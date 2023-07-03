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Проректора РАНХиГС Назарова заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 03.07.2023
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16:57 03.07.2023 (обновлено: 17:43 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/moshennichestvo-1881969248.html
Проректора РАНХиГС Назарова заподозрили в мошенничестве
Проректора РАНХиГС Назарова заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 03.07.2023
Проректора РАНХиГС Назарова заподозрили в мошенничестве
Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Максим Назаров стал фигурантом уголовного дела о... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T16:57
2023-07-03T17:43
происшествия
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
москва
россия
максим назаров (врио ректора ранхигс)
владимир мау
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Максим Назаров стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.&quot;Суд избрал в отношении Назарова М. Н. меру пресечения в виде запрета определенных действий&quot;, — рассказали агентству в суде.Назарову вменяют часть четвертую статьи 159 Уголовного кодекса "Мошенничество в особо крупном размере". Ему грозит до десяти лет заключения. Фабула уголовного дела пока не раскрывается.Назаров некоторое время был в статусе врио ректора, сменив в этой должности Владимира Мау, который также проходил по уголовному делу. Последнее в итоге прекратили, а Мау покинул пост ректора, который занимал с 2010 года, — согласно официальной формулировке, по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.
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Екатерина Зайцева
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происшествия, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), москва, россия, максим назаров (врио ректора ранхигс), владимир мау
Происшествия, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Москва, Россия, Максим Назаров (врио ректора РАНХиГС), Владимир Мау
Проректора РАНХиГС Назарова заподозрили в мошенничестве

Проректор РАНХиГС Назаров стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМаксим Назаров
Максим Назаров - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Максим Назаров. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Максим Назаров стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.
«

"Суд избрал в отношении Назарова М. Н. меру пресечения в виде запрета определенных действий", — рассказали агентству в суде.

Назарову вменяют часть четвертую статьи 159 Уголовного кодекса "Мошенничество в особо крупном размере". Ему грозит до десяти лет заключения. Фабула уголовного дела пока не раскрывается.
Назаров некоторое время был в статусе врио ректора, сменив в этой должности Владимира Мау, который также проходил по уголовному делу. Последнее в итоге прекратили, а Мау покинул пост ректора, который занимал с 2010 года, — согласно официальной формулировке, по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.
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ПроисшествияРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)МоскваРоссияМаксим Назаров (врио ректора РАНХиГС)Владимир Мау
 
 
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