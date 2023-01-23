Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали уход Мау из РАНХиГС - РИА Новости, 23.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230123/mau-1846752674.html
В Кремле прокомментировали уход Мау из РАНХиГС
В Кремле прокомментировали уход Мау из РАНХиГС - РИА Новости, 23.01.2023
В Кремле прокомментировали уход Мау из РАНХиГС
Президенту России Владимиру Путину доложили об уходе ректора РАНХиГС Владимира Мау и назначении на его место гендиректора АНО "Россия — страна возможностей"... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:39
2023-01-23T15:53
политика
владимир мау
алексей комиссаров
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735443000_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_d7fe43c2af538aa61ff28e7229ec0f18.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доложили об уходе ректора РАНХиГС Владимира Мау и назначении на его место гендиректора АНО "Россия — страна возможностей" Алексея Комиссарова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В понедельник правительство освободило Владимира Мау, возглавлявшего РАНХиГС с 2010 года, с должности ректора академии по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Исполнение обязанностей ректора возложено на проректора учреждения и гендиректора АНО "Россия страна возможностей" Алексея Комиссарова. "Разумеется, президенту об этом докладывалось. Это очень важное учебное заведение и, кстати говоря, которое за последнее, наверное, даже больше чем десятилетие превратилось, действительно, в очень важный образовательный центр, центр повышения квалификации и так далее и тому подобное", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос согласовывалось ли решение с президентом РФ Владимиром Путиным. Он добавил, что у РАНХиГС "достаточно большой научный авторитет". "Что касается перспектив совмещения Комиссаровым - здесь я вам ничего не могу сказать. Это будет зависеть от него. Сама по себе платформа (АНО "Россия - страна возможностей" - ред.) быстро встала на ноги, показала свою эффективность и очень успешно и активно работает. Здесь очень важно, чтобы, скажем так, и то, и другое не сбавляли темпов развития. Потому что и то, и другое крайне востребовано", - заключил пресс-секретарь президента РФ. Алексей Комиссаров с 2018 года по настоящее время является генеральным директором АНО "Россия - страна возможностей". Также он возглавляет Институт "Высшая школа государственного управления".
https://ria.ru/20230118/mau-1845769408.html
https://ria.ru/20230123/komissarov-1846731544.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735443000_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_b38b1837959a79c4b1d044771acb7637.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир мау, алексей комиссаров, владимир путин, россия
Политика, Владимир Мау, Алексей Комиссаров, Владимир Путин, Россия
12:39 23.01.2023 (обновлено: 15:53 23.01.2023)
 
В Кремле прокомментировали уход Мау из РАНХиГС

Песков заявил, что Путину доложили о назначении Алексея Комиссарова и.о. ректора РАНХиГС

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВладимир Мау
Владимир Мау - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Владимир Мау. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доложили об уходе ректора РАНХиГС Владимира Мау и назначении на его место гендиректора АНО "Россия — страна возможностей" Алексея Комиссарова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В понедельник правительство освободило Владимира Мау, возглавлявшего РАНХиГС с 2010 года, с должности ректора академии по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Исполнение обязанностей ректора возложено на проректора учреждения и гендиректора АНО "Россия страна возможностей" Алексея Комиссарова.
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Владимир Мау - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 16:24
Ректор РАНХиГС Мау уехал в Израиль и не возвращался, сообщил источник
"Разумеется, президенту об этом докладывалось. Это очень важное учебное заведение и, кстати говоря, которое за последнее, наверное, даже больше чем десятилетие превратилось, действительно, в очень важный образовательный центр, центр повышения квалификации и так далее и тому подобное", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос согласовывалось ли решение с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он добавил, что у РАНХиГС "достаточно большой научный авторитет".
"Что касается перспектив совмещения Комиссаровым - здесь я вам ничего не могу сказать. Это будет зависеть от него. Сама по себе платформа (АНО "Россия - страна возможностей" - ред.) быстро встала на ноги, показала свою эффективность и очень успешно и активно работает. Здесь очень важно, чтобы, скажем так, и то, и другое не сбавляли темпов развития. Потому что и то, и другое крайне востребовано", - заключил пресс-секретарь президента РФ.
Алексей Комиссаров с 2018 года по настоящее время является генеральным директором АНО "Россия - страна возможностей". Также он возглавляет Институт "Высшая школа государственного управления".
Генеральный директор АНО Россия - страна возможностей Алексей Комиссаров на стенде медиагруппы Россия сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 11:36
Биография Алексея Комиссарова
 
ПолитикаВладимир МауАлексей КомиссаровВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала