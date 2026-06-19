Премьер Малайзии опубликовал видео поездки в Казань под музыку Цоя

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер Малайзии Ибрагим посетил Казань для участия в юбилейном саммите Россия — АСЕАН.

Он опубликовал в социальных сетях видеоролик и фотографии, посвященные его поездке в Казань, с использованием музыки Виктора Цоя и других русских композиций.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим опубликовал в Instagram* видеоролик и фотографии со своей поездки в Казань для участия в саммите Россия - АСЕАН под музыку Виктора Цоя.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, прошел в Казани 17-19 июня. Президент России Владимир Путин провел марафон двусторонних встреч с прибывшими на саммит зарубежными гостями, в том числе с Анваром Ибрагимом. Премьер Малайзии также принял участие в деловом форуме Россия - АСЕАН, прошедшем 17 июня в рамках саммита.

По итогам рабочей программы в Казани Анвар Ибрагим опубликовал видеоролик в социальных сетях, где в том числе показаны кадры со встречи с Путиным, выступление малайзийского премьера на деловом форуме, а также видеофрагменты состоявшегося в первый день саммита торжественного приема от имени президента России. В ролике использовалась музыка из песни "Кукушка" группы "Кино".

Также Анвар Ибрагим сделал несколько публикаций с фотографиями, посвященными его поездке. Кадры своего прибытия в Казань он сопроводил аудиодорожкой с русской народной песней "Калинка". Отдельно премьер Малайзии опубликовал фотографии об итогах визита, сопроводив их оркестровой интермедией "Полет шмеля" русского композитора Николая Римского-Корсакова, а к публикации с фотокадрами с приема от имени президента РФ добавил песню "Подмосковные вечера".

Снимки со встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым Анвар Ибрагим сопроводил музыкой группы "Альянс" "На заре".