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Ректор РАНХиГС Мау не признал вину, сообщил источник
Ректор РАНХиГС Мау не признал вину, сообщил источник - РИА Новости, 22.08.2022
Ректор РАНХиГС Мау не признал вину, сообщил источник
Ректор РАНХиГС Владимир Мау, следствие по делу которого завершено, не признает вину, сообщил в понедельник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T19:30
2022-08-22T19:30
2022-08-22T19:31
происшествия
владимир мау
марина ракова
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ректор РАНХиГС Владимир Мау, следствие по делу которого завершено, не признает вину, сообщил в понедельник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Все фигуранты "дела Раковой", кроме ректора РАНХиГС Владимиру Мау, признали вину и изъявили желание компенсировать ущерб", - сказал источник.Мау 2 августа был отпущен из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Он обвиняется в хищении у вуза 21 миллиона рублей на фиктивном трудоустройстве. Данное дело связано с одним из уголовных дел, возбужденных в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Речь идет о фиктивном трудоустройстве сотрудников в вуз.
https://ria.ru/20220822/mau-1811411255.html
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происшествия, владимир мау, марина ракова, россия
Происшествия, Владимир Мау, Марина Ракова, Россия
19:30 22.08.2022 (обновлено: 19:31 22.08.2022)
Ректор РАНХиГС Мау не признал вину, сообщил источник
Источник: ректор РАНХиГС Мау не признал вину в "деле Раковой"