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Новый портрет Цоя нарисовали на мемориальной стене на Арбате - РИА Новости, 09.06.2025
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Культура
 
23:00 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/portret-2021899434.html
Новый портрет Цоя нарисовали на мемориальной стене на Арбате
Новый портрет Цоя нарисовали на мемориальной стене на Арбате - РИА Новости, 09.06.2025
Новый портрет Цоя нарисовали на мемориальной стене на Арбате
Новый портрет Виктора Цоя нарисован на знаменитой мемориальной стене на Арбате в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T23:00:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Новый портрет Виктора Цоя нарисован на знаменитой мемориальной стене на Арбате в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Раньше на этом месте на стене располагался большой портрет Цоя, представлявший собой один из финальных кадров советского художественного фильма "Игла" с музыкантом в главной роли. Теперь там изображен другой портрет меньшего размера, вокруг которого написаны строчки из песен Цоя разных лет "Генерал" и "Легенда". Художники реставрируют фрагмент стены, посвященной Виктору Цою, в центре Москвы на улице Арбат ко дню его рождения, сообщила ранее РИА Новости организатор реставрационных работ Кристина Журавлева. Реставрировался фрагмент стены с портретом музыканта, реставрация проводилась по причине того, что на стену были нанесены "рисунок на рисунок, надпись на надпись", поясняла Журавлева. На стене будет изображен тот же портрет, который был нарисован там ранее, говорила она. В апреле граффити, посвященное умершему рэперу Паше Технику, появилось в центре столицы на Арбате поверх граффити в честь Цоя. Через некоторое время на это граффити наклеили плакаты с изображением рок-исполнителя. Их автор Роман Яковлев рассказал РИА Новости, что сразу отреагировал на произошедшее, при этом постарался сделать это корректно и без оскорблений. Виктор Цой — певец, поэт, музыкант, киноактер, художник, основатель и лидер рок-группы "Кино" родился 21 июня 1962 года. Погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года. Согласно официальной версии, Цой уснул за рулем и его "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Похоронен в Санкт-Петербурге на Богословском кладбище, где регулярно собираются поклонники его творчества.
https://ria.ru/20250417/tsoy-2011877954.html
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москва, рига, санкт-петербург, виктор цой
Культура, Москва, Рига, Санкт-Петербург, Виктор Цой
Новый портрет Цоя нарисовали на мемориальной стене на Арбате

Новый портрет Виктора Цоя нарисован на мемориальной стене на Арбате в Москве

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкСтена памяти музыканта Виктора Цоя на улице Арбат в Москве
Стена памяти музыканта Виктора Цоя на улице Арбат в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Стена памяти музыканта Виктора Цоя на улице Арбат в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Новый портрет Виктора Цоя нарисован на знаменитой мемориальной стене на Арбате в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Раньше на этом месте на стене располагался большой портрет Цоя, представлявший собой один из финальных кадров советского художественного фильма "Игла" с музыкантом в главной роли. Теперь там изображен другой портрет меньшего размера, вокруг которого написаны строчки из песен Цоя разных лет "Генерал" и "Легенда".
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Художники реставрируют фрагмент стены, посвященной Виктору Цою, в центре Москвы на улице Арбат ко дню его рождения, сообщила ранее РИА Новости организатор реставрационных работ Кристина Журавлева. Реставрировался фрагмент стены с портретом музыканта, реставрация проводилась по причине того, что на стену были нанесены "рисунок на рисунок, надпись на надпись", поясняла Журавлева. На стене будет изображен тот же портрет, который был нарисован там ранее, говорила она.
В апреле граффити, посвященное умершему рэперу Паше Технику, появилось в центре столицы на Арбате поверх граффити в честь Цоя. Через некоторое время на это граффити наклеили плакаты с изображением рок-исполнителя. Их автор Роман Яковлев рассказал РИА Новости, что сразу отреагировал на произошедшее, при этом постарался сделать это корректно и без оскорблений.
Виктор Цой — певец, поэт, музыкант, киноактер, художник, основатель и лидер рок-группы "Кино" родился 21 июня 1962 года. Погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года. Согласно официальной версии, Цой уснул за рулем и его "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Похоронен в Санкт-Петербурге на Богословском кладбище, где регулярно собираются поклонники его творчества.
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