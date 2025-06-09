https://ria.ru/20250609/portret-2021899434.html

Новый портрет Цоя нарисовали на мемориальной стене на Арбате

Новый портрет Цоя нарисовали на мемориальной стене на Арбате - РИА Новости, 09.06.2025

Новый портрет Цоя нарисовали на мемориальной стене на Арбате

Новый портрет Виктора Цоя нарисован на знаменитой мемориальной стене на Арбате в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T23:00:00+03:00

2025-06-09T23:00:00+03:00

2025-06-09T23:00:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Новый портрет Виктора Цоя нарисован на знаменитой мемориальной стене на Арбате в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Раньше на этом месте на стене располагался большой портрет Цоя, представлявший собой один из финальных кадров советского художественного фильма "Игла" с музыкантом в главной роли. Теперь там изображен другой портрет меньшего размера, вокруг которого написаны строчки из песен Цоя разных лет "Генерал" и "Легенда". Художники реставрируют фрагмент стены, посвященной Виктору Цою, в центре Москвы на улице Арбат ко дню его рождения, сообщила ранее РИА Новости организатор реставрационных работ Кристина Журавлева. Реставрировался фрагмент стены с портретом музыканта, реставрация проводилась по причине того, что на стену были нанесены "рисунок на рисунок, надпись на надпись", поясняла Журавлева. На стене будет изображен тот же портрет, который был нарисован там ранее, говорила она. В апреле граффити, посвященное умершему рэперу Паше Технику, появилось в центре столицы на Арбате поверх граффити в честь Цоя. Через некоторое время на это граффити наклеили плакаты с изображением рок-исполнителя. Их автор Роман Яковлев рассказал РИА Новости, что сразу отреагировал на произошедшее, при этом постарался сделать это корректно и без оскорблений. Виктор Цой — певец, поэт, музыкант, киноактер, художник, основатель и лидер рок-группы "Кино" родился 21 июня 1962 года. Погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года. Согласно официальной версии, Цой уснул за рулем и его "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Похоронен в Санкт-Петербурге на Богословском кладбище, где регулярно собираются поклонники его творчества.

https://ria.ru/20250417/tsoy-2011877954.html

https://ria.ru/20250413/pasha-2010967537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, рига, санкт-петербург, виктор цой