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Мау исключили из набсовета аналитического центра при правительстве - РИА Новости, 03.05.2023
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18:58 03.05.2023 (обновлено: 19:19 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/mau-1869493115.html
Мау исключили из набсовета аналитического центра при правительстве
Мау исключили из набсовета аналитического центра при правительстве - РИА Новости, 03.05.2023
Мау исключили из набсовета аналитического центра при правительстве
Премьер-министр России Михаил Мишустин исключил бывшего ректора РАНХиГС Владимира Мау из состава наблюдательного совета аналитического центра при правительстве... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:58
2023-05-03T19:19
владимир мау
россия
политика
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин исключил бывшего ректора РАНХиГС Владимира Мау из состава наблюдательного совета аналитического центра при правительстве РФ."Исключить из состава наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Аналитический центр при правительстве Российской Федерации", утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г.,... Мау В. А.", - говорится в распоряжении Мишустина, опубликованном на портале правой информации.Правительство РФ ранее освободило Мау, который возглавлял РАНХиГС с 2010 года, с должности ректора по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Исполнение обязанностей ректора было возложено на проректора учреждения и гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова 23 января.
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владимир мау, россия, политика, михаил мишустин, правительство рф
Владимир Мау, Россия, Политика, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Мау исключили из набсовета аналитического центра при правительстве

Мишустин исключил Мау из состава набсовета аналитического центра при правительстве России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Мау
Владимир Мау - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Владимир Мау. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин исключил бывшего ректора РАНХиГС Владимира Мау из состава наблюдательного совета аналитического центра при правительстве РФ.
"Исключить из состава наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Аналитический центр при правительстве Российской Федерации", утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г.,... Мау В. А.", - говорится в распоряжении Мишустина, опубликованном на портале правой информации.
Правительство РФ ранее освободило Мау, который возглавлял РАНХиГС с 2010 года, с должности ректора по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Исполнение обязанностей ректора было возложено на проректора учреждения и гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова 23 января.
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Владимир МауРоссияПолитикаМихаил МишустинПравительство РФ
 
 
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