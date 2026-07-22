Южнокорейский певец рассказал, почему поет Цоя только на русском

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Южнокорейский певец Сон Вон Соп исполняет каверы на песни Виктора Цоя только на русском языке.
- Артист признался, что иностранцу сложно постичь всю глубину смысла текстов Цоя.
- Сон Вон Соп почти никогда не исполнял песни Виктора Цоя в переводе на корейский язык, чтобы передать оригинальный характер и стиль.
СЕУЛ, 22 июл - РИА Новости. Южнокорейский певец Сон Вон Соп, исполняющий каверы на песни Виктора Цоя, рассказал в интервью РИА Новости, что исполняет песни легендарного музыканта только на русском, так как иностранцу сложно постичь всю глубину их смысла.
"Глубокий смысл текстов я не могу понять на сто процентов. Сколько бы я ни читал переводы и ни слушал объяснения российских друзей, я не русский человек и поэтому не могу полностью почувствовать все глубокие значения", - признался артист.
Сон Вон Соп привел пример, что иностранцам бывает трудно до конца понять поэтическую песню на корейском, даже при наличии знания языка. Ведь в тексте песен обычно наслаивается множество смыслов, которые каждый слушатель интерпретирует по-своему.
"Вероятно, такие вещи в полной мере чувствует только носитель языка. Поэтому я почти никогда не исполнял песни Виктора Цоя в переводе на корейский язык", - пояснил певец, отметив что всегда стремится передать оригинальный классический характер и стиль песен, которые исполняет.
Сон Вон Соп начал музыкальную карьеру как тромбонист, а в 2013 году дебютировал в составе южнокорейской фанк- и соул-группы Common Ground. Он также выступал в хаус-бэнде телешоу SNL Korea, а в сольном творчестве сам пишет тексты и музыку, занимается аранжировками и исполнением. Популярность среди русскоязычной аудитории артист получил благодаря своему YouTube-каналу и каверам на российские и зарубежные песни, а первый сольный концерт в Москве провел в апреле 2019 года. В марте Сон Вон Соп завершил очередной гастрольный тур по России.