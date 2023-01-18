https://ria.ru/20230118/mau-1845769408.html
Ректор РАНХиГС Мау уехал в Израиль и не возвращался, сообщил источник
Ректор РАНХиГС Мау уехал в Израиль и не возвращался, сообщил источник - РИА Новости, 18.01.2023
Ректор РАНХиГС Мау уехал в Израиль и не возвращался, сообщил источник
Ректор РАНХиГС Владимир Мау уехал в отпуск в Израиль несколько месяцев назад и до сих пор не возвращался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T16:24
2023-01-18T16:24
2023-01-18T16:24
владимир мау
израиль
общество
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Ректор РАНХиГС Владимир Мау уехал в отпуск в Израиль несколько месяцев назад и до сих пор не возвращался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Мау уехал в отпуск в Израиль несколько месяцев назад и до сих пор не возвращался", - сказал собеседник агентства. В ноябре 2022 года в пресс-службе вуза РИА Новости сообщили, что ректор Владимир Мау находится в ежегодном плановом отпуске, который был согласован правительством, на период отпуска исполнение обязанностей ректора возложено на проректора РАНХиГС Дмитрия Арефьева, но ключевые вопросы текущей деятельности академии остаются под постоянным оперативным контролем Мау. Источник РИА Новости ранее сообщал, что ректор РАНХиГС Владимир Мау, которого полиция сначала обвинила в особо крупном мошенничестве, а затем закрыла дело, улетел в Израиль.
https://ria.ru/20230117/emigratsiya-1845578962.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир мау, израиль, общество, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), россия
Владимир Мау, Израиль, Общество, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Россия
Ректор РАНХиГС Мау уехал в Израиль и не возвращался, сообщил источник
Ректор РАНХиГС Владимир Мау уехал в Израиль несколько месяцев назад и не возвращался
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Ректор РАНХиГС Владимир Мау уехал в отпуск в Израиль несколько месяцев назад и до сих пор не возвращался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Мау уехал в отпуск в Израиль несколько месяцев назад и до сих пор не возвращался", - сказал собеседник агентства.
В ноябре 2022 года в пресс-службе вуза РИА Новости сообщили, что ректор Владимир Мау находится в ежегодном плановом отпуске, который был согласован правительством, на период отпуска исполнение обязанностей ректора возложено на проректора РАНХиГС Дмитрия Арефьева, но ключевые вопросы текущей деятельности академии остаются под постоянным оперативным контролем Мау.
Источник РИА Новости ранее сообщал, что ректор РАНХиГС Владимир Мау, которого полиция сначала обвинила в особо крупном мошенничестве, а затем закрыла дело, улетел в Израиль.