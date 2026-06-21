В Швеции нашли запись утерянной песни Цоя

Краткий пересказ от РИА ИИ Архивист и коллекционер Сергей Чубраев нашел считавшуюся утраченной песню Виктора Цоя «Дети минут».

Песня была записана на кассете, которая более 30 лет хранилась в домашнем архиве жительницы Швеции Сары Океррен.

Запись была сделана в 1988 году на вечеринке у Георгия Гурьянова.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Считавшуюся утраченной песню Виктора Цоя нашли на кассете, которая более 30 лет хранилась в домашнем архиве жительницы Швеции, рассказал архивист и коллекционер Сергей Чубраев.

По его словам, в 2020 году ему в руки попал листок, "исписанный рукой Цоя ".

"Это был текст песни "Дети минут" ... Тогда официально считалось, что песня утеряна", - пояснил Чубраев в беседе с "КП-Петербург".

По словам коллекционера, эту песню Цой пел только в узком кругу друзей и других музыкантов и не исполнял ее на концертах, не записывал в студии - не хотел обидеть коллег, которые упоминались в тексте.

Чубраев захотел отыскать произведение. Методом исключения он убрал из поиска СНГ , потому что, по его мнению, если за 30 лет ничего не нашли, то шансов нет. Тогда он стал писать всем иностранцам, кто был знаком с Цоем в 80-е - у них, по словам коллекционера, в те годы часто были при себе камеры, диктофоны, плееры и другие гаджеты. Среди опрошенных им была и Сара Океррен, которая приезжала в Ленинград из Швеции учить русский и к отцу, работавшему генконсулом в СССР

"Я спросил, слышала ли она эту песню? И она ответила: да, я ее записала на плеер. Это было в 1988 году на вечеринке у Георгия Гурьянова ... Виктор решил спеть несколько песен по заказу девушек. В том числе и "Дети минут", - заявил Чубраев.