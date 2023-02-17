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И.о. ректора РАНХиГС анонсировал кадровые перестановки - РИА Новости, 17.02.2023
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И.о. ректора РАНХиГС анонсировал кадровые перестановки
И.о. ректора РАНХиГС анонсировал кадровые перестановки - РИА Новости, 17.02.2023
И.о. ректора РАНХиГС анонсировал кадровые перестановки
Исполняющий обязанности ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров сообщил, что в вузе будет много кадровых перестановок, кому-то они понравятся, а кто-то будет их... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T00:19
2023-02-17T00:48
общество
алексей комиссаров
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир мау
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров сообщил, что в вузе будет много кадровых перестановок, кому-то они понравятся, а кто-то будет их тяжело переживать."Кадровые перестановки, безусловно, будут. Я честно говорю, что изменений будет много. Кому-то они понравятся, кто-то их будет достаточно тяжело переживать. Но у меня нет задачи просто поменять всех или столько-то процентов сотрудников. У каждого есть возможность себя проявить", - сказал Комиссаров в интервью "Известиям".Он добавил, что ритм работы сейчас будет гораздо выше, чем раньше, и если руководители готовы работать в таком ритме, руководствоваться главными ценностями и принципами академии и где-то меняться, значит, они будут работать.По словам Комиссарова кадровая перестройка будет наиболее активной в первые месяцы, а затем "основной костяк сформируется и останется".Кроме того, РАНХиГС планирует обучить по программе подготовки управленцев для новых регионов 6 тысяч человек из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.Он заключил, что вуз "почти не просел" по количеству иностранных студентов, а международное сотрудничество не прекратится, рано или поздно все страны поймут, что с Россией надо сотрудничать.Правительство РФ освободило Владимира Мау, который возглавлял РАНХиГС с 2010 года, с должности ректора по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Исполнение обязанностей ректора было возложено на проректора учреждения и гендиректора АНО "Россия страна возможностей" Алексея Комиссарова 23 января.
https://ria.ru/20230123/mau-1846752674.html
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общество, алексей комиссаров, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир мау
Общество, Алексей Комиссаров, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Владимир Мау
00:19 17.02.2023 (обновлено: 00:48 17.02.2023)
 
И.о. ректора РАНХиГС анонсировал кадровые перестановки

И.о. ректора РАНХиГС Комиссаров: в академии будет много кадровых перестановок

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЛоготип РАНХиГС
Логотип РАНХиГС - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров сообщил, что в вузе будет много кадровых перестановок, кому-то они понравятся, а кто-то будет их тяжело переживать.
"Кадровые перестановки, безусловно, будут. Я честно говорю, что изменений будет много. Кому-то они понравятся, кто-то их будет достаточно тяжело переживать. Но у меня нет задачи просто поменять всех или столько-то процентов сотрудников. У каждого есть возможность себя проявить", - сказал Комиссаров в интервью "Известиям".
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Он добавил, что ритм работы сейчас будет гораздо выше, чем раньше, и если руководители готовы работать в таком ритме, руководствоваться главными ценностями и принципами академии и где-то меняться, значит, они будут работать.
По словам Комиссарова кадровая перестройка будет наиболее активной в первые месяцы, а затем "основной костяк сформируется и останется".
"В России действительно огромный дефицит квалифицированных управленцев в самых разных направлениях. В том числе вообще на госслужбе", - отметил и.о. главы вуза.
Кроме того, РАНХиГС планирует обучить по программе подготовки управленцев для новых регионов 6 тысяч человек из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Он заключил, что вуз "почти не просел" по количеству иностранных студентов, а международное сотрудничество не прекратится, рано или поздно все страны поймут, что с Россией надо сотрудничать.
Правительство РФ освободило Владимира Мау, который возглавлял РАНХиГС с 2010 года, с должности ректора по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Исполнение обязанностей ректора было возложено на проректора учреждения и гендиректора АНО "Россия страна возможностей" Алексея Комиссарова 23 января.
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ОбществоАлексей КомиссаровРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир Мау
 
 
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