В России будут маркировать графический роман "В голове Шерлока Холмса"

Краткий пересказ от РИА ИИ Графический роман «В голове Шерлока Холмса. Дело о скандальном билете» будут маркировать в России по закону против пропаганды наркотиков.

Более 150 наименований книг пополнили перечень книг, подлежащих специальной маркировке.

В список вошли книги различных авторов, включая Орхана Памука, Джеймса Боуэна, Стивена Кинга и других.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Графический роман "В голове Шерлока Холмса. Дело о скандальном билете", будут маркировать в России по закону против пропаганды наркотиков, следует из отраслевого перечня, с которым ознакомилось РИА Новости.

Книга об известном сыщике, внесенная в перечень в понедельник, выпущена в издательстве АСТ: интерактивное издание с яркими иллюстрациями создано по мотивам произведений Артура Конан Дойла , авторами выступили Сирил Льерон и Бенуа Даан.

Более 150 наименований книг пополнили в понедельник перечень книг, подлежащих специальной маркировке, опубликованный на сайте Российского книжного союза (РКС).

Маркировке теперь подлежит роман лауреата Нобелевской премии по литературе, турецкого писателя Орхана Памука "Имя мне – Красный", бестселлер "Уличный кот по имени Боб. Как человек и кот обрели надежду на улицах Лондона" Джеймса Боуэна.

В список также вошли диалоги российского журналиста Евгения Додолева с актером Михаилом Ефремовым и его окружением в сборнике "Михаил Ефремов. Последняя роль", а также "Зов Ктулху" Говарда Лавкрафта, "Доктор Сон" и "Ночные кошмары и фантастические видения" Стивена Кинга, "Удушье" Чака Паланика, "Виктор Цой. Жизнь и "Кино" Виталия Калгина, "Агата Кристи. Черные сказки белой зимы" Дмитрия Карасюка, "Юрий Хой и группа "Сектор Газа" Дениса Ступникова.

С 1 марта вступили в силу изменения в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков.