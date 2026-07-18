Южнокорейский певец рассказал, почему начал исполнять песни Цоя

Краткий пересказ от РИА ИИ Южнокорейский певец Сон Вон Соп исполняет каверы на песни Виктора Цоя.

Первое знакомство с его творчеством у Сон Вон Сопа произошло, когда знакомые музыканты предложили ему сделать кавер на песню Цоя.

Певца привлекли музыкальный стиль, харизма Цоя и сильное ощущение, которое вызывают его песни.

СЕУЛ, 18 июл - РИА Новости. Южнокорейский певец Сон Вон Соп, исполняющий каверы на песни Виктора Цоя, рассказал в интервью РИА Новости, что причиной его увлечения творчеством советского артиста стали музыкальный стиль, харизма и сильное ощущение, которое вызывают произведения легендарного музыканта.

По словам артиста, его первое знакомство с легендой произошло, когда знакомые музыканты предложили сделать кавер на песню Виктора Цоя

"Мне сказали, что это очень известный и влиятельный человек, и тогда я впервые начал искать информацию о нем. Несмотря на то, что он был артистом прошлого, в нем чувствовалось невероятное присутствие", - рассказал Сон Вон Соп.

Выбор пал на песню "Когда твоя девушка больна". По словам певца, результат понравился многим слушателям, хотя сам процесс из-за незнания русского языка был сложным.

« "Я записывал русское произношение корейскими буквами и пел по этой записи", - вспоминает певец.

Сон Вон Соп рассказал, что задался вопросом, почему люди любят музыку Цоя спустя десятилетия, и, когда продолжил слушать его композиции, постепенно почувствовал "особую притягательность".

"В первую очередь меня привлек стиль этой музыки. Возможно, это была харизма самого Виктора Цоя, а возможно - сильное ощущение, которое создают его песни", - рассказал артист.

Именно эти факторы, по его словам, способствовали тому, что он стал исполнять больше российских песен.

« "У оригинальных песен явно старое, ретрозвучание, но я делаю их несколько мягче в соответствии со своим стилем, чтобы эмоционально погрузиться в песню", - добавил Сон Вон Соп.

При этом он отметил, что в процессе аранжировки не пытается превратить старую песню в современную, сохраняет ее оригинальную атмосферу.