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Ректор РАНХиГС Мау не признал вину, сообщил источник - РИА Новости, 22.08.2022
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Ректор РАНХиГС Мау не признал вину, сообщил источник
Ректор РАНХиГС Мау не признал вину, сообщил источник - РИА Новости, 22.08.2022
Ректор РАНХиГС Мау не признал вину, сообщил источник
Ректор РАНХиГС Владимир Мау, следствие по делу которого завершено, не признает вину, сообщил в понедельник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T19:30
2022-08-22T19:31
происшествия
владимир мау
марина ракова
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ректор РАНХиГС Владимир Мау, следствие по делу которого завершено, не признает вину, сообщил в понедельник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Все фигуранты "дела Раковой", кроме ректора РАНХиГС Владимиру Мау, признали вину и изъявили желание компенсировать ущерб", - сказал источник.Мау 2 августа был отпущен из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Он обвиняется в хищении у вуза 21 миллиона рублей на фиктивном трудоустройстве. Данное дело связано с одним из уголовных дел, возбужденных в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Речь идет о фиктивном трудоустройстве сотрудников в вуз.
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происшествия, владимир мау, марина ракова, россия
Происшествия, Владимир Мау, Марина Ракова, Россия
19:30 22.08.2022 (обновлено: 19:31 22.08.2022)
 
Ректор РАНХиГС Мау не признал вину, сообщил источник

Источник: ректор РАНХиГС Мау не признал вину в "деле Раковой"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРектор РАНХиГС Владимир Мау
Ректор РАНХиГС Владимир Мау - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Ректор РАНХиГС Владимир Мау. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ректор РАНХиГС Владимир Мау, следствие по делу которого завершено, не признает вину, сообщил в понедельник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Все фигуранты "дела Раковой", кроме ректора РАНХиГС Владимиру Мау, признали вину и изъявили желание компенсировать ущерб", - сказал источник.
Мау 2 августа был отпущен из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Он обвиняется в хищении у вуза 21 миллиона рублей на фиктивном трудоустройстве. Данное дело связано с одним из уголовных дел, возбужденных в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Речь идет о фиктивном трудоустройстве сотрудников в вуз.
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Владимир Мау - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
19:19
Источник: следственные действия по делу ректора РАНХиГС Мау завершены
 
ПроисшествияВладимир МауМарина РаковаРоссия
 
 
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