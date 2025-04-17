https://ria.ru/20250417/kino-2011705718.html
Культовая рок-группа "Кино" выпустила новый клип на песню "Звезда"
Культовая рок-группа "Кино" выпустила новый клип на песню "Звезда" - РИА Новости, 17.04.2025
Культовая рок-группа "Кино" выпустила новый клип на песню "Звезда"
Культовая рок-группа "Кино" выпустила клип на песню "Звезда". РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T00:10:00+03:00
2025-04-17T00:10:00+03:00
2025-04-17T00:10:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Культовая рок-группа "Кино" выпустила клип на песню "Звезда". "Кино" - "Звезда" (2025)… Мы как раз заказывали новые видео для концертов и как-то состыковались со студией "Светлые истории". И их видео на "Звезду" нас очень поразило и вдохновило. Мы почти сразу решили, что не сделать его отдельным релизом и официальным клипом — просто неправильно. Мы должны дать всем людям возможность это увидеть", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале коллектива. По словам музыкантов, работа режиссера Павла Погудина получилась настоящим произведением искусства. "В нем есть и юмор, и грусть, и экшн, и красота. Можно много всего пережить, пока смотришь, так не всегда бывает даже с полным метром, что уж говорить про клипы", - добавляется в сообщении. Группа "Кино" является одной из самых популярных рок-групп 1980-х годов. Лидером группы был Виктор Цой, он выступал автором почти всех текстов и музыки. Игорь Тихомиров, Юрий Каспарян, Георгий Гурьянов и Виктор Цой выпустили восемь альбомов. После гибели Цоя в 1991 году коллектив прекратил своё существование. Однако в 2019 году был перезапуск группы "Кино" возродилось вновь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор цой, игорь тихомиров, юрий каспарян, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Культура, Виктор Цой, Игорь Тихомиров, Юрий Каспарян, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Культовая рок-группа "Кино" выпустила клип на песню "Звезда".
"Кино" - "Звезда" (2025)… Мы как раз заказывали новые видео для концертов и как-то состыковались со студией "Светлые истории". И их видео на "Звезду" нас очень поразило и вдохновило. Мы почти сразу решили, что не сделать его отдельным релизом и официальным клипом — просто неправильно. Мы должны дать всем людям возможность это увидеть", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале коллектива.
По словам музыкантов, работа режиссера Павла Погудина получилась настоящим произведением искусства.
«
"В нем есть и юмор, и грусть, и экшн, и красота. Можно много всего пережить, пока смотришь, так не всегда бывает даже с полным метром, что уж говорить про клипы", - добавляется в сообщении.
Группа "Кино" является одной из самых популярных рок-групп 1980-х годов. Лидером группы был Виктор Цой, он выступал автором почти всех текстов и музыки. Игорь Тихомиров, Юрий Каспарян, Георгий Гурьянов и Виктор Цой выпустили восемь альбомов. После гибели Цоя в 1991 году коллектив прекратил своё существование. Однако в 2019 году был перезапуск группы "Кино" возродилось вновь.