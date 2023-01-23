https://ria.ru/20230123/rankhigs-1846704834.html

Ректора РАНХиГС Мау освободили от должности по собственному желанию

Ректора РАНХиГС Мау освободили от должности по собственному желанию - РИА Новости, 23.01.2023

Ректора РАНХиГС Мау освободили от должности по собственному желанию

Ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау освободили от должности, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T10:03

2023-01-23T10:03

2023-01-23T18:51

владимир мау

алексей комиссаров

михаил мишустин

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

общество

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау освободили от должности, сообщила пресс-служба правительства."Владимир Мау, занимавший пост ректора РАНХиГС, освобожден от этой должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья", — говорится в пресс-релизе.Исполнять обязанности руководителя вуза будет проректор Алексей Комиссаров, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Комиссаров ранее трудился в правительстве Москвы, а также возглавлял Фонд развития промышленности. С 2017 года работает в РАНХиГС, занимая, помимо проректорского, пост директора Высшей школы государственного управления. С 2018 года он также руководит АНО "Россия — страна возможностей".Мау обвиняли в крупном мошенничестве, расследование было связано с одним из уголовных дел, возбужденных в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Впоследствии дело против ректора РАНХиГС было закрыто.В ноябре 2022 года в пресс-службе вуза РИА Новости сообщили, что ректор находится в ежегодном плановом отпуске. Источник, знакомый с ситуацией, 18 января сообщил РИА Новости, что Мау несколько месяцев назад уехал в отпуск в Израиль и до сих пор не возвращался.

https://ria.ru/20221227/galyamina-1841752402.html

https://ria.ru/20221208/bezrabotitsa-1837189671.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир мау, алексей комиссаров, михаил мишустин, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), общество, навигатор абитуриента