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Суд продлил домашний арест проректора РАНХиГС Федотова - РИА Новости, 05.08.2022
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Суд продлил домашний арест проректора РАНХиГС Федотова
Суд продлил домашний арест проректора РАНХиГС Федотова - РИА Новости, 05.08.2022
Суд продлил домашний арест проректора РАНХиГС Федотова
Тверской суд Москвы продлил домашний арест проректору Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Ивану Федотову,... РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T14:58
2022-08-05T14:58
происшествия
владимир мау
сергей зуев
марина ракова
россия
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
москва
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил домашний арест проректору Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Ивану Федотову, обвиняемому в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Тверского районного суда города Москвы Федотову Ивану Владимировичу ... продлен срок содержания под домашним арестом до 7 ноября", - сказала собеседница агентства. По данным суда, Федотову вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и грозит до 10 лет заключения.В минувший вторник следователь отпустил из-под домашнего ареста под подписку о невыезде ректора РАНХиГС Владимира Мау. Он обвиняется в хищении у вуза 21 миллиона рублей на фиктивном трудоустройстве. На следующий день из-под стражи домой был отправлен ректор "Шанинки" Сергей Зуев, он признал вину и изобличил новых участников преступления, о которых не было известно ранее. До этого его защита тщетно пыталась более 8 месяцев добиться домашнего ареста, ссылаясь на "целый букет серьезных заболеваний" и три операции, перенесенные им за 2020-2021 годы.Однако признательные показания не помогли покинуть стены СИЗО экс-замглаве Минпросвещения Марине Раковой. Ее защита заявила в суде, что Ракова признала вину в хищениях, "написала явку с повинной, выразила готовность возместить ущерб" и в связи с этим просила перевести ее под домашний арест. Однако суд продлил ее арест до октября.По версии следствия, Ракова сговорилась с Зуевым, тогда директором Института общественных наук РАНХиГС, и замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства, полагает следствие. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на 21 миллион рублей, подсчитали в МВД РФ.
https://ria.ru/20220630/pokazaniya-1799388695.html
https://ria.ru/20220209/rassledovanie-1771821783.html
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происшествия, владимир мау, сергей зуев, марина ракова, россия, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), москва
14:58 05.08.2022
 
Суд продлил домашний арест проректора РАНХиГС Федотова

Суд продлил домашний арест обвиняемого в мошенничестве проректора РАНХиГС Федотова

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПроректор РАНХиГС Иван Федотов во время обыска в своем доме
Проректор РАНХиГС Иван Федотов во время обыска в своем доме - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости
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Проректор РАНХиГС Иван Федотов во время обыска в своем доме. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил домашний арест проректору Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Ивану Федотову, обвиняемому в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Тверского районного суда города Москвы Федотову Ивану Владимировичу ... продлен срок содержания под домашним арестом до 7 ноября", - сказала собеседница агентства. По данным суда, Федотову вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и грозит до 10 лет заключения.
Видеокамеры журналистов у здания Тверского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 19:03
Экс-замглавы Минпросвещения Ракова дала показания на ректора РАНХиГС Мау
В минувший вторник следователь отпустил из-под домашнего ареста под подписку о невыезде ректора РАНХиГС Владимира Мау. Он обвиняется в хищении у вуза 21 миллиона рублей на фиктивном трудоустройстве. На следующий день из-под стражи домой был отправлен ректор "Шанинки" Сергей Зуев, он признал вину и изобличил новых участников преступления, о которых не было известно ранее. До этого его защита тщетно пыталась более 8 месяцев добиться домашнего ареста, ссылаясь на "целый букет серьезных заболеваний" и три операции, перенесенные им за 2020-2021 годы.
Однако признательные показания не помогли покинуть стены СИЗО экс-замглаве Минпросвещения Марине Раковой. Ее защита заявила в суде, что Ракова признала вину в хищениях, "написала явку с повинной, выразила готовность возместить ущерб" и в связи с этим просила перевести ее под домашний арест. Однако суд продлил ее арест до октября.
По версии следствия, Ракова сговорилась с Зуевым, тогда директором Института общественных наук РАНХиГС, и замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства, полагает следствие. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на 21 миллион рублей, подсчитали в МВД РФ.
Наталья Корниенко - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 10:35
Главу лаборатории РАНХиГС Корниенко объявили в федеральный розыск
 
ПроисшествияВладимир МауСергей ЗуевМарина РаковаРоссияРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)Москва
 
 
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