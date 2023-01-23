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В Кремле прокомментировали уход Мау из РАНХиГС
В Кремле прокомментировали уход Мау из РАНХиГС - РИА Новости, 23.01.2023
В Кремле прокомментировали уход Мау из РАНХиГС
Президенту России Владимиру Путину доложили об уходе ректора РАНХиГС Владимира Мау и назначении на его место гендиректора АНО "Россия — страна возможностей"... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:39
2023-01-23T12:39
2023-01-23T15:53
политика
владимир мау
алексей комиссаров
владимир путин
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доложили об уходе ректора РАНХиГС Владимира Мау и назначении на его место гендиректора АНО "Россия — страна возможностей" Алексея Комиссарова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В понедельник правительство освободило Владимира Мау, возглавлявшего РАНХиГС с 2010 года, с должности ректора академии по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Исполнение обязанностей ректора возложено на проректора учреждения и гендиректора АНО "Россия страна возможностей" Алексея Комиссарова. "Разумеется, президенту об этом докладывалось. Это очень важное учебное заведение и, кстати говоря, которое за последнее, наверное, даже больше чем десятилетие превратилось, действительно, в очень важный образовательный центр, центр повышения квалификации и так далее и тому подобное", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос согласовывалось ли решение с президентом РФ Владимиром Путиным. Он добавил, что у РАНХиГС "достаточно большой научный авторитет". "Что касается перспектив совмещения Комиссаровым - здесь я вам ничего не могу сказать. Это будет зависеть от него. Сама по себе платформа (АНО "Россия - страна возможностей" - ред.) быстро встала на ноги, показала свою эффективность и очень успешно и активно работает. Здесь очень важно, чтобы, скажем так, и то, и другое не сбавляли темпов развития. Потому что и то, и другое крайне востребовано", - заключил пресс-секретарь президента РФ. Алексей Комиссаров с 2018 года по настоящее время является генеральным директором АНО "Россия - страна возможностей". Также он возглавляет Институт "Высшая школа государственного управления".
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политика, владимир мау, алексей комиссаров, владимир путин, россия
Политика, Владимир Мау, Алексей Комиссаров, Владимир Путин, Россия
12:39 23.01.2023 (обновлено: 15:53 23.01.2023)
В Кремле прокомментировали уход Мау из РАНХиГС
Песков заявил, что Путину доложили о назначении Алексея Комиссарова и.о. ректора РАНХиГС
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доложили об уходе ректора РАНХиГС Владимира Мау и назначении на его место гендиректора АНО "Россия — страна возможностей" Алексея Комиссарова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В понедельник правительство освободило Владимира Мау, возглавлявшего РАНХиГС с 2010 года, с должности ректора академии по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Исполнение обязанностей ректора возложено на проректора учреждения и гендиректора АНО "Россия страна возможностей" Алексея Комиссарова
.
"Разумеется, президенту об этом докладывалось. Это очень важное учебное заведение и, кстати говоря, которое за последнее, наверное, даже больше чем десятилетие превратилось, действительно, в очень важный образовательный центр, центр повышения квалификации и так далее и тому подобное", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос согласовывалось ли решение с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он добавил, что у РАНХиГС "достаточно большой научный авторитет".
"Что касается перспектив совмещения Комиссаровым - здесь я вам ничего не могу сказать. Это будет зависеть от него. Сама по себе платформа (АНО "Россия - страна возможностей" - ред.) быстро встала на ноги, показала свою эффективность и очень успешно и активно работает. Здесь очень важно, чтобы, скажем так, и то, и другое не сбавляли темпов развития. Потому что и то, и другое крайне востребовано", - заключил пресс-секретарь президента РФ.
Алексей Комиссаров с 2018 года по настоящее время является генеральным директором АНО "Россия - страна возможностей". Также он возглавляет Институт "Высшая школа государственного управления".