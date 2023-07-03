https://ria.ru/20230703/moshennichestvo-1881969248.html

Проректора РАНХиГС Назарова заподозрили в мошенничестве

Проректора РАНХиГС Назарова заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 03.07.2023

Проректора РАНХиГС Назарова заподозрили в мошенничестве

Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Максим Назаров стал фигурантом уголовного дела о... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T16:57

2023-07-03T16:57

2023-07-03T17:43

происшествия

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

москва

россия

максим назаров (врио ректора ранхигс)

владимир мау

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Максим Назаров стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы."Суд избрал в отношении Назарова М. Н. меру пресечения в виде запрета определенных действий", — рассказали агентству в суде.Назарову вменяют часть четвертую статьи 159 Уголовного кодекса "Мошенничество в особо крупном размере". Ему грозит до десяти лет заключения. Фабула уголовного дела пока не раскрывается.Назаров некоторое время был в статусе врио ректора, сменив в этой должности Владимира Мау, который также проходил по уголовному делу. Последнее в итоге прекратили, а Мау покинул пост ректора, который занимал с 2010 года, — согласно официальной формулировке, по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

https://ria.ru/20230217/rankhigs-1852555290.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), москва, россия, максим назаров (врио ректора ранхигс), владимир мау