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Объявлена программа фестиваля "Время наших героев" в Республике Сербской - РИА Новости, 17.05.2025
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Культура
 
09:30 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/festival-2017419021.html
Объявлена программа фестиваля "Время наших героев" в Республике Сербской
Объявлена программа фестиваля "Время наших героев" в Республике Сербской - РИА Новости, 17.05.2025
Объявлена программа фестиваля "Время наших героев" в Республике Сербской
На RТ.Док объявили деловую программу международного фестиваля документального кино "Время наших героев". Он пройдет с 19 по 20 мая в Баня-Луке, столице... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T09:30:00+03:00
2025-05-17T09:30:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. На RТ.Док объявили деловую программу международного фестиваля документального кино "Время наших героев". Он пройдет с 19 по 20 мая в Баня-Луке, столице Республики Сербской. Помимо кинопоказов запланированы круглые столы и обсуждения документальных лент с авторами фильмов. В официальной части vмероприятия примут участие приглашённые эксперты, а также представители России, Республики Сербской и Республики Сербии.С приветственным словом о значении фестиваля ожидается выступление главы Республики Сербской Милорада Додика и представителей общественных и патриотических объединений. Среди почётных гостей и участников деловой программы с российской стороны приглашены глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, а также военные документалисты и авторы RТ.Док Олег Некишев, Михаил Буров, Ольга Кирий и Виталий Бузуев.В мероприятиях фестиваля также ожидается участие посла РФ в Боснии и Герцеговине Игоря Калабухова, посла Республика Сербия в Боснии и Герцеговине Ивана Тодорова и генерального консула Республика Сербия в Боснии и Герцеговине Милоша Вуйича."По духу и духовности наши народы очень похожи. Вызовы, которые бросает нам мир, мы воспринимаем одинаково стойко. У нас одинаковый запрос на правду и справедливость. Видимо, это и объясняет тот факт, что сербы всегда ждут наш фестиваль", — считает генеральный продюсер "RT.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева.Организаторы фестиваля уделили особое внимание круглому столу, посвящённому премьере документального фильма Виталия Бузуева и Михаила Бурова "ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ. Третий рейх против сербов". Картина рассказывает о вражде сербского и хорватского народов, освещая забытые исторические факты.Уникальность обсуждения фильма заключается в том, что на фоне западной цензуры многие исторические факты о сербах из разных стран намеренно замалчиваются. Фестиваль "RT.Док: Время наших героев", наоборот, восстанавливает историческую справедливость, предлагая объективный и сбалансированный взгляд на события прошлого и современности.Организаторы также планируют провести круглые столы по фильмам "Итальянское сопротивление. Борьба" Олега Некишева и "Остров Веры" Ольги Кирий.На Церемонии открытия гостей ждут музыкальные номера сербских творческих коллективов. Так, популярная этногруппа Trag представит свою концертную программу и исполнит знаменитую песню "Катюша" на сербском и русском языках. Юная артистка Маша Миланович споёт "Кукушку" Виктора Цоя. Также запланировано выступление оперных певцов Любицы Вранеш и Драголюба Баича с композициями "Журавли" и "Это Сербия".Международный фестиваль RT.Док "Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов, лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей: "Это время героев. Это наше время". В центре каждого фильма — пронзительная история, где за каждым кадром — человеческая судьба. Это кино о защитниках Донбасса, о героях на фронте и в тылу, о волонтёрах, врачах, военкорах, артистах и музыкантах.Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов. Это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала СПАС и независимых авторов, в том числе зарубежных. На фестивале представлены ленты документалистов из Италии, Ирана, Ирака, Палестины, Сербии, Словакии, Франции, США и других стран.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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60
новости культуры, милорад додик, владимир соловьев (телеведущий), виктор цой, республика сербская, россия, босния и герцеговина, кино
Культура, Новости культуры, Милорад Додик, Владимир Соловьев (телеведущий), Виктор Цой, Республика Сербская, Россия, Босния и Герцеговина, Кино
Объявлена программа фестиваля "Время наших героев" в Республике Сербской

