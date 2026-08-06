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Корейский исполнитель песен Цоя хочет провести отпуск в России - РИА Новости, 06.08.2026
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06:41 06.08.2026
Корейский исполнитель песен Цоя хочет провести отпуск в России

РИА Новости: певец Сон Вон Соп хочет провести отпуск в Нижнем Новгороде

© Фото : @songwonsub87Южнокорейский певец Сон Вон Соп
Южнокорейский певец Сон Вон Соп - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© Фото : @songwonsub87
Южнокорейский певец Сон Вон Соп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Южнокорейский певец Сон Вон Соп хочет провести отпуск в Нижнем Новгороде.
  • Сон Вон Соп отметил, что Казань, Санкт-Петербург и Москва оставили у него яркие воспоминания, и он считает российские города очень красивыми.
  • У певца есть традиция фотографироваться у стены Цоя на Арбате в Москве при каждом посещении города.
СЕУЛ, 6 авг - РИА Новости. Южнокорейский певец Сон Вон Соп, известный каверами на песни Виктора Цоя, сообщил РИА Новости, что считает российские города очень красивыми и хочет провести отпуск в Нижнем Новгороде.
Исполнитель приезжал с гастролями в Россию в марте этого года.
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"Я хотел бы побывать в Сочи. А в Нижний Новгород мне хотелось бы однажды приехать уже не по работе, а в отпуск — примерно на неделю", - сказал собеседник агентства.
Сон Вон Соп также отметил, что Казань, Санкт-Петербург и Москва оставили у него очень яркие воспоминания.
"Российские города показались мне очень красивыми", - сказал он.
Певец добавил, что с Москвой у него связана отдельная традиция. В 2019 году он впервые сфотографировался у стены Цоя на Арбате, а затем при каждом новом посещении города повторял снимок в той же позе. По словам исполнителя, по этим фотографиям можно увидеть, как проходит время.
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Нижний НовгородМоскваРоссияВиктор Цой
 
 
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