арашуковых, строгие сроки назначены братьям Магомедовым.Специфика 2022 года не могла не сказаться и на судопроизводстве. Вскоре после начала специальной военной операции на Украине в КоАП и Уголовном кодексе появились статьи, запрещающие распространять ложную информацию о конфликте, а также наказывающие за дискредитацию Вооруженных сил. Они уже активно применяются, и скоро по ним сложится практика.Также год запомнился первыми уголовными делами за вымогательство через телеграм-каналы – распространенная не первый год практика выставления "блоков" за деньги обернулась большими проблемами для администраторов этих ресурсов.Сафронов – 22Процесс по делу бывшего журналиста, а впоследствии советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова стал одним из самых громких, если не самым громким, за минувший год – по статье "Госизмена" точно. Итог – приговор в 22 года колонии строгого режима, едва ли не самый суровый по данному составу за всю современную историю России.Правила у журналиста, пишущего на военную и космическую темы в России, очевидно, есть, в том числе и негласные. Данные сферы традиционно связаны с секретностью, но при этом нельзя сказать, что общественность узнает новости на эту тему исключительно из официальных донесений пресс-служб.Но одно дело российская общественность и другое – зарубежные "узкие специалисты": как заявляла Генпрокуратура, Сафронов "на протяжении 2015-2019 годов выведывал и собирал секретную и совершенно секретную информацию, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".Эти данные, по мнению Генпрокуратуры и занимавшейся расследованием ФСБ, в конечном итоге оказались в распоряжении одной из спецслужб НАТО – что и стало причиной для его уголовного преследования. В уголовной статье "Госизмена" как раз есть формулировка – "…оказание иностранному государству консультационной помощи, направленной против безопасности Российской Федерации".У защиты иная позиция: по словам его адвокатов, Сафронов просто выполнял свою работу, а сведения никакие не секретные и на самом деле находятся в открытом доступе. Более того, утверждала защита, заметки с той же информацией выходили в других СМИ и от других авторов.Как позднее заявил президент Владимир Путин, исходя из представленной ему информации, контрразведка работала по делу Сафронова несколько лет, "сидела на каналах его связи с теми, кто платил ему эту информацию – закрытую секретную информацию, деньги"."Суд посчитал это доказанным и принял соответствующее судебное решение. Насколько оно справедливо с точки зрения срока, который он получил за содеянное, я не берусь судить", - отмечал глава государства.Удививший многих в журналистском сообществе срок вступил в силу в начале декабря, и до Нового года молодой человек отправится в колонию строгого режима. Во время последнего заседания Сафронов заявил, что "всех простил" и по-прежнему считает себя невиновным."Я не пошёл на сделку с совестью и не оговорил ни одного человека... Этот срок - очень много. Ничего не стоило оговорить три-четыре человека, получить семь лет и выйти через годик", - сказал он за несколько минут до оглашения.Судебный фронтНовые составы появились в КоАП и УК вскоре после начала специальной военной операции на Украине - 4 марта.За дискредитацию российской армии граждане могут получить штраф до 100 тысяч рублей, а в случае повторного проступка - уже уголовное дело по статье 280.3 УК РФ, санкция которой составляет до 5 лет колонии. Распространение фейков про Вооруженные силы сразу грозит "уголовкой" со сроком до пяти лет.Пока до приговоров дошло не так много дел. Большинство осужденных получили от полугода до трех лет заключения, самые строгие приговоры вынесены в Москве.Так, муниципальный депутат Алексей Горинов получил семь лет колонии за оглашение ложных данных о действиях российской армии на заседании совета депутатов (позднее апелляция снизила срок на месяц).Бывший муниципальный депутат, признанный иноагентом, Илья Яшин* приговорен к 8,5 годам колонии за ролик на своем YouTube-канале о событиях в Буче. Защита намерена обжаловать приговор - что решит апелляция, мы, вероятно, узнаем уже в следующем году.Перед трибуналомВ августе этого года Верховный суд РФ признал террористическим и запретил деятельность в России украинского националистического батальона "Азов"**.Большая часть заседания прошла за закрытыми дверьми, но журналисты смогли послушать выступавших на заседании экспертов. Они рассказали, что участники придерживаются неонацистской идеологии. Эксперты процитировали статьи основателей батальона, содержащие признаки "экстремального биологического расизма", то есть признание представителей других рас иным биологическим видом.Свидетели привели случаи нападений боевиков "Азова"** на представителей национальных меньшинств, политических оппонентов, запугивания русскоязычных жителей Украины, похищений и пыток жителей Донбасса. Также участники заседания рассказали о многочисленных военных преступлениях членов батальона: убийствах мирных жителей, обстрелах жилых домов. Они продемонстрировали фото и видео, привели рассказы очевидцев.