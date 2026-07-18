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Южнокорейский певец рассказал, почему начал исполнять песни Цоя - РИА Новости, 18.07.2026
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Шоубиз
 
14:00 18.07.2026 (обновлено: 14:31 18.07.2026)
Южнокорейский певец рассказал, почему начал исполнять песни Цоя

Сон Вон Соп рассказал о сильном ощущении от харизмы Цоя и его песен

© Фото : @songwonsub87Южнокорейский певец Сон Вон Соп
Южнокорейский певец Сон Вон Соп - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : @songwonsub87
Южнокорейский певец Сон Вон Соп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Южнокорейский певец Сон Вон Соп исполняет каверы на песни Виктора Цоя.
  • Первое знакомство с его творчеством у Сон Вон Сопа произошло, когда знакомые музыканты предложили ему сделать кавер на песню Цоя.
  • Певца привлекли музыкальный стиль, харизма Цоя и сильное ощущение, которое вызывают его песни.
СЕУЛ, 18 июл - РИА Новости. Южнокорейский певец Сон Вон Соп, исполняющий каверы на песни Виктора Цоя, рассказал в интервью РИА Новости, что причиной его увлечения творчеством советского артиста стали музыкальный стиль, харизма и сильное ощущение, которое вызывают произведения легендарного музыканта.
По словам артиста, его первое знакомство с легендой произошло, когда знакомые музыканты предложили сделать кавер на песню Виктора Цоя.
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"Мне сказали, что это очень известный и влиятельный человек, и тогда я впервые начал искать информацию о нем. Несмотря на то, что он был артистом прошлого, в нем чувствовалось невероятное присутствие", - рассказал Сон Вон Соп.
Выбор пал на песню "Когда твоя девушка больна". По словам певца, результат понравился многим слушателям, хотя сам процесс из-за незнания русского языка был сложным.
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"Я записывал русское произношение корейскими буквами и пел по этой записи", - вспоминает певец.
Сон Вон Соп рассказал, что задался вопросом, почему люди любят музыку Цоя спустя десятилетия, и, когда продолжил слушать его композиции, постепенно почувствовал "особую притягательность".
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"В первую очередь меня привлек стиль этой музыки. Возможно, это была харизма самого Виктора Цоя, а возможно - сильное ощущение, которое создают его песни", - рассказал артист.
Именно эти факторы, по его словам, способствовали тому, что он стал исполнять больше российских песен.
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"У оригинальных песен явно старое, ретрозвучание, но я делаю их несколько мягче в соответствии со своим стилем, чтобы эмоционально погрузиться в песню", - добавил Сон Вон Соп.
При этом он отметил, что в процессе аранжировки не пытается превратить старую песню в современную, сохраняет ее оригинальную атмосферу.
Сон Вон Соп начал музыкальную карьеру как тромбонист, а в 2013 году дебютировал в составе южнокорейской фанк- и соул-группы Common Ground. Он также выступал в хаус-бэнде телешоу SNL Korea, а в сольном творчестве сам пишет тексты и музыку, занимается аранжировками и исполнением. Популярность среди русскоязычной аудитории артист получил благодаря своему YouTube-каналу и каверам на российские и зарубежные песни, а первый сольный концерт в Москве провел в апреле 2019 года. В марте Сон Вон Соп завершил очередной гастрольный тур по России.
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