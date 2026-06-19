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Премьер Малайзии опубликовал видео поездки в Казань под музыку Цоя - РИА Новости, 19.06.2026
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17:54 19.06.2026 (обновлено: 17:57 19.06.2026)
Премьер Малайзии опубликовал видео поездки в Казань под музыку Цоя

Премьер Малайзии Ибрагим выложил видео поездки в Казань под музыку Цоя

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер Малайзии Ибрагим посетил Казань для участия в юбилейном саммите Россия — АСЕАН.
  • Он опубликовал в социальных сетях видеоролик и фотографии, посвященные его поездке в Казань, с использованием музыки Виктора Цоя и других русских композиций.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим опубликовал в Instagram* видеоролик и фотографии со своей поездки в Казань для участия в саммите Россия - АСЕАН под музыку Виктора Цоя.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, прошел в Казани 17-19 июня. Президент России Владимир Путин провел марафон двусторонних встреч с прибывшими на саммит зарубежными гостями, в том числе с Анваром Ибрагимом. Премьер Малайзии также принял участие в деловом форуме Россия - АСЕАН, прошедшем 17 июня в рамках саммита.
По итогам рабочей программы в Казани Анвар Ибрагим опубликовал видеоролик в социальных сетях, где в том числе показаны кадры со встречи с Путиным, выступление малайзийского премьера на деловом форуме, а также видеофрагменты состоявшегося в первый день саммита торжественного приема от имени президента России. В ролике использовалась музыка из песни "Кукушка" группы "Кино".
Также Анвар Ибрагим сделал несколько публикаций с фотографиями, посвященными его поездке. Кадры своего прибытия в Казань он сопроводил аудиодорожкой с русской народной песней "Калинка". Отдельно премьер Малайзии опубликовал фотографии об итогах визита, сопроводив их оркестровой интермедией "Полет шмеля" русского композитора Николая Римского-Корсакова, а к публикации с фотокадрами с приема от имени президента РФ добавил песню "Подмосковные вечера".
Снимки со встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым Анвар Ибрагим сопроводил музыкой группы "Альянс" "На заре".
Премьер Малайзии часто в своих соцсетях использует известные музыкальные композиции стран, которые он посещает.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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