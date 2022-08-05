Суд продлил домашний арест проректора РАНХиГС Федотова
Суд продлил домашний арест обвиняемого в мошенничестве проректора РАНХиГС Федотова
Проректор РАНХиГС Иван Федотов во время обыска в своем доме. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил домашний арест проректору Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Ивану Федотову, обвиняемому в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Тверского районного суда города Москвы Федотову Ивану Владимировичу ... продлен срок содержания под домашним арестом до 7 ноября", - сказала собеседница агентства. По данным суда, Федотову вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и грозит до 10 лет заключения.
В минувший вторник следователь отпустил из-под домашнего ареста под подписку о невыезде ректора РАНХиГС Владимира Мау. Он обвиняется в хищении у вуза 21 миллиона рублей на фиктивном трудоустройстве. На следующий день из-под стражи домой был отправлен ректор "Шанинки" Сергей Зуев, он признал вину и изобличил новых участников преступления, о которых не было известно ранее. До этого его защита тщетно пыталась более 8 месяцев добиться домашнего ареста, ссылаясь на "целый букет серьезных заболеваний" и три операции, перенесенные им за 2020-2021 годы.
Однако признательные показания не помогли покинуть стены СИЗО экс-замглаве Минпросвещения Марине Раковой. Ее защита заявила в суде, что Ракова признала вину в хищениях, "написала явку с повинной, выразила готовность возместить ущерб" и в связи с этим просила перевести ее под домашний арест. Однако суд продлил ее арест до октября.
По версии следствия, Ракова сговорилась с Зуевым, тогда директором Института общественных наук РАНХиГС, и замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства, полагает следствие. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на 21 миллион рублей, подсчитали в МВД РФ.