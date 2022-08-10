https://ria.ru/20220810/mau-1808720932.html
Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС
Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС - РИА Новости, 10.08.2022
Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС
Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T19:39
2022-08-10T19:39
2022-08-10T19:43
владимир мау
марина ракова
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза."Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора Президентской академии", – говорится в сообщении.Мау 2 августа был отпущен из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Он обвиняется в хищении у вуза 21 миллиона рублей на фиктивном трудоустройстве. Данное дело связано с одним из уголовных дел, возбужденных в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Речь идет о фиктивном трудоустройстве сотрудников в вуз.
https://ria.ru/20220630/pokazaniya-1799388695.html
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владимир мау, марина ракова
19:39 10.08.2022 (обновлено: 19:43 10.08.2022)
Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС
Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС