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Культовая рок-группа "Кино" выпустила новый клип на песню "Звезда" - РИА Новости, 17.04.2025
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Культура
 
00:10 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/kino-2011705718.html
Культовая рок-группа "Кино" выпустила новый клип на песню "Звезда"
Культовая рок-группа "Кино" выпустила новый клип на песню "Звезда" - РИА Новости, 17.04.2025
Культовая рок-группа "Кино" выпустила новый клип на песню "Звезда"
Культовая рок-группа "Кино" выпустила клип на песню "Звезда". РИА Новости, 17.04.2025
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культура
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новости шоу-бизнеса
шоу-бизнес
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Культовая рок-группа "Кино" выпустила клип на песню "Звезда". "Кино" - "Звезда" (2025)… Мы как раз заказывали новые видео для концертов и как-то состыковались со студией "Светлые истории". И их видео на "Звезду" нас очень поразило и вдохновило. Мы почти сразу решили, что не сделать его отдельным релизом и официальным клипом — просто неправильно. Мы должны дать всем людям возможность это увидеть", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале коллектива. По словам музыкантов, работа режиссера Павла Погудина получилась настоящим произведением искусства. "В нем есть и юмор, и грусть, и экшн, и красота. Можно много всего пережить, пока смотришь, так не всегда бывает даже с полным метром, что уж говорить про клипы", - добавляется в сообщении. Группа "Кино" является одной из самых популярных рок-групп 1980-х годов. Лидером группы был Виктор Цой, он выступал автором почти всех текстов и музыки. Игорь Тихомиров, Юрий Каспарян, Георгий Гурьянов и Виктор Цой выпустили восемь альбомов. После гибели Цоя в 1991 году коллектив прекратил своё существование. Однако в 2019 году был перезапуск группы "Кино" возродилось вновь.
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РИА Новости
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60
виктор цой, игорь тихомиров, юрий каспарян, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Культура, Виктор Цой, Игорь Тихомиров, Юрий Каспарян, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес

Культовая рок-группа "Кино" выпустила новый клип на песню "Звезда"

© РИА Новости / Анастасия Мельникова На выставке "Виктор Цой. Легенда" в Санкт-Петербурге
На выставке Виктор Цой. Легенда в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
На выставке "Виктор Цой. Легенда" в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Культовая рок-группа "Кино" выпустила клип на песню "Звезда".
"Кино" - "Звезда" (2025)… Мы как раз заказывали новые видео для концертов и как-то состыковались со студией "Светлые истории". И их видео на "Звезду" нас очень поразило и вдохновило. Мы почти сразу решили, что не сделать его отдельным релизом и официальным клипом — просто неправильно. Мы должны дать всем людям возможность это увидеть", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале коллектива.
По словам музыкантов, работа режиссера Павла Погудина получилась настоящим произведением искусства.
«
"В нем есть и юмор, и грусть, и экшн, и красота. Можно много всего пережить, пока смотришь, так не всегда бывает даже с полным метром, что уж говорить про клипы", - добавляется в сообщении.
Группа "Кино" является одной из самых популярных рок-групп 1980-х годов. Лидером группы был Виктор Цой, он выступал автором почти всех текстов и музыки. Игорь Тихомиров, Юрий Каспарян, Георгий Гурьянов и Виктор Цой выпустили восемь альбомов. После гибели Цоя в 1991 году коллектив прекратил своё существование. Однако в 2019 году был перезапуск группы "Кино" возродилось вновь.
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КультураВиктор ЦойИгорь ТихомировЮрий КаспарянНовости шоу-бизнесаШоу-бизнес
 
 
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