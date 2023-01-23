https://ria.ru/20230123/mau-1846777516.html

Источник сообщил, что Мау проходит лечение в Израиле

Источник сообщил, что Мау проходит лечение в Израиле - РИА Новости, 23.01.2023

Источник сообщил, что Мау проходит лечение в Израиле

Уехавший несколько месяцев назад в Израиль экс-ректор РАНХиГС Владимир Мау находится там на лечении, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T13:59

2023-01-23T13:59

2023-01-23T13:59

россия

владимир мау

алексей комиссаров

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

общество

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Уехавший несколько месяцев назад в Израиль экс-ректор РАНХиГС Владимир Мау находится там на лечении, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Правительство РФ в понедельник освободило Мау от должности ректора РАНХиГС по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Академию он возглавлял с 2010 года. Обязанности ректора теперь будет исполнять проректор Алексей Комиссаров. "Владимир Мау сейчас находится в Израиле на лечении. У него тяжелое заболевание", - сказал собеседник агентства. В июне 2022 года против Мау было возбуждено уголовное дело, в ходе которого он провел несколько месяцев под домашним арестом. Мау вины не признал и назвал обвинения абсурдными, в октябре 2022 года уголовное преследование было прекращено в связи с его непричастностью к преступлению. В ноябре в пресс-службе вуза РИА Новости сообщили, что Мау находится в ежегодном плановом отпуске, который был согласован правительством, на период отпуска исполнение обязанностей ректора возложено на проректора РАНХиГС Дмитрия Арефьева, но ключевые вопросы текущей деятельности академии остаются под постоянным оперативным контролем Мау. Источник РИА Новости сообщал в январе, что Мау уехал в отпуск в Израиль несколько месяцев назад и до сих пор не возвращался.

https://ria.ru/20230123/rankhigs-1846704834.html

https://ria.ru/20221227/galyamina-1841752402.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир мау, алексей комиссаров, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), общество