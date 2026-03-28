МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. На Украине разгорелся скандал из-за хамского высказывания представителя партии "Голос" Натальи Пипы о советских солдатах, сражавшихся с нацистами в годы Второй мировой войны, пишет "Страна.ua".

Парламентарий на своей странице в Facebook * опубликовала фотографию, сделанную рядом с Музеем истории Украины во Второй мировой войне, с которого ранее была демонтирована надпись: "Их подвиги будут жить вечно".

"Подонки не имеют подвигов! Наконец-то эта мерзкая надпись снята", — подписала она публикацию.

Как уточняется, за сутки под сообщением нардепа появилось множество негативных комментариев.

Верховной раде также раскритиковали выпад Пипы. Так, депутат Максим Бужанский написал в Telegram-канале, что ее публикация — "это нечто автобиографичное. Возможно, речь о роли членов ее семьи во Второй мировой".

Пипа ранее уже попадала в скандалы. В частности, в 2023 году она подала заявление в полицию на молодого человека из-за исполнения им песен Виктора Цоя , что вызвало большой резонанс на Украине.

После госпереворота в 2014 году киевские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией , в том числе с русским языком. В 2019-м Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает обязательное использование его во всех сферах жизни.

В декабре 2023 года Верховная рада приняла законопроект о нацменьшинствах. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств получают серьезные поблажки.

Как отмечал глава МИД Сергей Лавров , украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. При этом почти половина жителей Украины так или иначе общаются дома на русском языке, следует из опроса, проведенного в декабре 2025-го Центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.