После решения суда членам батальона грозит уголовная ответственность по "террористическим" статьям. УК предусматривает для участников террористических организаций тюремное заключение на срок от десяти до 20 лет, а для организаторов — от 15 до 20 лет. При этом закон освобождает от ответственности лиц, которые до начала следственных действий или собственного задержания добровольно вышли из подобной организации.Одно время велись разговоры о масштабном трибунале против участников батальона, но сейчас перспективы его проведения остаются неясными.Навальный – резидент Владимирской областиВ 2021 году Алексею Навальному заменили условное наказание по делу "Ив Роше" реальным. Его отправили по Владимирскому тракту из Москвы в Покров, а уже через некоторое время этой дорогой поехали судья, прокурор, адвокаты и СМИ – из-за нового дела в отношении известного осужденного.Заседания, в рамках которых разбирались эпизоды о мошенничестве и оскорблении судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, проходили на территории исправительного учреждения.К практике проведения выездных заседаний прибегают не слишком часто, но это совершенно законно. Защите Навального из-за режимности объекта нельзя было брать на заседания необходимые для работы телефоны, ноутбуки и диктофоны. Похожие сложности с техникой возникли и у журналистов, которые впервые за годы вспомнили про блокноты и карандаши.Сам процесс, несмотря на необычную обстановку, проходил ожидаемо и закончился приговором в девять лет колонии строгого режима с учётом предыдущих судимостей. В итоге Навального всё по той же "Владимирке" (примечательно, что такое название тракту дали уголовные преступники в XVIII веке) отправили чуть дальше, уже за Владимир, в ИК-6 посёлка Мелехово.В колонии блогер не оставил сутяжничество и завалил администрацию исками по массе бытовых вопросов. Все иски, которые дошли до рассмотрения, были или отклонены судом, или отозваны ответчиком."Сумма" как ОПГЭксперты часто говорят, что статья 210 УК РФ о создании преступного сообщества должна относится именно к организованной преступности, а не к "белым воротничкам". Суды действительно часто убирают ее на стадии приговора.Но в случае с совладельцем группы "Сумма" Зиявутдином Магомедовым (некогда одним из богатейших россиян), его братом экс-сенатором Магомедом Магомедовым и другими подсудимыми - бывшими руководителями входящих в холдинг компаний - это не сработало. "Корпоратов" признали виновными и в мошенничестве, и в создании ОПГ.Потратив на чтение приговора неделю, тройка судей приговорила Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима. Также у него конфисковали доли в "Сумме", транспортной группе Fesco, других подконтрольных компаниях и изъяли самолет Gulfstream G650, квартиры в Москве и Лондоне, автомобили Porsche, Toyota Land Cruiser.Согласится ли с такой квалификацией апелляционная инстанция, мы узнаем в следующем году - приговор уже обжалован.Запрещенные соцсетиMeta Platforms***, владеющая Facebook*** и Instagram***, в свете событий на Украине временно сняла в запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta*** экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Председатель Тверского суда Москвы Ольга Солопова лично рассмотрела иск прокуратуры. За экстремизм компании она запретила деятельность ее соцсетей в России. Запрет не коснулся мессенджер WhatsApp, поскольку, как поясняли в суде, он не распространяет информацию публично.Решение поначалу вызывало много вопросов - можно ли пользоваться соцсетями, оплачивать там рекламу и продвижение постов, но пока ни одного дела против рядовых пользователей возбуждено не было.Прецедент с мессенджером Telegram, который также сначала запрещали решением суда, но затем сняли все ограничения, дает надежду, что когда-нибудь мы сможем вернуться в пока запрещенные соцсети.Семейный подрядПочти четыре года прошло, как некогда самого молодого сенатора России Рауфа Арашукова задержали прямо во время заседания верхней палаты Федерального собрания. В этот же момент в Петербурге был задержан его отец, в конечном итоге количество подсудимых выросло до 20, а кто-то успел скрыться и был объявлен в розыск. Пока Арашуковы находились в СИЗО, Генпрокуратура успела лишить их и связанных с ними лиц колоссальной доли имущества, стоимость которого оценивается более чем в 1,5 миллиарда рублей.В итоге дело закончилось обвинительным вердиктом присяжных. Коллегия признала отца и сына виновными в убийствах зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, где отца назвала главой преступного сообщества и заказчиком убийств, а сына - участником ОПГ и организатором.Реакция родственников во время оглашения вердикта была сравнима с тем, как если бы им вынесли смертный приговор. Сестра одного из подсудимых прямо в зале суда накинулась на другого фигуранта дела, который дал показания на подельников, переехал из СИЗО под домашний арест и обеспечил себе менее строгий срок.Самим Арашуковым прокурор запросил пожизненные сроки. Какое решение примет суд, мы узнаем 27 декабря, но бывший сенатор не оставляет надежду. В последнем слове он напомнил, что всю молодость "посвятил политике, работал на благо государства, для своего народа. "Где бы я ни был, там всегда был порядок и законы соблюдались", - поведал он.Россия-США 1:1В начале февраля в аэропорту Шереметьево случилось "звездное" задержание одной их самых титулованных баскетболисток мира Бриттни Грайнер. Двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира, одна из 25 лучших игроков женской НБА летела из Нью-Йорка в Екатеринбург, где она выступала за клуб УГМК с 2015 года. Свою пересадку спортсменка не смогла завершить - в ходе досмотра в ее ручной клади нашли "вейпы" с гашишным маслом.Девушку более двух метров ростом отправили в СИЗО, где для нее специально были сварены две кровати. Судья же разрешил ей давать показания сидя - в полный рост в клетке она не умещалась.Грайнер признала вину, но упирала на то, что забыла выложить наркотики, так как собиралась впопыхах, а сами "вейпы" использовала по назначению врача штата Аризона, чтобы заглушить боль в колене – там это разрешено.Суд приговорил баскетболистку к девяти годам со штрафом в один миллион рублей. Пока она осваивалась в мордовской колонии, власти США и России вели переговоры о ее обмене на россиянина Виктора Бута, который уже 15 лет отбывал наказание в американской тюрьме.Там он оказался по сфабрикованным, по мнению России, обвинениям спецслужб в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.После кропотливой работы дипломатов удалось договориться о его отправке на родину в обмен на спортсменку. В декабре уходящего года случилась долгожданная встреча - в условиях строжайшей секретности в ОАЭ Бриттни Грайнер обменяли на Виктора Бута, который после стольких лет заключения вернулся на родину.Госконтракты с отпиленным бюджетомВ уходящем году уголовные отношения не минули и сферу образования.Фигурантами громкого дела стали экс-замминистра просвещения Марина Ракова, ее гражданский муж Артур Стеценко (любопытно, что сначала Ракова скрылась, но когда задержали Стеценко, сама явилась в полицию), ректор Шанинки Сергей Зуев, юрисконсульт этого вуза Кристина Крючкова и даже ректор одного из самых элитарных вузов России РАНХиГС Владимир Мау (какое-то время он провел под домашним арестом, но затем все обвинения с него были сняты).Уголовное дело связано с хищением 50 миллионов рублей бюджетных средств Фонда новых форм развития образования, выделенных на федеральный проект "Учитель будущего", а также с махинациями с фиктивным трудоустройством в РАНХиГС.После прекращения дела против Мау суды смягчили участь и остальных фигурантов. Сначала суд отпустил Зуева, который в заключении перенес несколько операций, затем на свободу вышли и остальные. Все фигуранты признали вину и были освобождены судом из СИЗО под запрет определенных действий.Деньги за молчаниеВ конце лета правоохранители впервые перевели в уголовную плоскость так называемые "блоки" в телеграм-каналах – то есть уговор о том, что негативная (а иногда и вообще никакая) информация о тех или иных лицах в определенных каналах не публикуется. Разумеется, не бесплатно.Первой арестованной стала журналистка Александра Баязитова. Вместе с ней отправились в СИЗО пиарщица Ольга Архарова и администратор телеграм-канала "Адские бабки" Инну Чурилову (позднее пошла на сделку и переведена под домашний арест).Как выяснилось уже в суде, дело возбудили по заявлению топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. По версии следствия, девушки вымогали у банкира деньги за "непубликацию" компрометирующей информации.Однако адвокат Архаровой Елена Федулова рассказала другую версию: после публикации поста о профессиональной деятельности Ушакова и о его судимости он сам лично написал в чат-бот с просьбой разместить в отношении него позитивный пост. Чурилова, по словам защиты, отказала.Тогда к процессу подключилась помощница Ушакова и попросила поставить "блок" на упоминание Ушакова в "Адских бабках". За первый месяц она заплатила 420 тысяч рублей. При обсуждении вопроса о продлении услуги Ушаков захотел решить вопрос по-другому и написал заявление в полицию.Блок на отсутствие упоминаний (и позитивных, и негативных) - распространенная практика среди телеграм-каналов, однако правоохранители лишь недавно стали массово арестовывать администраторов за получение денег.Адвокат считает, что установка блока – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений. Однако в законодательстве эта сфера никак не регламентирована.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Террористическая организация, запрещенная в России*** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, иван сафронов, зиявудин магомедов, алексей навальный, россия, москва, украина, генеральная прокуратура рф