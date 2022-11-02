https://ria.ru/20221102/mau-1828710532.html

РАНХиГС заявила об отъезде ректора Мау в плановый ежегодный отпуск

РАНХиГС заявила об отъезде ректора Мау в плановый ежегодный отпуск - РИА Новости, 02.11.2022

РАНХиГС заявила об отъезде ректора Мау в плановый ежегодный отпуск

Ректор РАНХиГС Владимир Мау находится в ежегодном плановом отпуске, который был согласован правительством, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T16:17

2022-11-02T16:17

2022-11-02T16:25

владимир мау

израиль

общество

россия

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ректор РАНХиГС Владимир Мау находится в ежегодном плановом отпуске, который был согласован правительством, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Ранее источник РИА Новости сообщил, что Мау, в отношении которого прекратили уголовное дело, уехал в Израиль."В настоящее время Владимир Мау находится в ежегодном плановом отпуске, который был согласован по установленной процедуре с учредителем академии – правительством Российской Федерации", - говорится в сообщении. Добавляется, что на период отпуска исполнение обязанностей ректора возложено на проректора РАНХиГС Дмитрия Арефьева, в то же время ключевые вопросы текущей деятельности академии остаются под постоянным оперативным контролем Мау.

https://ria.ru/20221014/mau-1823956156.html

израиль

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир мау, израиль, общество, россия, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)