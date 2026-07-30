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Корейский исполнитель песен Цоя назвал причины популярности группы Кино - РИА Новости, 30.07.2026
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06:15 30.07.2026
Корейский исполнитель песен Цоя назвал причины популярности группы Кино

Сон Вон Соп: популярность "Кино" сохраняется благодаря харизме Виктора Цоя

© Фото : @songwonsub87Южнокорейский певец Сон Вон Соп
Южнокорейский певец Сон Вон Соп - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : @songwonsub87
Южнокорейский певец Сон Вон Соп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Южнокорейский певец Сон Вон Соп считает, что популярность музыки Виктора Цоя сохраняется благодаря глубине и ясности посланий, прочной мелодической основе и харизме исполнителя.
  • Сон Вон Соп впервые начал искать информацию о Цое после того, как ему предложили записать кавер на песню «Когда твоя девушка больна».
  • Во время поездки во Владивосток Сон Вон Сопа удивило, что песни Цоя по-прежнему звучали на улицах, несмотря на появление огромного количества новой музыки.
СЕУЛ, 30 июл — РИА Новости. Южнокорейский певец Сон Вон Соп, исполняющий каверы на песни Виктора Цоя, считает, что популярность музыки лидера группы "Кино" сохраняется благодаря глубине и ясности посланий, прочной мелодической основе и харизме самого исполнителя, рассказал артист РИА Новости.
По словам Сон Вон Сопа, впервые он начал искать информацию о Цое после того, как музыканты предложили ему записать кавер на песню "Когда твоя девушка больна". Артист отметил, что в современном мире слушателей окружает большое количество яркого и эффектного контента, однако в памяти людей надолго остается "музыка с прочной основой", как у Цоя.
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"Как мне кажется, дольше сохраняется музыка, в которой есть ясное послание, основа и мелодический каркас, музыка, которая показывает саму суть. Я бы не назвал ее простой - скорее, она передает саму сущность артиста", — сказал он.
По словам Сон Вон Сопа, во время поездки во Владивосток в 2018 или 2019 году его удивило, что песни Цоя по-прежнему звучали на улицах, несмотря на появление огромного количества новой музыки. Артист также обратил внимание на сохранение в российских городах стен и других мест памяти, посвященных музыканту.
"Мне стало интересно, почему люди так долго остаются под воздействием этой музыки. Я продолжал слушать ее и постепенно почувствовал, что в ней действительно есть какая-то особая притягательность", — рассказал певец.
Сон Вон Соп начал музыкальную карьеру как тромбонист, а в 2013 году дебютировал в составе южнокорейской фанк- и соул-группы Common Ground. Он также выступал в хаус-бэнде телешоу SNL Korea, а в сольном творчестве сам пишет тексты и музыку, занимается аранжировками и исполнением. Популярность среди русскоязычной аудитории артист получил благодаря своему YouTube-каналу и каверам на российские и зарубежные песни, а первый сольный концерт в Москве провел в апреле 2019 года. В марте Сон Вон Соп завершил новый гастрольный тур по России.
Виктор Цой — советский рок-музыкант, автор песен и лидер группы "Кино" — погиб 15 августа 1990 года в возрасте 28 лет в автокатастрофе в Латвии. Его автомобиль столкнулся с автобусом на трассе неподалеку от Тукумса. В этом году исполнится 36 лет со дня гибели артиста.
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