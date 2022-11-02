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РАНХиГС заявила об отъезде ректора Мау в плановый ежегодный отпуск - РИА Новости, 02.11.2022
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РАНХиГС заявила об отъезде ректора Мау в плановый ежегодный отпуск
РАНХиГС заявила об отъезде ректора Мау в плановый ежегодный отпуск - РИА Новости, 02.11.2022
РАНХиГС заявила об отъезде ректора Мау в плановый ежегодный отпуск
Ректор РАНХиГС Владимир Мау находится в ежегодном плановом отпуске, который был согласован правительством, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:17
2022-11-02T16:25
владимир мау
израиль
общество
россия
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ректор РАНХиГС Владимир Мау находится в ежегодном плановом отпуске, который был согласован правительством, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Ранее источник РИА Новости сообщил, что Мау, в отношении которого прекратили уголовное дело, уехал в Израиль."В настоящее время Владимир Мау находится в ежегодном плановом отпуске, который был согласован по установленной процедуре с учредителем академии – правительством Российской Федерации", - говорится в сообщении. Добавляется, что на период отпуска исполнение обязанностей ректора возложено на проректора РАНХиГС Дмитрия Арефьева, в то же время ключевые вопросы текущей деятельности академии остаются под постоянным оперативным контролем Мау.
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владимир мау, израиль, общество, россия, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
Владимир Мау, Израиль, Общество, Россия, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)
16:17 02.11.2022 (обновлено: 16:25 02.11.2022)
 
РАНХиГС заявила об отъезде ректора Мау в плановый ежегодный отпуск

РАНХиГС заявила, что ректор вуза Мау находится в ежегодном плановом отпуске

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкРектор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ректор РАНХиГС Владимир Мау находится в ежегодном плановом отпуске, который был согласован правительством, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Мау, в отношении которого прекратили уголовное дело, уехал в Израиль.
"В настоящее время Владимир Мау находится в ежегодном плановом отпуске, который был согласован по установленной процедуре с учредителем академии – правительством Российской Федерации", - говорится в сообщении. Добавляется, что на период отпуска исполнение обязанностей ректора возложено на проректора РАНХиГС Дмитрия Арефьева, в то же время ключевые вопросы текущей деятельности академии остаются под постоянным оперативным контролем Мау.
Ректор РАНХиГС Владимир Мау - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 11:48
Уголовное преследование ректора РАНХиГС Мау решили прекратить
 
Владимир МауИзраильОбществоРоссияРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)
 
 
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