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Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС - РИА Новости, 10.08.2022
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Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС
Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС - РИА Новости, 10.08.2022
Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС
Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T19:39
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владимир мау
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза."Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора Президентской академии", – говорится в сообщении.Мау 2 августа был отпущен из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Он обвиняется в хищении у вуза 21 миллиона рублей на фиктивном трудоустройстве. Данное дело связано с одним из уголовных дел, возбужденных в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Речь идет о фиктивном трудоустройстве сотрудников в вуз.
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владимир мау, марина ракова
19:39 10.08.2022 (обновлено: 19:43 10.08.2022)
 
Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС

Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРектор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Владимир Мау
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Владимир Мау - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Владимир Мау. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора Президентской академии", – говорится в сообщении.
Мау 2 августа был отпущен из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Он обвиняется в хищении у вуза 21 миллиона рублей на фиктивном трудоустройстве. Данное дело связано с одним из уголовных дел, возбужденных в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Речь идет о фиктивном трудоустройстве сотрудников в вуз.
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