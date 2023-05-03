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Мау исключили из набсовета аналитического центра при правительстве
Мау исключили из набсовета аналитического центра при правительстве - РИА Новости, 03.05.2023
Мау исключили из набсовета аналитического центра при правительстве
Премьер-министр России Михаил Мишустин исключил бывшего ректора РАНХиГС Владимира Мау из состава наблюдательного совета аналитического центра при правительстве... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:58
2023-05-03T18:58
2023-05-03T19:19
владимир мау
россия
политика
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин исключил бывшего ректора РАНХиГС Владимира Мау из состава наблюдательного совета аналитического центра при правительстве РФ."Исключить из состава наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Аналитический центр при правительстве Российской Федерации", утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г.,... Мау В. А.", - говорится в распоряжении Мишустина, опубликованном на портале правой информации.Правительство РФ ранее освободило Мау, который возглавлял РАНХиГС с 2010 года, с должности ректора по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Исполнение обязанностей ректора было возложено на проректора учреждения и гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова 23 января.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир мау, россия, политика, михаил мишустин, правительство рф
Владимир Мау, Россия, Политика, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Мау исключили из набсовета аналитического центра при правительстве
Мишустин исключил Мау из состава набсовета аналитического центра при правительстве России