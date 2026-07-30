Краткий пересказ от РИА ИИ Южнокорейский певец Сон Вон Соп считает, что популярность музыки Виктора Цоя сохраняется благодаря глубине и ясности посланий, прочной мелодической основе и харизме исполнителя.

Сон Вон Соп впервые начал искать информацию о Цое после того, как ему предложили записать кавер на песню «Когда твоя девушка больна».

Во время поездки во Владивосток Сон Вон Сопа удивило, что песни Цоя по-прежнему звучали на улицах, несмотря на появление огромного количества новой музыки.

СЕУЛ, 30 июл — РИА Новости. Южнокорейский певец Сон Вон Соп, исполняющий каверы на песни Виктора Цоя, считает, что популярность музыки лидера группы "Кино" сохраняется благодаря глубине и ясности посланий, прочной мелодической основе и харизме самого исполнителя, рассказал артист РИА Новости.

По словам Сон Вон Сопа, впервые он начал искать информацию о Цое после того, как музыканты предложили ему записать кавер на песню "Когда твоя девушка больна". Артист отметил, что в современном мире слушателей окружает большое количество яркого и эффектного контента, однако в памяти людей надолго остается "музыка с прочной основой", как у Цоя.

"Как мне кажется, дольше сохраняется музыка, в которой есть ясное послание, основа и мелодический каркас, музыка, которая показывает саму суть. Я бы не назвал ее простой - скорее, она передает саму сущность артиста", — сказал он.

По словам Сон Вон Сопа, во время поездки во Владивосток в 2018 или 2019 году его удивило, что песни Цоя по-прежнему звучали на улицах, несмотря на появление огромного количества новой музыки. Артист также обратил внимание на сохранение в российских городах стен и других мест памяти, посвященных музыканту.

"Мне стало интересно, почему люди так долго остаются под воздействием этой музыки. Я продолжал слушать ее и постепенно почувствовал, что в ней действительно есть какая-то особая притягательность", — рассказал певец.

Сон Вон Соп начал музыкальную карьеру как тромбонист, а в 2013 году дебютировал в составе южнокорейской фанк- и соул-группы Common Ground. Он также выступал в хаус-бэнде телешоу SNL Korea, а в сольном творчестве сам пишет тексты и музыку, занимается аранжировками и исполнением. Популярность среди русскоязычной аудитории артист получил благодаря своему YouTube-каналу и каверам на российские и зарубежные песни, а первый сольный концерт в Москве провел в апреле 2019 года. В марте Сон Вон Соп завершил новый гастрольный тур по России.