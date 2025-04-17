Рейтинг@Mail.ru
Последнее интервью Цоя: о чём он умолчал перед роковой аварией? - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/tsoy-2011877954.html
Последнее интервью Цоя: о чём он умолчал перед роковой аварией?
Последнее интервью Цоя: о чём он умолчал перед роковой аварией? - РИА Новости, 17.04.2025
Последнее интервью Цоя: о чём он умолчал перед роковой аварией?
Певец Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. Музыкант разбился на дороге Слока-Талси в Латвии. Однако многие не верят, что певец погиб именно... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T19:00:00+03:00
2025-04-17T19:00:00+03:00
латвия
санкт-петербург
россия
виктор цой
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49793/78/497937834_0:184:332:371_1920x0_80_0_0_21d94f9f71eda6e6c704cf70d5b00ea6.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Певец Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. Музыкант разбился на дороге Слока-Талси в Латвии. Однако многие не верят, что певец погиб именно так. Вокруг его смерти до сих пор ходит множество версии. И некоторые из них косвенно подтверждает одно из интервью культового музыканта.Уснул за рулем или помогли уснуть?Жизнь Цоя прервалась 15 августа в 1990 году, когда ему было всего 28 лет. По официальной версии, музыкант заснул за рулём и не справился с управлением, вылетев на встречную полосу. Следствие установило, что в момент гибели Цой был трезв и не находился под воздействием наркотических веществ. Эксперты сделали такой вывод на основании анализа клеток мозга Цоя. Дело тогда вела молодая латышская следовательница Эрика Ашмане. В одном из интервью белорусскому изданию "Вираж" Ашмане подтвердила, что версия о заснувшем водителе была основана исключительно на ее "субъективном мнении".Более того, она была уверена, что "Москвич" музыканта летел со скоростью порядка 130 километров в час. Скорее всего певец заснул из-за переутомления, так как накануне гибели он засиделся допоздна с близкими, а в 5 утра уже был на ногах.Другая версия событий у авторов документального фильма "Цой. Высокая в небе звезда". Музыкант хотел перевернуть магнитофонную кассету с записями музыки и отвлекся от дороги. Валентина Цой, мать певца, тоже считала, что внимание сына могло быть сконцентрировано на музыке. В связи с этим он потерял контроль над дорогой."Причиной аварии на 99% явилось то, что Цой ехал на большой скорости, слушал в момент аварии музыку, сложную для восприятия, и, заметив издалека автобус, попытался прижаться вправо к обочине, но при этом не сбросил газ, что обычно бывает с новичками в езде. Результатом стал занос — его выбросило под автобус. Банальная автокатастрофа", — уверен журналист Виталий Калгин, написавший о Цое несколько книг.Отец музыканта Роберт Цой не рассматривал никакие версии кроме официальной. Роберт считает, что многие просто претендуют на оригинальность и новизну, чтобы прославиться на имени сына. Роберт Цой уверен, что причиной трагедии стал сам Виктор."Это дорожно-транспортное происшествие, авария. У Виктора был очень малый опыт вождения, во всем виноват он сам. Он выскочил на встречную полосу — и все", — рассказывал отец музыканта телеканалу "360".Последнее интервью, о котором почти никто не знаетМало кто знает, но за несколько месяцев до гибели Цой сходил на свое последнее интервью. Некоторые считают, что в нем он намекнул на проблемы .Интервью состоялось 7 мая 1990 года за три месяца до смерти певца. На все вопросы о будущем музыкант отвечал неопределенно, даже будто намекал, что жизнь может оборваться в любой момент."Я не думаю о будущем "Кино" и вообще о будущем, потому что жизнь полна случайностей…", — говорил Виктор Цой.По мнению участников группы "Кино", со стороны Виктора были различные намеки, что его хотят убить. Выдвигалась даже версия, что убийство мог заказать продюсер Юрий Айзеншпис. У музыканта были выгодные предложения из-за рубежа, а продюсер якобы не хотел его отпускать.Существует весьма странный документ, который по словам музыкантов "Кино", подсунула Цою некая белорусская организация во время гастролей. Датой окончания этого договора служит роковая дата 15 августа 1990 года. Никто не может объяснить, что это за документ и откуда он взялся. Организации с таким названием в Белорусии не нашли.Память вечнаВиктора Цоя похоронили на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге. В память о рок-кумире по всей России и в других странах установлены различные мемориалы и стены памяти.Хоть после ухода артиста прошло около 35 лет, его обсуждают часто. В том числе из-за странных обстоятельств гибели.
латвия
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49793/78/497937834_0:93:332:342_1920x0_80_0_0_f9bdd04cfad26fa2523c2e8a4f6f9bc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
латвия, санкт-петербург, россия, виктор цой
Латвия, Санкт-Петербург, Россия, Виктор Цой

Последнее интервью Цоя: о чём он умолчал перед роковой аварией?