В RТ.Док объявили программу фестиваля "Время наших героев" в Республике Сербской

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Время наших героев"Фестиваль военного документального кино "Время наших героев"
Фестиваль военного документального кино Время наших героев - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Время наших героев"
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. На RТ.Док объявили деловую программу международного фестиваля документального кино "Время наших героев". Он пройдет с 19 по 20 мая в Баня-Луке, столице Республики Сербской. Помимо кинопоказов запланированы круглые столы и обсуждения документальных лент с авторами фильмов. В официальной части vмероприятия примут участие приглашённые эксперты, а также представители России, Республики Сербской и Республики Сербии.
С приветственным словом о значении фестиваля ожидается выступление главы Республики Сербской Милорада Додика и представителей общественных и патриотических объединений. Среди почётных гостей и участников деловой программы с российской стороны приглашены глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, а также военные документалисты и авторы RТ.Док Олег Некишев, Михаил Буров, Ольга Кирий и Виталий Бузуев.
В мероприятиях фестиваля также ожидается участие посла РФ в Боснии и Герцеговине Игоря Калабухова, посла Республика Сербия в Боснии и Герцеговине Ивана Тодорова и генерального консула Республика Сербия в Боснии и Герцеговине Милоша Вуйича.
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев"Генеральный продюсер фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева
Генеральный продюсер фестиваля RT.Док: Время наших героев Екатерина Яковлева - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев"
Генеральный продюсер фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева
«
"По духу и духовности наши народы очень похожи. Вызовы, которые бросает нам мир, мы воспринимаем одинаково стойко. У нас одинаковый запрос на правду и справедливость. Видимо, это и объясняет тот факт, что сербы всегда ждут наш фестиваль", — считает генеральный продюсер "RT.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева.
Организаторы фестиваля уделили особое внимание круглому столу, посвящённому премьере документального фильма Виталия Бузуева и Михаила Бурова "ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ. Третий рейх против сербов". Картина рассказывает о вражде сербского и хорватского народов, освещая забытые исторические факты.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Время наших героев"Фестиваль военного документального кино "Время наших героев"
Фестиваль военного документального кино Время наших героев - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Время наших героев"
Фестиваль военного документального кино "Время наших героев"
Уникальность обсуждения фильма заключается в том, что на фоне западной цензуры многие исторические факты о сербах из разных стран намеренно замалчиваются. Фестиваль "RT.Док: Время наших героев", наоборот, восстанавливает историческую справедливость, предлагая объективный и сбалансированный взгляд на события прошлого и современности.
Организаторы также планируют провести круглые столы по фильмам "Итальянское сопротивление. Борьба" Олега Некишева и "Остров Веры" Ольги Кирий.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Время наших героев"Фестиваль военного документального кино "Время наших героев"
Фестиваль военного документального кино Время наших героев - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Время наших героев"
Фестиваль военного документального кино "Время наших героев"
На Церемонии открытия гостей ждут музыкальные номера сербских творческих коллективов. Так, популярная этногруппа Trag представит свою концертную программу и исполнит знаменитую песню "Катюша" на сербском и русском языках. Юная артистка Маша Миланович споёт "Кукушку" Виктора Цоя. Также запланировано выступление оперных певцов Любицы Вранеш и Драголюба Баича с композициями "Журавли" и "Это Сербия".
Международный фестиваль RT.Док "Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов, лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей: "Это время героев. Это наше время". В центре каждого фильма — пронзительная история, где за каждым кадром — человеческая судьба. Это кино о защитниках Донбасса, о героях на фронте и в тылу, о волонтёрах, врачах, военкорах, артистах и музыкантах.
Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов. Это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала СПАС и независимых авторов, в том числе зарубежных. На фестивале представлены ленты документалистов из Италии, Ирана, Ирака, Палестины, Сербии, Словакии, Франции, США и других стран.
Фестиваль военного документального кино Время наших героев - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
В Республике Сербской пройдет Фестиваль RT.Док "Время наших героев"
16 мая, 15:36
 
КультураНовости культурыМилорад ДодикВладимир Соловьев (телеведущий)Виктор ЦойРеспублика СербскаяРоссияБосния и ГерцеговинаКино
 
 
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