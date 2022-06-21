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Биография Виктора Цоя

Биография Виктора Цоя - РИА Новости, 21.06.2022

Биография Виктора Цоя

Лидер группы "Кино" Виктор Робертович Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T03:00

2022-06-21T03:00

2022-06-21T03:00

справки

виктор цой

группа "кино"

санкт-петербург

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Лидер группы "Кино" Виктор Робертович Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).С детских лет увлекался рисованием и музыкой. Учился в художественной школе №1 "Казанский собор". После девятого класса Виктор Цой поступил в художественное училище имени Серова на оформительское отделение, где проучился год и был отчислен за неуспеваемость. Цой пошел работать на завод, а затем устроился в Художественно-реставрационный профессиональный лицей №61, где осваивал профессию резчика по дереву. После окончания учебы по распределению был отправлен работать в реставрационные мастерские Екатерининского дворца-музея в Пушкине. После этого работал в садово-парковом объединении резчиком по дереву.Свою первую музыкальную группу – "Палата №6" – Виктор Цой организовал в 1976 году во время учебы в художественной школе. В 1980 году коллектив записал альбом "Слонолуние", единственную запись, дошедшую до наших дней и впоследствии изданную. В 1981 году Виктор Цой вместе с Алексеем Рыбиным и Олегом Валинским основал группу "Гарин и Гиперболоиды". Через некоторое время группа сменила название на "Кино".Коллектив стал членом Ленинградского рок-клуба и в 1982 году выпустил свой первый альбом "45" – именно такой, 45 минут, была суммарная длительность всех песен альбома. С записью помогал рок-музыкант Борис Гребенщиков: в роли сессионных музыкантов выступили участники группы "Аквариум".В 1983 году группа "Кино" стала лауреатом Ленинградского рок-фестиваля. Песни фестивальной программы позже вышли отдельным альбомом: его назвали "Начальник Камчатки" (1984) – так называлась котельная, где Цой работал кочегаром.В 1984 году коллектив выиграл второй Ленинградский рок-фестиваль. На рок-фестивале 1985 года группа "Кино" снова выступила с триумфом.В том же году Цой вместе с музыкантами выпустил альбом "Это не любовь", который разошелся по всему Советскому Союзу.В последующие годы группа "Кино" выпустила альбомы "Ночь" (1986), "Группа крови" (1988). Весной 1989 года вышел альбом "Звезда по имени Солнце" – единственная пластинка, которую музыканты группы "Кино" записали в профессиональной студии.В 1988-1990 годах Цой давал концерты по всей стране, а также за границей. Он также выступал на крупнейшем во Франции рок-фестивале в Бурже и на советско-итальянском рок-фестивале Back In The USSR в Мельпиньяно.В США вышел совместный альбом нескольких советских рок-групп "Красная волна" (1986) – на нем были песни коллективов "Аквариум", "Алиса", "Странные игры" и "Кино".В июне 1990 года Виктор Цой и группа "Кино" последний раз выступили всем составом в московских "Лужниках".Кроме музыкального творчества, Виктор Цой был известен и своими работами в кино. Он снимался в фильмах "Йа‑хха!" (1986, режиссер Рашид Нугманов), "Конец каникул" (1986, режиссер Сергей Лысенко), "Рок" (1988, режиссер Алексей Учитель) и "Асса" (1987, режиссер Сергей Соловьев). В фильме Рашида Нугманова "Игла" (1988) Виктор Цой сыграл главную роль Моро. Цой также занимался живописью. Он входил в группу "Новые художники", которая обращалась к наследию авангарда 1920-х годов и зарубежным проектам – поп-арту, комиксам, граффити американских художников. Виктор Цой участвовал в выставках своего творческого объединения, а также в нью-йоркской выставке ленинградских художников – всего в Америку отправились 10 его картин. 15 августа 1990 года Виктор Цой погиб в автокатастрофе: "москвич", за рулем которого был музыкант, на большой скорости врезался в автобус. Это произошло на трассе Слока – Талси в Латвии. Позже было установлено, что музыкант уснул за рулем.Виктор Цой похоронен в Санкт-Петербурге на Богословском кладбище.Последняя пластинка "Кино" под названием "Черный альбом" (1990) была выпущена уже после смерти фронтмена группы.Виктор Цой был женат на Марианне (Марьяне) Цой (1959-2005). В семье родился сын Александр.Александр Цой – музыкант, был колумнистом сайта телеканала RT. В 1990 году в Москве в Кривоарбатском переулке стихийно появилась "Стена Виктора Цоя". Поклонники исписали ее цитатами из песен группы "Кино".15 августа 2002 года в Латвии на 35‑м километре трассы Слока – Талси на месте гибели музыканта был установлен памятник (авторы – художник Руслан Верещагин и скульптор Амиран Хабелашвили).20 ноября 2010 года состоялось открытие памятника легендарному рок-музыканту в Барнауле (Алтайский край) возле корпуса Алтайской государственной педагогической академии. В 2020 году накануне 30-й годовщины гибели Виктора Цоя в Санкт-Петербурге был установлен четырехметровый памятник, автором которого стал выпускник Петербургской академии художеств Матвей Макушкин. В Петроградском районе Петербурга существует Клуб-музей Виктора Цоя – "Котельная Камчатка". Он открылся в конце 2003 года. В бывшей котельной на месте котла расположена небольшая сцена, а в фондах музея хранятся гитара Цоя, афиши, фотографии, пластинки, билеты с концертов группы "Кино". В Петербурге "Камчатка" считается одним из традиционных мест паломничества "киноманов". С 15 января по 21 июня 2022 года в Центральном Манеже в Москве проходит выставка-байопик "Виктор Цой. Путь героя". Проект приурочен к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя. На выставке представлено уникальное собрание артефактов, связанных с жизнью Виктора Цоя и переданных для экспонирования его семьей и частными коллекционерами.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, виктор цой, группа "кино", санкт-петербург