https://ria.ru/20220810/mau-1808720932.html

Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС

Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС - РИА Новости, 10.08.2022

Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС

Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T19:39

2022-08-10T19:39

2022-08-10T19:43

владимир мау

марина ракова

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза."Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора Президентской академии", – говорится в сообщении.Мау 2 августа был отпущен из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Он обвиняется в хищении у вуза 21 миллиона рублей на фиктивном трудоустройстве. Данное дело связано с одним из уголовных дел, возбужденных в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Речь идет о фиктивном трудоустройстве сотрудников в вуз.

https://ria.ru/20220630/pokazaniya-1799388695.html

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2022

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владимир мау, марина ракова