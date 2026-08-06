Корейский исполнитель песен Цоя хочет провести отпуск в России

Сон Вон Соп также отметил, что Казань, Санкт-Петербург и Москва оставили у него очень яркие воспоминания.

Певец добавил, что с Москвой у него связана отдельная традиция. В 2019 году он впервые сфотографировался у стены Цоя на Арбате, а затем при каждом новом посещении города повторял снимок в той же позе. По словам исполнителя, по этим фотографиям можно увидеть, как проходит время.