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В России будут маркировать графический роман "В голове Шерлока Холмса" - РИА Новости, 03.08.2026
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18:51 03.08.2026
В России будут маркировать графический роман "В голове Шерлока Холмса"

В России будут маркировать книгу про Шерлока Холмса по закону против наркотиков

© Фото : Museum of LondonИллюстрация к произведению Конан Дойла о Шерлоке Холмсе
Иллюстрация к произведению Конан Дойла о Шерлоке Холмсе - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : Museum of London
Иллюстрация к произведению Конан Дойла о Шерлоке Холмсе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Графический роман «В голове Шерлока Холмса. Дело о скандальном билете» будут маркировать в России по закону против пропаганды наркотиков.
  • Более 150 наименований книг пополнили перечень книг, подлежащих специальной маркировке.
  • В список вошли книги различных авторов, включая Орхана Памука, Джеймса Боуэна, Стивена Кинга и других.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Графический роман "В голове Шерлока Холмса. Дело о скандальном билете", будут маркировать в России по закону против пропаганды наркотиков, следует из отраслевого перечня, с которым ознакомилось РИА Новости.
Книга об известном сыщике, внесенная в перечень в понедельник, выпущена в издательстве АСТ: интерактивное издание с яркими иллюстрациями создано по мотивам произведений Артура Конан Дойла, авторами выступили Сирил Льерон и Бенуа Даан.
Книжный магазин - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Роман "Заводной апельсин" получит антинаркотическую маркировку в России
Вчера, 12:55
Более 150 наименований книг пополнили в понедельник перечень книг, подлежащих специальной маркировке, опубликованный на сайте Российского книжного союза (РКС).
Маркировке теперь подлежит роман лауреата Нобелевской премии по литературе, турецкого писателя Орхана Памука "Имя мне – Красный", бестселлер "Уличный кот по имени Боб. Как человек и кот обрели надежду на улицах Лондона" Джеймса Боуэна.
В список также вошли диалоги российского журналиста Евгения Додолева с актером Михаилом Ефремовым и его окружением в сборнике "Михаил Ефремов. Последняя роль", а также "Зов Ктулху" Говарда Лавкрафта, "Доктор Сон" и "Ночные кошмары и фантастические видения" Стивена Кинга, "Удушье" Чака Паланика, "Виктор Цой. Жизнь и "Кино" Виталия Калгина, "Агата Кристи. Черные сказки белой зимы" Дмитрия Карасюка, "Юрий Хой и группа "Сектор Газа" Дениса Ступникова.
С 1 марта вступили в силу изменения в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков.
Минцифры России утвердило порядок маркировки, которой подлежат произведения литературы, обнародованные с 1 августа 1990 года и содержащие "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" информацию о наркотических средствах и психотропных веществах. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания.
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20 июля, 22:01
 
ОбществоРоссияМихаил ЕфремовАртур Конан ДойлОрхан ПамукШерлок Холмс
 
 
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