https://ria.ru/20230217/rankhigs-1852555290.html

И.о. ректора РАНХиГС анонсировал кадровые перестановки

И.о. ректора РАНХиГС анонсировал кадровые перестановки - РИА Новости, 17.02.2023

И.о. ректора РАНХиГС анонсировал кадровые перестановки

Исполняющий обязанности ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров сообщил, что в вузе будет много кадровых перестановок, кому-то они понравятся, а кто-то будет их... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T00:19

2023-02-17T00:19

2023-02-17T00:48

общество

алексей комиссаров

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

владимир мау

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров сообщил, что в вузе будет много кадровых перестановок, кому-то они понравятся, а кто-то будет их тяжело переживать."Кадровые перестановки, безусловно, будут. Я честно говорю, что изменений будет много. Кому-то они понравятся, кто-то их будет достаточно тяжело переживать. Но у меня нет задачи просто поменять всех или столько-то процентов сотрудников. У каждого есть возможность себя проявить", - сказал Комиссаров в интервью "Известиям".Он добавил, что ритм работы сейчас будет гораздо выше, чем раньше, и если руководители готовы работать в таком ритме, руководствоваться главными ценностями и принципами академии и где-то меняться, значит, они будут работать.По словам Комиссарова кадровая перестройка будет наиболее активной в первые месяцы, а затем "основной костяк сформируется и останется".Кроме того, РАНХиГС планирует обучить по программе подготовки управленцев для новых регионов 6 тысяч человек из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.Он заключил, что вуз "почти не просел" по количеству иностранных студентов, а международное сотрудничество не прекратится, рано или поздно все страны поймут, что с Россией надо сотрудничать.Правительство РФ освободило Владимира Мау, который возглавлял РАНХиГС с 2010 года, с должности ректора по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Исполнение обязанностей ректора было возложено на проректора учреждения и гендиректора АНО "Россия страна возможностей" Алексея Комиссарова 23 января.

https://ria.ru/20230123/mau-1846752674.html

https://ria.ru/20230127/obuchenie-1847805699.html

россия

луганская народная республика

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общество, алексей комиссаров, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир мау