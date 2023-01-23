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Ректора РАНХиГС Мау освободили от должности по собственному желанию - РИА Новости, 23.01.2023
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Ректора РАНХиГС Мау освободили от должности по собственному желанию
Ректора РАНХиГС Мау освободили от должности по собственному желанию - РИА Новости, 23.01.2023
Ректора РАНХиГС Мау освободили от должности по собственному желанию
Ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау освободили от должности, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T10:03
2023-01-23T18:51
владимир мау
алексей комиссаров
михаил мишустин
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
общество
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау освободили от должности, сообщила пресс-служба правительства."Владимир Мау, занимавший пост ректора РАНХиГС, освобожден от этой должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья", — говорится в пресс-релизе.Исполнять обязанности руководителя вуза будет проректор Алексей Комиссаров, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Комиссаров ранее трудился в правительстве Москвы, а также возглавлял Фонд развития промышленности. С 2017 года работает в РАНХиГС, занимая, помимо проректорского, пост директора Высшей школы государственного управления. С 2018 года он также руководит АНО "Россия — страна возможностей".Мау обвиняли в крупном мошенничестве, расследование было связано с одним из уголовных дел, возбужденных в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Впоследствии дело против ректора РАНХиГС было закрыто.В ноябре 2022 года в пресс-службе вуза РИА Новости сообщили, что ректор находится в ежегодном плановом отпуске. Источник, знакомый с ситуацией, 18 января сообщил РИА Новости, что Мау несколько месяцев назад уехал в отпуск в Израиль и до сих пор не возвращался.
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владимир мау, алексей комиссаров, михаил мишустин, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), общество, навигатор абитуриента
Владимир Мау, Алексей Комиссаров, Михаил Мишустин, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Общество, Навигатор абитуриента
10:03 23.01.2023 (обновлено: 18:51 23.01.2023)
 
Ректора РАНХиГС Мау освободили от должности по собственному желанию

Премьер-министр Мишустин назначил Алексея Комиссарова и. о. ректора РАНХиГС

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРектор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Владимир Мау
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Владимир Мау - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Владимир Мау. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау освободили от должности, сообщила пресс-служба правительства.
"Владимир Мау, занимавший пост ректора РАНХиГС, освобожден от этой должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья", — говорится в пресс-релизе.
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Исполнять обязанности руководителя вуза будет проректор Алексей Комиссаров, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Комиссаров ранее трудился в правительстве Москвы, а также возглавлял Фонд развития промышленности. С 2017 года работает в РАНХиГС, занимая, помимо проректорского, пост директора Высшей школы государственного управления. С 2018 года он также руководит АНО "Россия — страна возможностей".
Мау обвиняли в крупном мошенничестве, расследование было связано с одним из уголовных дел, возбужденных в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Впоследствии дело против ректора РАНХиГС было закрыто.
В ноябре 2022 года в пресс-службе вуза РИА Новости сообщили, что ректор находится в ежегодном плановом отпуске. Источник, знакомый с ситуацией, 18 января сообщил РИА Новости, что Мау несколько месяцев назад уехал в отпуск в Израиль и до сих пор не возвращался.
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