Краткий пересказ от РИА ИИ Южнокорейский певец Сон Вон Соп исполняет каверы на песни Виктора Цоя только на русском языке.

Артист признался, что иностранцу сложно постичь всю глубину смысла текстов Цоя.

Сон Вон Соп почти никогда не исполнял песни Виктора Цоя в переводе на корейский язык, чтобы передать оригинальный характер и стиль.

СЕУЛ, 22 июл - РИА Новости. Южнокорейский певец Сон Вон Соп, исполняющий каверы на песни Виктора Цоя, рассказал в интервью РИА Новости, что исполняет песни легендарного музыканта только на русском, так как иностранцу сложно постичь всю глубину их смысла.

"Глубокий смысл текстов я не могу понять на сто процентов. Сколько бы я ни читал переводы и ни слушал объяснения российских друзей, я не русский человек и поэтому не могу полностью почувствовать все глубокие значения", - признался артист.

Сон Вон Соп привел пример, что иностранцам бывает трудно до конца понять поэтическую песню на корейском, даже при наличии знания языка. Ведь в тексте песен обычно наслаивается множество смыслов, которые каждый слушатель интерпретирует по-своему.

"Вероятно, такие вещи в полной мере чувствует только носитель языка. Поэтому я почти никогда не исполнял песни Виктора Цоя в переводе на корейский язык", - пояснил певец, отметив что всегда стремится передать оригинальный классический характер и стиль песен, которые исполняет.