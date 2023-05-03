https://ria.ru/20230503/mau-1869493115.html

Мау исключили из набсовета аналитического центра при правительстве

Мау исключили из набсовета аналитического центра при правительстве - РИА Новости, 03.05.2023

Мау исключили из набсовета аналитического центра при правительстве

Премьер-министр России Михаил Мишустин исключил бывшего ректора РАНХиГС Владимира Мау из состава наблюдательного совета аналитического центра при правительстве... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T18:58

2023-05-03T18:58

2023-05-03T19:19

владимир мау

россия

политика

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин исключил бывшего ректора РАНХиГС Владимира Мау из состава наблюдательного совета аналитического центра при правительстве РФ."Исключить из состава наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Аналитический центр при правительстве Российской Федерации", утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г.,... Мау В. А.", - говорится в распоряжении Мишустина, опубликованном на портале правой информации.Правительство РФ ранее освободило Мау, который возглавлял РАНХиГС с 2010 года, с должности ректора по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Исполнение обязанностей ректора было возложено на проректора учреждения и гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова 23 января.

https://ria.ru/20230217/rankhigs-1852555290.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир мау, россия, политика, михаил мишустин, правительство рф