© Фото : Сергей БерменьевМузыкант Виктор Цой
Музыкант Виктор Цой - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : Сергей Берменьев
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Певец Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. Музыкант разбился на дороге Слока-Талси в Латвии. Однако многие не верят, что певец погиб именно так. Вокруг его смерти до сих пор ходит множество версии. И некоторые из них косвенно подтверждает одно из интервью культового музыканта.

Уснул за рулем или помогли уснуть?

Жизнь Цоя прервалась 15 августа в 1990 году, когда ему было всего 28 лет. По официальной версии, музыкант заснул за рулём и не справился с управлением, вылетев на встречную полосу. Следствие установило, что в момент гибели Цой был трезв и не находился под воздействием наркотических веществ.
Эксперты сделали такой вывод на основании анализа клеток мозга Цоя. Дело тогда вела молодая латышская следовательница Эрика Ашмане. В одном из интервью белорусскому изданию "Вираж" Ашмане подтвердила, что версия о заснувшем водителе была основана исключительно на ее "субъективном мнении".
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкЛидер популярной рок-группы "Кино" Виктор Цой отвечает на вопросы на пресс-конференции
Лидер популярной рок-группы Кино Виктор Цой отвечает на вопросы на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
Лидер популярной рок-группы "Кино" Виктор Цой отвечает на вопросы на пресс-конференции
Более того, она была уверена, что "Москвич" музыканта летел со скоростью порядка 130 километров в час. Скорее всего певец заснул из-за переутомления, так как накануне гибели он засиделся допоздна с близкими, а в 5 утра уже был на ногах.
Другая версия событий у авторов документального фильма "Цой. Высокая в небе звезда". Музыкант хотел перевернуть магнитофонную кассету с записями музыки и отвлекся от дороги. Валентина Цой, мать певца, тоже считала, что внимание сына могло быть сконцентрировано на музыке. В связи с этим он потерял контроль над дорогой.
"Причиной аварии на 99% явилось то, что Цой ехал на большой скорости, слушал в момент аварии музыку, сложную для восприятия, и, заметив издалека автобус, попытался прижаться вправо к обочине, но при этом не сбросил газ, что обычно бывает с новичками в езде. Результатом стал занос — его выбросило под автобус. Банальная автокатастрофа", — уверен журналист Виталий Калгин, написавший о Цое несколько книг.
© Фото : предоставлено фотографом Сергеем БерменьевымВиктор Цой перед концертом. 1990 год
Виктор Цой перед концертом. 1990 год - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : предоставлено фотографом Сергеем Берменьевым
Виктор Цой перед концертом. 1990 год
Отец музыканта Роберт Цой не рассматривал никакие версии кроме официальной. Роберт считает, что многие просто претендуют на оригинальность и новизну, чтобы прославиться на имени сына. Роберт Цой уверен, что причиной трагедии стал сам Виктор.
"Это дорожно-транспортное происшествие, авария. У Виктора был очень малый опыт вождения, во всем виноват он сам. Он выскочил на встречную полосу — и все", — рассказывал отец музыканта телеканалу "360".
© РИА НовостиРоберт Цой
Роберт Цой - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости
Роберт Цой

Последнее интервью, о котором почти никто не знает

Мало кто знает, но за несколько месяцев до гибели Цой сходил на свое последнее интервью. Некоторые считают, что в нем он намекнул на проблемы .
Интервью состоялось 7 мая 1990 года за три месяца до смерти певца. На все вопросы о будущем музыкант отвечал неопределенно, даже будто намекал, что жизнь может оборваться в любой момент.
© РИА НовостиВиктор Цой и группа "Кино" во время концерта в Олимпийском. 1990 год
Виктор Цой и группа Кино во время концерта в Олимпийском. 1990 год - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости
Виктор Цой и группа "Кино" во время концерта в Олимпийском. 1990 год
"Я не думаю о будущем "Кино" и вообще о будущем, потому что жизнь полна случайностей…", — говорил Виктор Цой.
По мнению участников группы "Кино", со стороны Виктора были различные намеки, что его хотят убить. Выдвигалась даже версия, что убийство мог заказать продюсер Юрий Айзеншпис. У музыканта были выгодные предложения из-за рубежа, а продюсер якобы не хотел его отпускать.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкЮрий Айзеншпис
Юрий Айзеншпис - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Юрий Айзеншпис
Существует весьма странный документ, который по словам музыкантов "Кино", подсунула Цою некая белорусская организация во время гастролей. Датой окончания этого договора служит роковая дата 15 августа 1990 года. Никто не может объяснить, что это за документ и откуда он взялся. Организации с таким названием в Белорусии не нашли.

Память вечна

Виктора Цоя похоронили на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге. В память о рок-кумире по всей России и в других странах установлены различные мемориалы и стены памяти.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОткрытие стены Виктора Цоя в Екатеринбурге
Открытие стены Виктора Цоя в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Открытие стены Виктора Цоя в Екатеринбурге
Хоть после ухода артиста прошло около 35 лет, его обсуждают часто. В том числе из-за странных обстоятельств гибели.
 
ЛатвияСанкт-ПетербургРоссияВиктор Цой
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала