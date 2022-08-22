https://ria.ru/20220822/mau-1811413784.html

Ректор РАНХиГС Мау не признал вину, сообщил источник

Ректор РАНХиГС Мау не признал вину, сообщил источник - РИА Новости, 22.08.2022

Ректор РАНХиГС Мау не признал вину, сообщил источник

Ректор РАНХиГС Владимир Мау, следствие по делу которого завершено, не признает вину, сообщил в понедельник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T19:30

2022-08-22T19:30

2022-08-22T19:31

происшествия

владимир мау

марина ракова

россия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ректор РАНХиГС Владимир Мау, следствие по делу которого завершено, не признает вину, сообщил в понедельник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Все фигуранты "дела Раковой", кроме ректора РАНХиГС Владимиру Мау, признали вину и изъявили желание компенсировать ущерб", - сказал источник.Мау 2 августа был отпущен из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Он обвиняется в хищении у вуза 21 миллиона рублей на фиктивном трудоустройстве. Данное дело связано с одним из уголовных дел, возбужденных в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Речь идет о фиктивном трудоустройстве сотрудников в вуз.

https://ria.ru/20220822/mau-1811411255.html

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происшествия, владимир мау, марина ракова, россия