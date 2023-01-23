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Источник сообщил, что Мау проходит лечение в Израиле - РИА Новости, 23.01.2023
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Источник сообщил, что Мау проходит лечение в Израиле
Источник сообщил, что Мау проходит лечение в Израиле - РИА Новости, 23.01.2023
Источник сообщил, что Мау проходит лечение в Израиле
Уехавший несколько месяцев назад в Израиль экс-ректор РАНХиГС Владимир Мау находится там на лечении, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:59
2023-01-23T13:59
россия
владимир мау
алексей комиссаров
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
общество
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Уехавший несколько месяцев назад в Израиль экс-ректор РАНХиГС Владимир Мау находится там на лечении, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Правительство РФ в понедельник освободило Мау от должности ректора РАНХиГС по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Академию он возглавлял с 2010 года. Обязанности ректора теперь будет исполнять проректор Алексей Комиссаров. "Владимир Мау сейчас находится в Израиле на лечении. У него тяжелое заболевание", - сказал собеседник агентства. В июне 2022 года против Мау было возбуждено уголовное дело, в ходе которого он провел несколько месяцев под домашним арестом. Мау вины не признал и назвал обвинения абсурдными, в октябре 2022 года уголовное преследование было прекращено в связи с его непричастностью к преступлению. В ноябре в пресс-службе вуза РИА Новости сообщили, что Мау находится в ежегодном плановом отпуске, который был согласован правительством, на период отпуска исполнение обязанностей ректора возложено на проректора РАНХиГС Дмитрия Арефьева, но ключевые вопросы текущей деятельности академии остаются под постоянным оперативным контролем Мау. Источник РИА Новости сообщал в январе, что Мау уехал в отпуск в Израиль несколько месяцев назад и до сих пор не возвращался.
https://ria.ru/20230123/rankhigs-1846704834.html
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россия, владимир мау, алексей комиссаров, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), общество
Россия, Владимир Мау, Алексей Комиссаров, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Общество
13:59 23.01.2023
 
Источник сообщил, что Мау проходит лечение в Израиле

Уехавший в Израиль Владимир Мау находится там на лечении

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкРектор РАНХиГС Владимир Мау
Ректор РАНХиГС Владимир Мау - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Ректор РАНХиГС Владимир Мау. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Уехавший несколько месяцев назад в Израиль экс-ректор РАНХиГС Владимир Мау находится там на лечении, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Правительство РФ в понедельник освободило Мау от должности ректора РАНХиГС по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Академию он возглавлял с 2010 года. Обязанности ректора теперь будет исполнять проректор Алексей Комиссаров.
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Владимир Мау - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 10:03
Ректора РАНХиГС Мау освободили от должности по собственному желанию
"Владимир Мау сейчас находится в Израиле на лечении. У него тяжелое заболевание", - сказал собеседник агентства.
В июне 2022 года против Мау было возбуждено уголовное дело, в ходе которого он провел несколько месяцев под домашним арестом. Мау вины не признал и назвал обвинения абсурдными, в октябре 2022 года уголовное преследование было прекращено в связи с его непричастностью к преступлению.
В ноябре в пресс-службе вуза РИА Новости сообщили, что Мау находится в ежегодном плановом отпуске, который был согласован правительством, на период отпуска исполнение обязанностей ректора возложено на проректора РАНХиГС Дмитрия Арефьева, но ключевые вопросы текущей деятельности академии остаются под постоянным оперативным контролем Мау.
Источник РИА Новости сообщал в январе, что Мау уехал в отпуск в Израиль несколько месяцев назад и до сих пор не возвращался.
Юлия Галямина* - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря 2022, 19:01
Экс-мундепа Галямину* уволили из РАНХиГС из-за статуса иноагента
 
РоссияВладимир МауАлексей КомиссаровРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)Общество
 
 
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